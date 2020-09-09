«Тараканище» 🔊 Воспроизвести







Давным-давно, ещё до нашей эры, Аристотель дал определение театру: «Театр не возможен без трёх составляющих: конфликта, актёров и зрителей». И вот в непростой период пандемии театры задумались о том, как видоизменить форму театрального искусства, не потеряв при этом содержания.



Трудно представить себе сегодня в Литве любителя театра, который не слышал об одном из интереснейших молодежных вильнюсских театров «Арлекин», об удивительных спектаклях этого театра, представляющих и прославляющих Литву на различных международных театральных фестивалях!



Этот театр, хоть и молодой, обладает достаточным опытом, собственным стилем и хорошей школой. Совсем недавно, в августе этого года, Трудно представить себе сегодня в Литве любителя театра, который не слышал об одном из интереснейших молодежных вильнюсских театров «Арлекин», об удивительных спектаклях этого театра, представляющих и прославляющих Литву на различных международных театральных фестивалях!Этот театр, хоть и молодой, обладает достаточным опытом, собственным стилем и хорошей школой. Совсем недавно, в августе этого года, спектакль «Гамлет» (в стиле буффонады!) театра «Арлекин» был признан одним из лучших спектаклей международного театрального фестиваля «Перекресток/Sankryža-2020».



Театральной студией «Арлекин», как и театром «Арлекин» руководит необыкновенно талантливый режиссер











В период карантина спектакль «Тараканище» ребята репетировали «онлайн»: распределяли роли, учили текст, работали над интонацией и даже мизансценами (режиссёр разрисовывал каждому юному актёру его месторасположение на сцене в тот или иной момент спектакля). Итак, конфликт и актёры найдены, встал вопрос со зрителем! Приняли решение - снимать спектакль в программе „Zoom“, чтобы в дальнейшем показать его публике. А с приходом весны появилась возможность доснять оставшиеся сцены на улице. Так появилась новая форма – видеоспектакль.



Предлагаем вашему вниманию этот маленький шедевр (всего 19 минут!), не сомневаемся, что он доставит удовольствие и детям, и взрослым.











Никогда не поздно стать «звездой»!



Это ваш шанс, господа!



Успехов всем!



И помните: чтобы ни случилось, театр и театральные занятия никогда не прекратятся, потому что всегда можно найти новые формы и новые методы!



Фото из архива театральной студии «Арлекин»



Фото - Илья Курляндчик







Может быть, не все знают, что театр вырос из театральной студии «Арлекин», которая базировалась при школе им. В.Качалова. Появился профессиональный молодой театр, но осталась и театральная студия!Театральной студией «Арлекин», как и театром «Арлекин» руководит необыкновенно талантливый режиссер Татьяна Тимко. В театральной студии занимаются ребята от 7 до 17 лет. И в сегодняшнее непростое время и театральная студия нашла своё решение как разнообразить форму театрального искусства.В период карантина спектакль «Тараканище» ребята репетировали «онлайн»: распределяли роли, учили текст, работали над интонацией и даже мизансценами (режиссёр разрисовывал каждому юному актёру его месторасположение на сцене в тот или иной момент спектакля). Итак, конфликт и актёры найдены, встал вопрос со зрителем! Приняли решение - снимать спектакль в программе „Zoom“, чтобы в дальнейшем показать его публике. А с приходом весны появилась возможность доснять оставшиеся сцены на улице. Так появилась новая форма – видеоспектакль.Предлагаем вашему вниманию этот маленький шедевр (всего 19 минут!), не сомневаемся, что он доставит удовольствие и детям, и взрослым.Все любители театра с нетерпением ждут и новых спектаклей театра «Арлекин» и, конечно, очень рады за юных артистов, ведь это наше будущее! И хотим порадовать всех потенциальных актеров: с сентября этого года появилась ещё одна группа - театральная студия "Арлекин" для взрослых - от 17 лет и до 100!Никогда не поздно стать «звездой»!Это ваш шанс, господа!Успехов всем!И помните: чтобы ни случилось, театр и театральные занятия никогда не прекратятся, потому что всегда можно найти новые формы и новые методы!Фото - Илья Курляндчик Люция Иванаускайте , "Обзор" Категории: в странах Балтии, театр Ключевые слова: театр, «Арлекин», «Гамлет», спектакль «Тараканище», «Перекресток/Sankryža-2020» — статья прочитана 119 раз Комментарии