Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Hussein Malla



Интерпол выдал ордер на арест граждан России Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева из-за взрыва в порту Бейрута, сообщает



Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. Судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате Гречушкин обанкротился и фактически бросил экипаж: российским и украинским морякам пришлось около года находиться в Бейруте, им не платили зарплату и не выдавали продовольствие. Капитаном Rhosus был Прокошев. Интерпол выдал ордер на арест граждан России Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева из-за взрыва в порту Бейрута, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. Судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате Гречушкин обанкротился и фактически бросил экипаж: российским и украинским морякам пришлось около года находиться в Бейруте, им не платили зарплату и не выдавали продовольствие. Капитаном Rhosus был Прокошев. В августе прошлого года из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами с корабля еще в 2014 году и хранившейся на складе, в бейрутском порту прогремел мощный взрыва. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения. Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действовал режим чрезвычайного положения.



После этого по Бейруту прокатилась волна антиправительственных митингов, по итогам которых премьер страны Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.



Международный ордер на арест Гречушкина и Прокошева ливанский суд запросил в октябре прошлого года. Также Интерпол выдал красную метку на предпринимателя из Португалии, который в 2014 году проводил оценку склада номер 12 в ливанской гавани, где хранилось взрывоопасное вещество. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: взрыв, Интерпол, россияне, ордер, Бейрут — статья прочитана 174 раза Комментарии