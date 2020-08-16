«Гамлет» как вишенка на торте фестиваля «Перекрёсток/Sankryža» 🔊 Воспроизвести







Это была настоящая «вишенка на торте» к закрытию шестого Международного театрального фестиваля «Перекрёсток/Sankryža»!



14 августа любителей театра в литовском городе-курорте радовал один из лучших молодежных театров Литвы – «Арлекин»!



«Гамлет» - такое сложное произведение здесь, на курорте!» - недоумевали гости Друскининкай. Но в описании четко сказано – «буффонада», да и продолжительность всего час.



Вы можете себе такое представить? Любопытство взяло верх! Были, конечно, и такие, которые уже сталкивались с этим удивительным театром и его неповторимым жанром, и они с удовольствием покупали билеты. Были и такие, которые приехали специально с цветами из Вильнюса на спектакль театра «Арлекин».



Зал был полон (конечно, через ряд, конечно, через место), и зрители долго не отпускали артистов со сцены! 14 августа любителей театра в литовском городе-курорте радовал один из лучших молодежных театров Литвы – «Арлекин»!«Гамлет» - такое сложное произведение здесь, на курорте!» - недоумевали гости Друскининкай. Но в описании четко сказано – «буффонада», да и продолжительность всего час.Вы можете себе такое представить? Любопытство взяло верх! Были, конечно, и такие, которые уже сталкивались с этим удивительным театром и его неповторимым жанром, и они с удовольствием покупали билеты. Были и такие, которые приехали специально с цветами из Вильнюса на спектакль театра «Арлекин».Зал был полон (конечно, через ряд, конечно, через место), и зрители долго не отпускали артистов со сцены!



Очень оригинальное режиссерское решение и великолепная игра актеров привели в восторг зрителей всех возрастов! И долго не смолкали восторженные отклики.



Да, настоящий театр – это большой праздник! А театральный фестиваль – большая радость! Особенно в наше непростое время, за что огромное спасибо организаторам фестиваля, и всем тем, кто помогал им.



Напомним, шестой международный фестиваль в Друскининкай проходил с 5 августа по 15 августа 2020.



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для «Обзора»



Вся история, написанная Шекспиром о братоубийстве и мести сына за отца, и ни одного слова, только пластика и язык тела, куклы и яркие необычные костюмы - какой-то новый современный жанр, придуманный главой театра Татьяной Тимко.Очень оригинальное режиссерское решение и великолепная игра актеров привели в восторг зрителей всех возрастов! И долго не смолкали восторженные отклики.Да, настоящий театр – это большой праздник! А театральный фестиваль – большая радость! Особенно в наше непростое время, за что огромное спасибо организаторам фестиваля, и всем тем, кто помогал им.Напомним, шестой международный фестиваль в Друскининкай проходил с 5 августа по 15 августа 2020. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, международный, театральный, Sankryža-Перекрёсток География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 112 раз Комментарии