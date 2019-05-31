«Футбол для дружбы» установил новый мировой рекорд 🔊 Воспроизвести







Самый многонациональный урок футбола на планете - так отныне звучит официальное название нового рекорда мира, внесенного в Книгу рекордов Гиннесса.



В рамках финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», объединяющей участников из 211 стран и регионов, 31 мая в Мадриде состоялась самая многонациональная футбольная тренировка в мире. По итогам тренировки «Футбол для дружбы» получил официальный сертификат GUINNESS WORLD RECORDS®.











Занятие, в котором приняли участие представители 57 национальностей, провели глава Футбольной академии Бареселона Микель Пуч и Джозеп Гамбао, бывший тренер юношеской сборной Футбольного клуба Барселона. Они помогли Юным футболистам освоить несколько новых приемов накануне финального матча Чемпионата мира по «Футболу для дружбы». Самый многонациональный урок футбола на планете - так отныне звучит официальное название нового рекорда мира, внесенного в Книгу рекордов Гиннесса.В рамках финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», объединяющей участников из 211 стран и регионов, 31 мая в Мадриде состоялась самая многонациональная футбольная тренировка в мире. По итогам тренировки «Футбол для дружбы» получил официальный сертификат GUINNESS WORLD RECORDS®.Занятие, в котором приняли участие представители 57 национальностей, провели глава Футбольной академии Бареселона Микель Пуч и Джозеп Гамбао, бывший тренер юношеской сборной Футбольного клуба Барселона. Они помогли Юным футболистам освоить несколько новых приемов накануне финального матча Чемпионата мира по «Футболу для дружбы».







«Достижение этого рекорда – знаковое событие для программы «Футбол для дружбы», ставящей своей целью распространение принципов равенства всех культур и национальностей. Всего лишь за семь лет существования программа приобрела пять миллионов сторонников по всему миру и объединила шесть тысяч участников из 211 стран. Уверен, проект «Футбол для дружбы» ждет впереди еще многих ярких побед», – сказал глава Футбольной академии Барселона Микель Пуч.











По окончании тренировки председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков получил от представителя GUINNESS WORLD RECORDS® официальный сертификат об установке рекорда и поздравил Юных участников «Футбола для дружбы» с новой глобальной победой.











Одним из ключевых ежегодных событий программы является Чемпионат мира по «Футболу для дружбы». В соревновании традиционно участвуют смешанные Международные сборные, объединяющие спортсменов в возрасте 12 лет разных национальностей, пола и физических возможностей. Финал чемпионата состоится 1 июня на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида – на площади Плаза-Майор.











Финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» проходят с 28 мая по 2 июня в Мадриде. 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдёт на стадионе «Метрополитано», говорится в Пресс-релизе организаторов программы.











Фото автора



Справка о программе:



Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.



Фото организаторов:











«Достижение этого рекорда – знаковое событие для программы «Футбол для дружбы», ставящей своей целью распространение принципов равенства всех культур и национальностей. Всего лишь за семь лет существования программа приобрела пять миллионов сторонников по всему миру и объединила шесть тысяч участников из 211 стран. Уверен, проект «Футбол для дружбы» ждет впереди еще многих ярких побед», – сказал глава Футбольной академии Барселона Микель Пуч.По окончании тренировки председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков получил от представителя GUINNESS WORLD RECORDS® официальный сертификат об установке рекорда и поздравил Юных участников «Футбола для дружбы» с новой глобальной победой.Одним из ключевых ежегодных событий программы является Чемпионат мира по «Футболу для дружбы». В соревновании традиционно участвуют смешанные Международные сборные, объединяющие спортсменов в возрасте 12 лет разных национальностей, пола и физических возможностей. Финал чемпионата состоится 1 июня на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида – на площади Плаза-Майор.Финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» проходят с 28 мая по 2 июня в Мадриде. 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдёт на стадионе «Метрополитано», говорится в Пресс-релизе организаторов программы.Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков. Александр Шахов , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: футбол, рекорд, Футбол для дружбы, # F4F — статья прочитана 117 раз Комментарии