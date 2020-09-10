Власти Белоруссии подтвердили, что оппозиционеры Колесникова и Знак арестованы 🔊 Воспроизвести



Оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по подозрению в призывах к захвату власти, сообщает



Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по подозрению в призывах к захвату власти. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии.



— В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.



В СК добавили, что по подозрению в совершении аналогичного преступления задержан также юрист штаба Координационного совета Илья Салей. В ведомстве заявили о наличии доказательств совершения членами Координационного совета действий, направленных на дестабилизацию ситуации в республике.



Накануне стало известно о задержании Марии Колесниковой при попытке сбежать из Белоруссии. В Координационном совете оппозиции опровергли эти сообщения и заявили, что политик не собиралась покидать страну. Также появлялась информация о том, что она порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики. Ранее сегодня отец Колесниковой рассказал, что она арестована. Оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по подозрению в призывах к захвату власти, сообщает ЛАЙФ Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по подозрению в призывах к захвату власти. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии.— В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.В СК добавили, что по подозрению в совершении аналогичного преступления задержан также юрист штаба Координационного совета Илья Салей. В ведомстве заявили о наличии доказательств совершения членами Координационного совета действий, направленных на дестабилизацию ситуации в республике.Накануне стало известно о задержании Марии Колесниковой при попытке сбежать из Белоруссии. В Координационном совете оппозиции опровергли эти сообщения и заявили, что политик не собиралась покидать страну. Также появлялась информация о том, что она порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики. Ранее сегодня отец Колесниковой рассказал, что она арестована. life.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты, аресты, Колесникова География: Белоруссия — статья прочитана 165 раз Комментарии