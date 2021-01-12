Правоохрана США не расследует деятельность банков Литвы – прокуратура 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что члены литовского парламента взялись за выяснение возможного расследования деятельности действующих в Литве скандинавских банков со стороны правоохранительных органов США, литовские прокуроры заявили, что в данный момент правоохрана США не проводит расследований в отношении литовских банков.



"В полученных ответах Генпрокуратура информирована о том, что никаких расследований, в которых бы подозревались действующие в Литве банки или подразделения других банков в Литве, нет", – сообщила Генпрокуратура.



Ранее она обратилась к США и ведомствам других стран с просьбой предоставить информацию о расследованиях.



Прокуроры также отметили, что не получали никаких просьб о правовой помощи США или других стран, связанных с подобными расследованиями. В связи с тем, что члены литовского парламента взялись за выяснение возможного расследования деятельности действующих в Литве скандинавских банков со стороны правоохранительных органов США, литовские прокуроры заявили, что в данный момент правоохрана США не проводит расследований в отношении литовских банков."В полученных ответах Генпрокуратура информирована о том, что никаких расследований, в которых бы подозревались действующие в Литве банки или подразделения других банков в Литве, нет", – сообщила Генпрокуратура.Ранее она обратилась к США и ведомствам других стран с просьбой предоставить информацию о расследованиях.Прокуроры также отметили, что не получали никаких просьб о правовой помощи США или других стран, связанных с подобными расследованиями. На минувшей неделе, реагируя на публикации шведских СМИ о проводимых США расследованиях деятельности подразделений скандинавских банков в Балтийских странах, были созваны закрытие заседания Комитета по бюджету и финансам (КБФ) и Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы.



Тогда председатель КНБО, консерватор Лауринас Касчюнас заявил, что Литва не фигурирует в расследованиях, однако "тень падает на всех".



Шведское бизнес-издание Dagens Industri в декабре сообщило, что Федеральной бюро расследований (ФБР) США проводит расследование в отношении скандинавских банков SEB, Swedbank и Danske Bank в связи с нарушениями, которые, как подозревается, были совершены подразделениями этих банков в Балтийских странах.



Крупнейший скандал с отмыванием денег возник в 2018 году, когда датский банк Danske признал, что через его подразделение в Эстонии было переведено около 200 млн евро подозрительного происхождения из России и из других стран.



Позднее тень подозрения достигла и Швецию, по причине пробелов в превенции отмывании денег были наказаны банки Swedbank и SEB. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: США, деньги, расследование, отмывание, банки, счета География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии