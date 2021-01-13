Первый энергоблок БелАЭС вывели на полную мощность 🔊 Воспроизвести







Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики в



Тепловая мощность блока составляет 3200 мегаватт, электрическая — 1170 мегаватт. Статические и динамические испытания, которые стартовали в конце прошлого года, продолжатся.



После их успешного завершения в течение 15 суток проведут комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности. Затем комиссия должна принять его в промышленную эксплуатацию.



Белорусская атомная электростанция расположилась в Островце Гродненской области. Для нее выбрали российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+: он отвечает самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Генподрядчик строительства — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики в Telegram-канале Тепловая мощность блока составляет 3200 мегаватт, электрическая — 1170 мегаватт. Статические и динамические испытания, которые стартовали в конце прошлого года, продолжатся.После их успешного завершения в течение 15 суток проведут комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности. Затем комиссия должна принять его в промышленную эксплуатацию.Белорусская атомная электростанция расположилась в Островце Гродненской области. Для нее выбрали российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+: он отвечает самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Генподрядчик строительства — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").



Энергоблок № 1 подключили к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября, а разрешение на поэтапную программу опытно-промышленной эксплуатации белорусский Госатомнадзор выдал в конце декабря. Второй блок должны ввести в промышленную эксплуатацию в мае 2022-го.







Главным противником строительства станции выступала Литва: Вильнюс критиковал будущую БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о старте проекта и настаивал на запрете импорта белорусской электроэнергии в Евросоюз.







Ранее литовский парламент постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики, сообщает



Сегодняшнее событие вполне может послужить поводом для того, чтобы вспомнить, как в августе 2013 года, то есть семь с половиной лет назад строительную площадку будущей Белорусской АЭС посетила делегация литовских журналистов, а также представителей общественности из Литвы.







В той поездке участвовали и представители газеты "Обзор" (Литва).







Автор фото- и видеорепортажа - Владимир Клоповский, "Обзор"



Энергоблок № 1 подключили к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября, а разрешение на поэтапную программу опытно-промышленной эксплуатации белорусский Госатомнадзор выдал в конце декабря. Второй блок должны ввести в промышленную эксплуатацию в мае 2022-го.Главным противником строительства станции выступала Литва: Вильнюс критиковал будущую БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о старте проекта и настаивал на запрете импорта белорусской электроэнергии в Евросоюз.Ранее литовский парламент постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики, сообщает РИА Новости. Сегодняшнее событие вполне может послужить поводом для того, чтобы вспомнить, как в августе 2013 года, то есть семь с половиной лет назад строительную площадку будущей Белорусской АЭС посетила делегация литовских журналистов, а также представителей общественности из Литвы.В той поездке участвовали и представители газеты "Обзор" (Литва). Инф. «Обзора», РИА Новости Категории: экономика, в Беларуси Ключевые слова: Литва, Белорусская АЭС, Островец, эленктростанция — статья прочитана 198 раз Комментарии