Полиция применила газ на акции националистов в Варшаве 🔊 Воспроизвести Reuters



Полиция Польши применила слезоточивый газ на акции Марша независимости, который организуется ежегодно 11 ноября участниками националистических организаций.



Как сообщает



По предварительным данным, в марше принимают участие несколько тысяч человек. Они проходят шествием от центра города к Национальному стадиону на правом берегу Вислы.



Отмечается, что полицейские в больших группах с щитами и газовыми баллончиками в руках начали оттеснять участников шествия. В сторону полицейских полетели горящие фаеры. Проводятся задержания. Полиция Польши применила слезоточивый газ на акции Марша независимости, который организуется ежегодно 11 ноября участниками националистических организаций.Как сообщает RT со ссылкой на ТАСС, участники акции с флагами, фаерами и петардами заблокировали центральные улицы Варшавы.По предварительным данным, в марше принимают участие несколько тысяч человек. Они проходят шествием от центра города к Национальному стадиону на правом берегу Вислы.Отмечается, что полицейские в больших группах с щитами и газовыми баллончиками в руках начали оттеснять участников шествия. В сторону полицейских полетели горящие фаеры. Проводятся задержания. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: газ, полиция, марш, националисты, спецсредства География: Польша — статья прочитана 213 раз Комментарии