Вице-министр обороны Литвы: нужно направить дискурс на надежных поставщиков технологий 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Министр обороны Литвы предлагает направить дискурс на надежных поставщиков технологий, вместо того, чтобы концентрироваться на идентификации ненадежных, сказал вице-министр обороны Маргирис Абукявичюс.



По словам М. Абукявичюса, создать список надежных поставщиков сложнее, однако процесс ориентирования на выявление ненадежных поставщиков становится стрельбой по движущимся мишеням – их появляется все больше.



"Я бы хотел подчеркнуть, что мы хотим перенаправить дискурс с ненадежных на надежных производителей. В этом и выбор – идет ли речь о системе, которая основана на угрозах", – сказал в пятницу М. Абукявичюс на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороны (КНБО). Министр обороны Литвы предлагает направить дискурс на надежных поставщиков технологий, вместо того, чтобы концентрироваться на идентификации ненадежных, сказал вице-министр обороны Маргирис Абукявичюс.По словам М. Абукявичюса, создать список надежных поставщиков сложнее, однако процесс ориентирования на выявление ненадежных поставщиков становится стрельбой по движущимся мишеням – их появляется все больше."Я бы хотел подчеркнуть, что мы хотим перенаправить дискурс с ненадежных на надежных производителей. В этом и выбор – идет ли речь о системе, которая основана на угрозах", – сказал в пятницу М. Абукявичюс на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороны (КНБО). В пятницу на заседании КНБО обсуждались планы независимости от поставщиков ненадежных технологий. По словам главы комитета, консерватора Лауринаса Касчюнаса, в комитете планируется установить "навигацию по этому пути – где и как будет осуществляться движение" с приближением внедрения связи 5G в Литве.



Вице-министр, выступавший на заседании комитета, сказал, что критерии надежных поставщиков могут быть связанными с регистрацией производителей в странах НАТО, Евросоюза, ОЭСР.



"Если мы будем говорить, о ненадежных поставщиках, обосновывать угрозы, если мы будем говорить о надежных, основываться на доверии, это реализовать сложнее, поскольку для составления списка надежных поставщиков требуется большая работа, но важно – если мы будем концентрироваться только на ненадежных производителей, то постоянно будем бороться и стрелять в движущуюся мишень, поскольку в один день появляется один производитель, второй, третий, четвертый", – сказал М. Абукявичюс.



"Если говорить о надежных, есть очень четкие критерии, кто может участвовать в поставке технологий, какие технологии приемлемы и не оставляют серых зон, поскольку с запретом нескольких производителей по причине угроз нацбезопасности очень быстро могут появиться другие", – отметил вице-министр.



В правительственной программе установлено, что в госведомствах и в секторах важных с точки зрения национальной безопасности, включая инфраструктуру сети 5G, не должны использоваться технологии и оборудования надежных производителей. BNS Категории: политика, технологии Ключевые слова: президент, безопасность, технологии, минобороны, совещание География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии