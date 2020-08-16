«Гамлет» как вишенка на торте фестиваля «Перекрёсток/Sankryža»

Это была настоящая «вишенка на торте» к закрытию шестого Международного театрального фестиваля «Перекрёсток/Sankryža»!
14 августа любителей театра в литовском городе-курорте радовал один из лучших молодежных театров Литвы – «Арлекин»!
«Гамлет» - такое сложное произведение здесь, на курорте!» - недоумевали гости Друскининкай. Но в описании четко сказано – «буффонада», да и продолжительность всего час.
Вы можете себе такое представить? Любопытство взяло верх! Были, конечно, и такие, которые уже сталкивались с этим удивительным театром и его неповторимым жанром, и они с удовольствием покупали билеты. Были и такие, которые приехали специально с цветами из Вильнюса на спектакль театра «Арлекин».
Зал был полон (конечно, через ряд, конечно, через место), и зрители долго не отпускали артистов со сцены!
Вся история, написанная Шекспиром о братоубийстве и мести сына за отца, и ни одного слова, только пластика и язык тела, куклы и яркие необычные костюмы - какой-то новый современный жанр, придуманный главой театра Татьяной Тимко.
Очень оригинальное режиссерское решение и великолепная игра актеров привели в восторг зрителей всех возрастов! И долго не смолкали восторженные отклики.
Да, настоящий театр – это большой праздник! А театральный фестиваль – большая радость! Особенно в наше непростое время, за что огромное спасибо организаторам фестиваля, и всем тем, кто помогал им.
Напомним, шестой международный фестиваль в Друскининкай проходил с 5 августа по 15 августа 2020.
Фоторепортаж Арона Соскина, специально для «Обзора»
Очень оригинальное режиссерское решение и великолепная игра актеров привели в восторг зрителей всех возрастов! И долго не смолкали восторженные отклики.
Да, настоящий театр – это большой праздник! А театральный фестиваль – большая радость! Особенно в наше непростое время, за что огромное спасибо организаторам фестиваля, и всем тем, кто помогал им.
Напомним, шестой международный фестиваль в Друскининкай проходил с 5 августа по 15 августа 2020.
Фоторепортаж Арона Соскина, специально для «Обзора»
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, международный, театральный, Sankryža-Перекрёсток
География: Литва, Друскининкай