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Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута

© AP Photo / Hussein Malla


Интерпол выдал ордер на арест граждан России Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева из-за взрыва в порту Бейрута, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.

Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. Судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате Гречушкин обанкротился и фактически бросил экипаж: российским и украинским морякам пришлось около года находиться в Бейруте, им не платили зарплату и не выдавали продовольствие. Капитаном Rhosus был Прокошев.
В августе прошлого года из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами с корабля еще в 2014 году и хранившейся на складе, в бейрутском порту прогремел мощный взрыва. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения. Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действовал режим чрезвычайного положения.

После этого по Бейруту прокатилась волна антиправительственных митингов, по итогам которых премьер страны Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.

Международный ордер на арест Гречушкина и Прокошева ливанский суд запросил в октябре прошлого года. Также Интерпол выдал красную метку на предпринимателя из Португалии, который в 2014 году проводил оценку склада номер 12 в ливанской гавани, где хранилось взрывоопасное вещество.
РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: взрыв, Интерпол, россияне, ордер, Бейрут
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добавлена сегодня, 13 января, 11:00

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