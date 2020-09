Лига наций, первый антракт 🔊 Воспроизвести







Вчера, 8 сентября, были сыграны последние матчи второго тура Лиги наций.



очередной личный рекорд установил лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. Первый гол Роналду в матче со сборной Швеции стал для него 100-м, забитым в играх за национальную сборную. Благодаря этим голам Криштиану преодолел отметку в 100 голов за сборную, став лишь вторым игроком в истории футбола с таким достижением. Первым сотню мячей за национальную команду забил иранский игрок Али Даеи, уже завершивший профессиональную карьеру. На его счету 109 голов.



Блеснули во вторник высоким классом игры футболисты сборных Франции и Хорватии, подарившие телезрителям замечательный спектакль.



Лига наций. Сезон 2020/2021



Групповой этап Вчера, 8 сентября, были сыграны последние матчи второго тура Лиги наций.очередной личный рекорд установил лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. Первый гол Роналду в матче со сборной Швеции стал для него 100-м, забитым в играх за национальную сборную. Благодаря этим голам Криштиану преодолел отметку в 100 голов за сборную, став лишь вторым игроком в истории футбола с таким достижением. Первым сотню мячей за национальную команду забил иранский игрок Али Даеи, уже завершивший профессиональную карьеру. На его счету 109 голов.Блеснули во вторник высоким классом игры футболисты сборных Франции и Хорватии, подарившие телезрителям замечательный спектакль. Результаты 1-го и 2-го туров



Лига «А». Группа 1



Италия – Босния и Герцеговина – 1:1; Нидерланды – Польша – 1:0; Босния и Герцеговина – Польша - 1:2; Нидерланды – Италия - 0:1.



Положение команд: 1. Италия – 4 очка, 2. Нидерланды – 3, 3. Польша – 3, 4. Босния и Герцеговина – 1.



Лига «А». Группа 2



Исландия – Англия – 0:1 (Р.Стерлинг, 90+1); Дания – Бельгия – 0:2; Бельгия – Исландия - 5:1; Дания – Англия - 0:0.



Положение команд: 1. Бельгия – 6, 2. Англия - 4, 3. Дания – 1, 4. Исландия – 0.



Лига «А». Группа 3



Португалия – Хорватия – 4:1; Швеция – Франция – 0:1; Франция – Хорватия - 4:2, Швеция – Португалия - 0:2 (К.Роналду, 45, 72).



Положение команд: 1. Португалия - 6, 2. Франция – 6, 3. Швеция – 0, 4. Хорватия – 0.



Лига «А». Группа 4



Германия – Испания – 1:1 (Т.Вернер, 51 – Х.Л.Гайя, 90+5); Украина – Швейцария – 2:1; Испания – Украина – 4:0; Швейцария – Германия - 1:1.



Положение команд: 1. Испания – 4, 2. Украина – 3; 3. Германия – 2, 4. Швейцария – 1.



Лига «В». Группа 1



Норвегия – Австрия – 1:2; Румыния – Северная Ирландия – 1:1; Австрия – Румыния – 2:3, Северная Ирландия – Норвегия – 1:5.



Положение команд: 1.Румыния - 4, 2. Австрия – 3, 3. Норвегия – 3, Северная Ирландия – 1.



Лига «В». Группа 2



Шотландия – Израиль – 1:1, Словакия – Чехия – 1:3; Чехия – Шотландия - 1:2, Израиль – Словакия - 1:1.



Положение команд: 1. Шотландия - 4, 2. Чехия – 3, 3. Израиль – 2, 4. Словакия - 1.



Лига «В». Группа 3



Россия – Сербия – 3:1 (А.Дзюба, 48 – с пен., 81, В.Караваев, 69 – А.Митрович, 78); Турция – Венгрия – 0:1; Венгрия – Россия – 2:3 (Р.Шаллаи, 62, Н.Николич, 70 – Ан.Миранчук, 15, М.Оздоев, 33, М.Фернандес, 46), Сербия – Турция – 0:0.



Положение команд: 1. Россия – 6, 2. Венгрия – 3, 3. Турция – 1, 4. Сербия – 1.



