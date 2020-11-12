Актер Гостюхин сказал, сколько белорусов поддерживают Лукашенко, а сколько выступают против 🔊 Воспроизвести



В Белоруссии всегда есть миллион противников режима, но остальные 8–9 миллионов живут «под настоящим государственным флагом». Об этом рассказал народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин в интервью «Комсомольской правде», передает



Владимир Гостюхин известен зрителям по своим работам в фильмах «Старшина», «В поисках капитана Гранта», «Дальнобойщики», «Тихий Дон». Выступал в СМИ в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. За свои взгляды на госпереворот на Украине 2013—2014 годов был включён в чёрный список лиц, являющихся персонами нон грата на территории этой страны. В Белоруссии всегда есть миллион противников режима, но остальные 8–9 миллионов живут «под настоящим государственным флагом». Об этом рассказал народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин в интервью «Комсомольской правде», передает УКРАИНА.РУ Владимир Гостюхин известен зрителям по своим работам в фильмах «Старшина», «В поисках капитана Гранта», «Дальнобойщики», «Тихий Дон». Выступал в СМИ в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. За свои взгляды на госпереворот на Украине 2013—2014 годов был включён в чёрный список лиц, являющихся персонами нон грата на территории этой страны.



© Sputnik



«Самое странное, что российские телевидение сторонников Лукашенко не показывает. Оно обожает показывать шум, гам на улице, женские походы. Но я не видел ни одной трансляции огромного съезда белорусских женщин. 15–16 тысяч там было. Вы представить не можете разницу лиц, которые были там, и тех, что на улице. Там была одухотворенность. А на улице — визг. Да, многих привезли, помогли. Но люди объединяются сами!» — указал Гостюхин.



Артист добавил, что, хотя не все протестующие участвуют в массовых акциях за деньги и искренне недовольны властью, он склонен доверять материалам государственных СМИ о том, как некоторые из них признаются в получении тысячи долларов.



Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.



Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.



В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы. Актер отметил, что, хотя он лично знает многих людей, которые голосовали против Лукашенко, масса его знакомых голосовали за действующего президента.«Самое странное, что российские телевидение сторонников Лукашенко не показывает. Оно обожает показывать шум, гам на улице, женские походы. Но я не видел ни одной трансляции огромного съезда белорусских женщин. 15–16 тысяч там было. Вы представить не можете разницу лиц, которые были там, и тех, что на улице. Там была одухотворенность. А на улице — визг. Да, многих привезли, помогли. Но люди объединяются сами!» — указал Гостюхин.Артист добавил, что, хотя не все протестующие участвуют в массовых акциях за деньги и искренне недовольны властью, он склонен доверять материалам государственных СМИ о том, как некоторые из них признаются в получении тысячи долларов.Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы. ukraina.ru Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, розыск, протесты, активисты, Тихановская География: Белоруссия — статья прочитана 245 раз Комментарии