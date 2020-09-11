В Клайпедском порту начата реконструкция волнорезов 🔊 Воспроизвести



В пятницу в Клайпедском морском порту объявлено начало реконструкции волнорезов. Стоимость работ – около 49 млн евро (с НДС), для их финансирования привлечены и средства Евросоюза.



С обновлением волнорезов и углублением судоходного канала до 17 метров Клайпедский порт откроется для крупнейших судов, которых могут ходить в Балтийском море, сообщила дирекция порта. Проект планируется завершить в 2023 году.



Как утверждает руководитель порта Альгис Латакас, после реконструкции молов в порт могут заходить более крупные суда, чем прежде.



"Если посмотреть на Балтийское море сверху, то каждую минуту мы увидим 2 тыс. судов, к сожалению, часть из тех, что очень нужны Клайпедскому порту, не могут в него заходить. Это крупные суда, которые грузят и перевозят большие грузы в Бразилию, Китай и другие дальние государства", – сказал журналистам А. Латакас. В пятницу в Клайпедском морском порту объявлено начало реконструкции волнорезов. Стоимость работ – около 49 млн евро (с НДС), для их финансирования привлечены и средства Евросоюза.С обновлением волнорезов и углублением судоходного канала до 17 метров Клайпедский порт откроется для крупнейших судов, которых могут ходить в Балтийском море, сообщила дирекция порта. Проект планируется завершить в 2023 году.Как утверждает руководитель порта Альгис Латакас, после реконструкции молов в порт могут заходить более крупные суда, чем прежде."Если посмотреть на Балтийское море сверху, то каждую минуту мы увидим 2 тыс. судов, к сожалению, часть из тех, что очень нужны Клайпедскому порту, не могут в него заходить. Это крупные суда, которые грузят и перевозят большие грузы в Бразилию, Китай и другие дальние государства", – сказал журналистам А. Латакас. "С этим проектом в Клайпедском порту должен быть большой прорыв, мы должны достичь таких параметров, которые бы позволили заходить крупным судам", – добавил он, объясняя необходимость повышения конкуренции порта.



Планируется, что работы по реконструкции не будут мешать заходу судов в порт.



На открытом конкурсе реконструкции волнорезов победил консорциум германской компании Hecker Bau GmbH & Co. KG и бельгийской Herbosch – Kiere.



На первом этапе реконструкции планируется укрепить имеющиеся южный и северный волнорезы, не меняя их конфигурации. Увеличится их высота, будут оборудованы опорные стенки у части гидротехнических строений. После реконструкции волнорезов направления судоходного канала будут повернуты ан 104 и 284 градуса, канал будет углублен до 17 метров. После реконструкции на южном моле будут оборудованы две смотровые площадки.



85% необходимых средств проекта финансирует ЕС, оставшиеся – порт.



Волнорезы, служащие защитой от волн были установлены около ста пятидесяти лет назад. Длина южного волнореза составляет 1374 метра, а северного – 733. Они сооружены из камней, насыпанных между деревянными столбами. Категории: экономика Ключевые слова: порт, контейнеры, реконструкция, грузы, причалы География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 123 раза Комментарии