США сократят контингент в Афганистане до 4, 5 тысячи через 1—2 месяца 🔊 Воспроизвести globallookpress.com



Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что США сократят свой контингент в Афганистане до 4,5 тыс. военнослужащих через один-два месяца, сообщает



«Сейчас мы на второй стадии (сокращения). Первая стадия предполагает 8,6 тыс. (военнослужащих), а вторая приведёт примерно к 4,5 тыс. к середине октября — середине ноября. Мы на этом пути», — приводит РИА Новости его слова.



Он напомнил, что предусматривается сокращение не только американского контингента, но и сил их союзников по НАТО, находящихся в стране.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что численность американского воинского контингента в Афганистане в скором времени сократится до 4 тыс., а в Ираке — 2 тыс. военнослужащих. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что США сократят свой контингент в Афганистане до 4,5 тыс. военнослужащих через один-два месяца, сообщает RT «Сейчас мы на второй стадии (сокращения). Первая стадия предполагает 8,6 тыс. (военнослужащих), а вторая приведёт примерно к 4,5 тыс. к середине октября — середине ноября. Мы на этом пути», — приводит РИА Новости его слова.Он напомнил, что предусматривается сокращение не только американского контингента, но и сил их союзников по НАТО, находящихся в стране.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что численность американского воинского контингента в Афганистане в скором времени сократится до 4 тыс., а в Ираке — 2 тыс. военнослужащих. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: русские, президент, США, афганистан, талибы, войска, вывод — статья прочитана 157 раз Комментарии