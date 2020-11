Юные футболисты из Литвы примут участие в попытке установить новый Мировой рекорд Гиннесса 🔊 Воспроизвести







Юные футболисты из Литвы вместе с ребятами со всего мира попытаются установить рекорд Гиннесса по самому массовому футбольному онлайн-мероприятию.



В рамках финальных мероприятий Восьмого сезона Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» (с 27 ноября по 9 декабря) состоится попытка получить новый титул GUINNESS WORLD RECORDS®.



Юные участники программы из более чем 100 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании вместе с мировыми звёздами футбола примут участие в самом массовом футбольном онлайн-мероприятии в мире.



Таким онлайн-мероприятием станет выпуск YouTube шоу «Stadium Is where I Am» («Стадион там, где я»). В формате прямого эфира для юных футболистов со всего мира состоится мастер-класс легендарного бразильского футболиста, чемпиона мира и трехкратного победителя Лиги чемпионов Роберто Карлоса. В рамках финальных мероприятий Восьмого сезона Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» (с 27 ноября по 9 декабря) состоится попытка получить новый титул GUINNESS WORLD RECORDS®.Юные участники программы из более чем 100 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании вместе с мировыми звёздами футбола примут участие в самом массовом футбольном онлайн-мероприятии в мире.Таким онлайн-мероприятием станет выпуск YouTube шоу «Stadium Is where I Am» («Стадион там, где я»). В формате прямого эфира для юных футболистов со всего мира состоится мастер-класс легендарного бразильского футболиста, чемпиона мира и трехкратного победителя Лиги чемпионов Роберто Карлоса.



Предыдущий мировой рекорд программы "Футбол для дружбы". Фото из архива "Обзора"







В 2019 году Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» уже становилась обладателем мирового рекорда Гиннесса за поведение



Чтобы попытаться установить мировой рекорд и принять участие в первом Всемирном онлайн-чемпионате по «Футболу для дружбы», юным футболистам из Литвы необходимо отправить заявку на http://participants.footballforfriendship.com. Победители чемпионата получат билеты на финал Лиги Чемпионов УЕФА 2021 в Стамбуле. Всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы» пройдёт с 27 ноября по 9 декабря 2020 года на платформе новой многопользовательской игры Football for Friendship World. Юные спортсмены 10 – 14 лет из более 100 стран, объединившись в 32 сборные дружбы, сыграют 55 матчей. Финал Чемпионата будет транслироваться в прямом эфире.







Справка о программе



Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников.



Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.



«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая мировой рекорд за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.



В 2020 году «Футбол для дружбы» пройдет в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединит более 10 тысяч игроков всех возрастов и станет базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.







Официальные интернет-ресурсы программы



Вебсайт: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/



Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/



Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/



YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP



Wikipedia: https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол_для_дружбы



Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme В ходе еженедельного YouTube шоу «Stadium Is where I Am» лучшие фристайлеры и футболисты мира разучивают с детьми футбольные трюки, делятся секретами спортивного мастерства и разыгрывают уникальные призы. За это время участие в шоу приняли послы УЕФА - Луис Гарсия, Робер Пирес и Келли Смит; Мелоди Донше - пятикратная чемпионка мира по футбольному фристайлу; Андреас Цеткович - чемпион Франции по футбольному и баскетбольному фристайлу, победитель «Juste Debout» и сооснователь S3 Freestyle; Антон Павлинов - двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу, автор и ведущий YouTube-канала «Футхакер».В 2019 году Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» уже становилась обладателем мирового рекорда Гиннесса за поведение самой многонациональной футбольной тренировки на планете . В 2020 году команда и участники «Футбола для дружбы» планируют вновь доказать, что в достижении своих целей можно преодолевать любые барьеры.Чтобы попытаться установить мировой рекорд и принять участие в первом Всемирном онлайн-чемпионате по «Футболу для дружбы», юным футболистам из Литвы необходимо отправить заявку на http://participants.footballforfriendship.com. Победители чемпионата получат билеты на финал Лиги Чемпионов УЕФА 2021 в Стамбуле. Всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы» пройдёт с 27 ноября по 9 декабря 2020 года на платформе новой многопользовательской игры Football for Friendship World. Юные спортсмены 10 – 14 лет из более 100 стран, объединившись в 32 сборные дружбы, сыграют 55 матчей. Финал Чемпионата будет транслироваться в прямом эфире.Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников.Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая мировой рекорд за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.В 2020 году «Футбол для дружбы» пройдет в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединит более 10 тысяч игроков всех возрастов и станет базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.Вебсайт: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIPWikipedia: https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол_для_дружбыTwitter: https://twitter.com/f4fprogramme Инф. «Обзора» Категории: общество, спорт Ключевые слова: рекорд, Футбол для дружбы, «Футбол для дружбы», #F4F, Гиненесс — статья прочитана 136 раз Комментарии