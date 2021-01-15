ЕС намерен опубликовать итоги своих стресс-тестов БелАЭС до старта ее эксплуатации в марте 🔊 Воспроизвести Ранее Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии подтвердил подготовку визита экспертов Европейской группой регуляторов в области ядерной безопасности на БелАЭС в феврале



Фото Анатолия Лозинского, "Обзор"







Евросоюз намерен подготовить к марту отчет о предварительных результатах стресс-тестов БелАЭС, проведенных Европейской группой регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG), и опубликовать его до начала коммерческой эксплуатации станции, которое ожидается в марте. Об этом сообщили Евросоюз намерен подготовить к марту отчет о предварительных результатах стресс-тестов БелАЭС, проведенных Европейской группой регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG), и опубликовать его до начала коммерческой эксплуатации станции, которое ожидается в марте. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Еврокомиссии, комментируя готовящийся с 8 февраля визит европейских экспертов в Островец.



"В связи с пандемией нам пришлось реорганизовать процесс тестирования станции и провести его в два этапа. Первая фаза будет заключаться в поездке на станцию сокращенной группы экспертов, которая пройдет на неделе с 8 февраля. Они сосредоточатся на приоритетных темах безопасности станции. Остальные вопросы станут предметом оценки полной группы экспертов, которая посетит станцию, когда это позволят санитарные условия, ориентировочно в середине 2021 года", - пояснили в Еврокомиссии.



Стресс-тесты БелАЭС группой европейских регуляторов начались во взаимодействии с Минском в 2018 году. Этот процесс должен подтвердить высший уровень безопасности станции, что позволит Белоруссии беспрепятственно экспортировать электричество в страны ЕС, чему пытаются воспрепятствовать Литва и Польша. По их инициативе, саммит ЕС, прошедший в декабре прошлого года, принял решение, что государства Евросоюза будут блокировать импорт в страны ЕС электричества с атомных электростанций за пределами сообщества, безопасность которых не соответствует требованиям ЕС.



Ранее в четверг Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии подтвердил подготовку визита экспертов ENSREG на Белорусскую АЭС в феврале текущего года в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС 2018 года. По их итогам ENSREG подготовил серию рекомендаций и теперь должен убедиться в их реализации, что должно завершить процесс тестирования станции и подтвердить ее соответствие требованиям ЕС в сфере ядерной безопасности.



Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







Строительство БелАЭС



Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт.



21 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска. После проведенных испытаний турбогенератор первого энергоблока снова был подключен к энергосистеме с последующим набором мощности. БелАЭС было выдано разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока, и 12 декабря он был выведен на полную мощность. Тепловая мощность блока составляет 3 200 МВт, электрическая мощность - 1 170 МВт. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.



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Ранее "Обзор" опубликовал видеовоспоминание о поездке литовских журналистов



















"Наша цель - подготовить предварительный отчет о результатах стресс-тестов БелАЭС, в том числе по ключевым вопросам безопасности, опубликовать эти данные и передать его Белоруссии до коммерческого запуска станции, намеченного на март", - сообщили в Еврокомиссии."В связи с пандемией нам пришлось реорганизовать процесс тестирования станции и провести его в два этапа. Первая фаза будет заключаться в поездке на станцию сокращенной группы экспертов, которая пройдет на неделе с 8 февраля. Они сосредоточатся на приоритетных темах безопасности станции. Остальные вопросы станут предметом оценки полной группы экспертов, которая посетит станцию, когда это позволят санитарные условия, ориентировочно в середине 2021 года", - пояснили в Еврокомиссии.Стресс-тесты БелАЭС группой европейских регуляторов начались во взаимодействии с Минском в 2018 году. Этот процесс должен подтвердить высший уровень безопасности станции, что позволит Белоруссии беспрепятственно экспортировать электричество в страны ЕС, чему пытаются воспрепятствовать Литва и Польша. По их инициативе, саммит ЕС, прошедший в декабре прошлого года, принял решение, что государства Евросоюза будут блокировать импорт в страны ЕС электричества с атомных электростанций за пределами сообщества, безопасность которых не соответствует требованиям ЕС.Ранее в четверг Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии подтвердил подготовку визита экспертов ENSREG на Белорусскую АЭС в феврале текущего года в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС 2018 года. По их итогам ENSREG подготовил серию рекомендаций и теперь должен убедиться в их реализации, что должно завершить процесс тестирования станции и подтвердить ее соответствие требованиям ЕС в сфере ядерной безопасности.Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт.21 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска. После проведенных испытаний турбогенератор первого энергоблока снова был подключен к энергосистеме с последующим набором мощности. БелАЭС было выдано разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока, и 12 декабря он был выведен на полную мощность. Тепловая мощность блока составляет 3 200 МВт, электрическая мощность - 1 170 МВт. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.* * *Ранее "Обзор" опубликовал видеовоспоминание о поездке литовских журналистов на строительную площадку будущей Белорусской АЭС. ТАСС Категории: в Беларуси Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, ЕК, БелАЭС, ENSREG, компромис — статья прочитана 111 раз Комментарии