Правительство Нидерландов уходит в отставку 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте



Скандал, связанный с ошибочными обвинениями в мошенничестве тысяч семей, привел к отставке правительства Нидерландов во главе с Марком Рютте, сообщает



За несколько недель до парламентских выборов премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и все члены правительства уходят в отставку. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили сам глава кабинета министров. Причиной отставки стал скандал с детскими пособиями.



В декабре 2020 года парламент Нидерландов представил расследование, согласно которому многие семьи в стране были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. Обвиненные родители были вынуждены вернуть государственные пособия на детские сады и ясли за период 2013-2019 годов. Ошибочные обвинения коснулись более 20 тысяч семей. В некоторых случаях суммы выплат достигали десятков тысяч евро. Авторы расследования заявили, что в результате ошибочных действий властей "были нарушены основные принципы правового государства". Правительство объявило о выделении каждой из пострадавших семей компенсации в размере 30 000 евро. Скандал, связанный с ошибочными обвинениями в мошенничестве тысяч семей, привел к отставке правительства Нидерландов во главе с Марком Рютте, сообщает DW За несколько недель до парламентских выборов премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и все члены правительства уходят в отставку. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили сам глава кабинета министров. Причиной отставки стал скандал с детскими пособиями.В декабре 2020 года парламент Нидерландов представил расследование, согласно которому многие семьи в стране были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. Обвиненные родители были вынуждены вернуть государственные пособия на детские сады и ясли за период 2013-2019 годов. Ошибочные обвинения коснулись более 20 тысяч семей. В некоторых случаях суммы выплат достигали десятков тысяч евро. Авторы расследования заявили, что в результате ошибочных действий властей "были нарушены основные принципы правового государства". Правительство объявило о выделении каждой из пострадавших семей компенсации в размере 30 000 евро. Отставка кабинета министра является во многом символическим шагом. Министры продолжат выполнять свои обязанности до тех пор, пока к присяге не будет приведено новое правительство. 17 марта в стране состоятся парламентские выборы. Согласно опросам, праволиберальная Народная партия за свободу и демократию, лидером которой является Марк Рютте, намного опережает противников. В случае победы Рютте, являющийся премьер-министром страны с 2010 года, сможет сформировать новый правительственный кабинет. dw.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: отставка, правительство, дети, пособия, Нидерланды — статья прочитана 153 раза Комментарии