Лига «В». Группа 4



Болгария – Ирландия – 1:1, Финляндия – Уэльс – 0:1; Уэльс – Болгария – 1:0, Ирландия – Финляндия – 0:1.



Положение команд: 1. Уэльс – 6, 2. Финляндия – 3, 3. Ирландия – 1, 4. Болгария – 1.



Лига «С». Группа 1



Азербайджан – Люксембург – 1:2; Кипр – Черногория – 0:2; Кипр – Азербайджан - 0:1, Люксембург – Черногория - 0:1.



Положение команд: 1. Черногория – 6, 2. Люксембург – 3, 3. Азербайджан - 3, 4. Кипр – 0.



Группа «С». Группа 2



Северная Македония – Армения – 2:0; Эстония – Грузия – 0:1; Армения – Эстония - 2:0, Грузия – Северная Македония - 1:1.



Положение команд: 1. Северная Македония - 4, 2. Грузия – 4, 3. Армения – 3, 4. Эстония - 0.



Лига «С». Группа 3



Молдавия – Косово – 1:1; Словения – Греция – 0:0; Словения – Молдавия – 1:0, Косово – Греция – 1:2.



Положение команд: 1. Греция – 4, 2. Словения – 4, 3. Косово – 1, 4. Молдавия – 1.



Лига «С». Группа 4



Литва – Казахстан – 0:2 (Б.Зайнутдинов, 3, И.Куат, 86); Беларусь – Албания – 0:2 (С.Чикалеши, 23, К.Баре, 78); Казахстан – Беларусь - 1:2 (А.Аимбетов, 62 – М.Бордачёв, 53, В.Лисакович, 86); Албания – Литва - 0:1 (Д.Казлаускас, 50).



Положение команд: 1. Казахстан – 3, 2. Албания – 3, 3. Беларусь – 3, 4. Литва - 3.



Лига «D». Группа 1



Латвия – Андорра – 0:0, Фарерские острова – Мальта – 3:2; Андорра – Фареры - 0:1, Мальта – Латвия – 1:1.



Положение команд: 1. Фарерские острова – 6, 2. Латвия – 2, 3. Мальта – 1. 4. Андорра – 1.



Лига «D». Группа 2



Гибралтар – Сан-Марино – 1:0; Сан-Марино – Лихтенштейн - 0:2.



Положение команд: 1. Лихтенштейн – 3, 2. Гибралтар – 3, 3. Сан-Марино – 0.



* * *



Следующие свои матчи сборная Литвы проведёт 11 октября (в Вильнюсе со сборной Беларуси) и 14 октября (в Вильнюсе со сборной Албании).







