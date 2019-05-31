«Футбол для дружбы» установил новый мировой рекорд

Самый многонациональный урок футбола на планете - так отныне звучит официальное название нового рекорда мира, внесенного в Книгу рекордов Гиннесса.
В рамках финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», объединяющей участников из 211 стран и регионов, 31 мая в Мадриде состоялась самая многонациональная футбольная тренировка в мире. По итогам тренировки «Футбол для дружбы» получил официальный сертификат GUINNESS WORLD RECORDS®.
Занятие, в котором приняли участие представители 57 национальностей, провели глава Футбольной академии Бареселона Микель Пуч и Джозеп Гамбао, бывший тренер юношеской сборной Футбольного клуба Барселона. Они помогли Юным футболистам освоить несколько новых приемов накануне финального матча Чемпионата мира по «Футболу для дружбы».
«Достижение этого рекорда – знаковое событие для программы «Футбол для дружбы», ставящей своей целью распространение принципов равенства всех культур и национальностей. Всего лишь за семь лет существования программа приобрела пять миллионов сторонников по всему миру и объединила шесть тысяч участников из 211 стран. Уверен, проект «Футбол для дружбы» ждет впереди еще многих ярких побед», – сказал глава Футбольной академии Барселона Микель Пуч.
По окончании тренировки председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков получил от представителя GUINNESS WORLD RECORDS® официальный сертификат об установке рекорда и поздравил Юных участников «Футбола для дружбы» с новой глобальной победой.
Одним из ключевых ежегодных событий программы является Чемпионат мира по «Футболу для дружбы». В соревновании традиционно участвуют смешанные Международные сборные, объединяющие спортсменов в возрасте 12 лет разных национальностей, пола и физических возможностей. Финал чемпионата состоится 1 июня на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида – на площади Плаза-Майор.
Финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» проходят с 28 мая по 2 июня в Мадриде. 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдёт на стадионе «Метрополитано», говорится в Пресс-релизе организаторов программы.
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Справка о программе:
Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.
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