Министр труда Австрии уходит в отставку из-за обвинений в плагиате 🔊 Воспроизвести Экс-министр труда Австрии Кристине Ашбахер



Кристине Ашбахер заявила, что уходит в отставку с министерского поста для защиты своей семьи. Обвинения в плагиате в ее научных работах она отрицает, сообщает



Австрийский министр труда, семьи и молодежи Кристине Ашбахер уходит в отставку из-за обвинений в плагиате. Как заявила Ашбахер в субботу, 9 января, к такому шагу ее вынудило предосуждение со стороны СМИ и политических сторонников.



Этому предшествовал ряд громких обвинений со стороны 37-летнего специалиста по медиаведению Штефана Вебера, известного в Австрии как "охотник за плагиатом". В серии публикаций в своем "Блоге за научную честность" Вебер утверждал, что в научных работах Ашбахер содержится плагиат и сфальсифицированные цитаты, а также упрекал ее в недостаточном знании немецкого языка. Речь шла о ее дипломной работе, написанной в 2006 году в Вене, и о докторской работе, которую Ашбахер защитила в августе 2020 года в Техническом университете Братиславы в Словакии. В качестве доказательства Вебер предлагал отсканированные фрагменты этих работ. Кристине Ашбахер заявила, что уходит в отставку с министерского поста для защиты своей семьи. Обвинения в плагиате в ее научных работах она отрицает, сообщает DW Австрийский министр труда, семьи и молодежи Кристине Ашбахер уходит в отставку из-за обвинений в плагиате. Как заявила Ашбахер в субботу, 9 января, к такому шагу ее вынудило предосуждение со стороны СМИ и политических сторонников.Этому предшествовал ряд громких обвинений со стороны 37-летнего специалиста по медиаведению Штефана Вебера, известного в Австрии как "охотник за плагиатом". В серии публикаций в своем "Блоге за научную честность" Вебер утверждал, что в научных работах Ашбахер содержится плагиат и сфальсифицированные цитаты, а также упрекал ее в недостаточном знании немецкого языка. Речь шла о ее дипломной работе, написанной в 2006 году в Вене, и о докторской работе, которую Ашбахер защитила в августе 2020 года в Техническом университете Братиславы в Словакии. В качестве доказательства Вебер предлагал отсканированные фрагменты этих работ. Ашбахер отвергает обвинения



Ашбахер, представляющая правящую консервативную Австрийскую народную партию (ÖVP), членом которой является и канцлер Австрии Себастьян Курц, категорически отвергла все обвинения, утверждая, что научные работы написаны в полном соответствии с необходимыми стандартами. По ее словам, она уходит в отставку, чтобы защитить свою семью от враждебного отношения и оскорблений.



Кто сменит Ашбахер на министерском посту, должно стать известно 11 января. Канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил ее за работу в период коронакризиса.



Плагиат у немецких политиков



Ранее, в ноябре 2020 года, из-за обвинений в плагиате была вынуждена отказаться от научной степени министр по делам семьи Германии Франциска Гиффай (Franziska Giffey).



В апреле 2012 года обвинения в плагиате были выдвинуты против тогдашнего министра образования ФРГ Аннете Шаван (Annette Schavan). В 2013 году Университет Дюссельдорфа лишил ее кандидатской степени, после чего Шаван ушла в отставку.



Карл-Теодор цу Гуттенберг



В мае 2011 года на фоне обвинений в плагиате при написании диссертации член президиума Свободной демократической партии Германии (СвДП) Сильвана Кох-Мерин (Silvana Koch-Mehrin) сделала заявление о том, что немедленно уходит в отставку со всех занимаемых ею политических постов. Кроме прочего, она перестала тогда исполнять обязанности заместителя председателя Европейского парламента и председателя фракции СвДП в Европарламенте.



Плагиат у российского депутата



В России в 2019 году был вынужден отказаться от ученой степени кандидата технических наук депутат российской Госдумы от "Единой России" Евгений Москвичев. Плагиат в его диссертации обнаружили эксперты сетевого сообщества "Диссернет". Политическую карьеру Москвичев продолжил. Ашбахер, представляющая правящую консервативную Австрийскую народную партию (ÖVP), членом которой является и канцлер Австрии Себастьян Курц, категорически отвергла все обвинения, утверждая, что научные работы написаны в полном соответствии с необходимыми стандартами. По ее словам, она уходит в отставку, чтобы защитить свою семью от враждебного отношения и оскорблений.Кто сменит Ашбахер на министерском посту, должно стать известно 11 января. Канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил ее за работу в период коронакризиса.Ранее, в ноябре 2020 года, из-за обвинений в плагиате была вынуждена отказаться от научной степени министр по делам семьи Германии Франциска Гиффай (Franziska Giffey).В апреле 2012 года обвинения в плагиате были выдвинуты против тогдашнего министра образования ФРГ Аннете Шаван (Annette Schavan). В 2013 году Университет Дюссельдорфа лишил ее кандидатской степени, после чего Шаван ушла в отставку.В 2011 году по аналогичным причинам завершил политическую карьеру и уехал из ФРГ в США тогдашний министр обороны Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl-Theodor zu Guttenberg).В мае 2011 года на фоне обвинений в плагиате при написании диссертации член президиума Свободной демократической партии Германии (СвДП) Сильвана Кох-Мерин (Silvana Koch-Mehrin) сделала заявление о том, что немедленно уходит в отставку со всех занимаемых ею политических постов. Кроме прочего, она перестала тогда исполнять обязанности заместителя председателя Европейского парламента и председателя фракции СвДП в Европарламенте.В России в 2019 году был вынужден отказаться от ученой степени кандидата технических наук депутат российской Госдумы от "Единой России" Евгений Москвичев. Плагиат в его диссертации обнаружили эксперты сетевого сообщества "Диссернет". Политическую карьеру Москвичев продолжил. dw.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе, образование Ключевые слова: отставка, министр, Австрия, обвинение, плагиат — статья прочитана 65 раз Комментарии