* * *



Europe's all-time top international goalscorers



Cristiano Ronaldo (Portugal) – 101 goals in 165 appearances



Ferenc Puskás (Hungary & Spain) – 84 in 89



Sándor Kocsis (Hungary) – 75 in 68



Miroslav Klose (Germany) – 71 in 137



Gerd Müller (West Germany) – 68 in 62



Robbie Keane (Republic of Ireland) – 68 in 146



Zlatan Ibrahimović (Sweden) – 62 in 116



Robert Lewandowski (Poland) – 61 in 112 Италия – Босния и Герцеговина – 1:1; Нидерланды – Польша – 1:0; Босния и Герцеговина – Польша - 1:2; Нидерланды – Италия - 0:1.1. Италия – 4 очка, 2. Нидерланды – 3, 3. Польша – 3, 4. Босния и Герцеговина – 1.Исландия – Англия – 0:1 (Р.Стерлинг, 90+1); Дания – Бельгия – 0:2; Бельгия – Исландия - 5:1; Дания – Англия - 0:0.1. Бельгия – 6, 2. Англия - 4, 3. Дания – 1, 4. Исландия – 0.Португалия – Хорватия – 4:1; Швеция – Франция – 0:1; Франция – Хорватия - 4:2, Швеция – Португалия - 0:2 (К.Роналду, 45, 72).1. Португалия - 6, 2. Франция – 6, 3. Швеция – 0, 4. Хорватия – 0.Германия – Испания – 1:1 (Т.Вернер, 51 – Х.Л.Гайя, 90+5); Украина – Швейцария – 2:1; Испания – Украина – 4:0; Швейцария – Германия - 1:1.1. Испания – 4, 2. Украина – 3; 3. Германия – 2, 4. Швейцария – 1.Норвегия – Австрия – 1:2; Румыния – Северная Ирландия – 1:1; Австрия – Румыния – 2:3, Северная Ирландия – Норвегия – 1:5.1.Румыния - 4, 2. Австрия – 3, 3. Норвегия – 3, Северная Ирландия – 1.Шотландия – Израиль – 1:1, Словакия – Чехия – 1:3; Чехия – Шотландия - 1:2, Израиль – Словакия - 1:1.1. Шотландия - 4, 2. Чехия – 3, 3. Израиль – 2, 4. Словакия - 1.Россия – Сербия – 3:1 (А.Дзюба, 48 – с пен., 81, В.Караваев, 69 – А.Митрович, 78); Турция – Венгрия – 0:1; Венгрия – Россия – 2:3 (Р.Шаллаи, 62, Н.Николич, 70 – Ан.Миранчук, 15, М.Оздоев, 33, М.Фернандес, 46), Сербия – Турция – 0:0.1. Россия – 6, 2. Венгрия – 3, 3. Турция – 1, 4. Сербия – 1.Болгария – Ирландия – 1:1, Финляндия – Уэльс – 0:1; Уэльс – Болгария – 1:0, Ирландия – Финляндия – 0:1.1. Уэльс – 6, 2. Финляндия – 3, 3. Ирландия – 1, 4. Болгария – 1.Азербайджан – Люксембург – 1:2; Кипр – Черногория – 0:2; Кипр – Азербайджан - 0:1, Люксембург – Черногория - 0:1.1. Черногория – 6, 2. Люксембург – 3, 3. Азербайджан - 3, 4. Кипр – 0.Северная Македония – Армения – 2:0; Эстония – Грузия – 0:1; Армения – Эстония - 2:0, Грузия – Северная Македония - 1:1.1. Северная Македония - 4, 2. Грузия – 4, 3. Армения – 3, 4. Эстония - 0.Молдавия – Косово – 1:1; Словения – Греция – 0:0; Словения – Молдавия – 1:0, Косово – Греция – 1:2.1. Греция – 4, 2. Словения – 4, 3. Косово – 1, 4. Молдавия – 1.Литва – Казахстан – 0:2 (Б.Зайнутдинов, 3, И.Куат, 86); Беларусь – Албания – 0:2 (С.Чикалеши, 23, К.Баре, 78); Казахстан – Беларусь - 1:2 (А.Аимбетов, 62 – М.Бордачёв, 53, В.Лисакович, 86); Албания – Литва - 0:1 (Д.Казлаускас, 50).1. Казахстан – 3, 2. Албания – 3, 3. Беларусь – 3, 4. Литва - 3.Латвия – Андорра – 0:0, Фарерские острова – Мальта – 3:2; Андорра – Фареры - 0:1, Мальта – Латвия – 1:1.1. Фарерские острова – 6, 2. Латвия – 2, 3. Мальта – 1. 4. Андорра – 1.Гибралтар – Сан-Марино – 1:0; Сан-Марино – Лихтенштейн - 0:2.1. Лихтенштейн – 3, 2. Гибралтар – 3, 3. Сан-Марино – 0.* * *Следующие свои матчи сборная Литвы проведёт 11 октября (в Вильнюсе со сборной Беларуси) и 14 октября (в Вильнюсе со сборной Албании).* * *Cristiano Ronaldo (Portugal) – 101 goals in 165 appearancesFerenc Puskás (Hungary & Spain) – 84 in 89Sándor Kocsis (Hungary) – 75 in 68Miroslav Klose (Germany) – 71 in 137Gerd Müller (West Germany) – 68 in 62Robbie Keane (Republic of Ireland) – 68 in 146Zlatan Ibrahimović (Sweden) – 62 in 116Robert Lewandowski (Poland) – 61 in 112 Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Казахстан, футбол, сборная, Албания, Португалия, Криштиану Роналду, Лига наций — статья прочитана 109 раз Комментарии