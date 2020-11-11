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Полиция применила газ на акции националистов в Варшаве
Полиция Польши применила слезоточивый газ на акции Марша независимости, который организуется ежегодно 11 ноября участниками националистических организаций.
Как сообщает RT со ссылкой на ТАСС, участники акции с флагами, фаерами и петардами заблокировали центральные улицы Варшавы.
По предварительным данным, в марше принимают участие несколько тысяч человек. Они проходят шествием от центра города к Национальному стадиону на правом берегу Вислы.
Отмечается, что полицейские в больших группах с щитами и газовыми баллончиками в руках начали оттеснять участников шествия. В сторону полицейских полетели горящие фаеры. Проводятся задержания.
russian.rt.com
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: газ, полиция, марш, националисты, спецсредства
География: Польша
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Может, ето Минск, а не Варшава?
Ведь Литва с Варшавой - образцы демократии.