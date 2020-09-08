Всё-таки обошлись без Тома Круза 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Очередной розыгрыш приживающегося в футбольном мире турнира – Лиги наций – начался в минувший четверг матчами в группах «А»-«D», среди которых выделялось противостояние сборных Германии и Испании. И матч дня продемонстрировал всё то, что мы были лишены так долго – настоящего футбольного праздника. И очень жаль, что он пока проходит без зрителей.



Днём позже матчем со сборной Казахстана стартовала и сборная Литвы.



Накануне встречи автор этих строк присутствовал на пресс-конференции представителей сборной Казахстана и свой пространный вопрос для главного тренера команды гостей сформулировал так: «За несколько дней до матча на одном из сайтов Казахстан местный футбольный специалист по просьбе букмекеров сделал прогноз на матч Литвы и Казахстана. Удивительно, но он заявил, что шансы примерно равны. Между тем, сборная Литвы, по мнению корреспондента «Обзора», даже на ничью может претендовать только в том случае, если в её состав включат Тома Круза. А как отнесётся главный тренер казахстанской сборной к ничьей, если такой исход будет зафиксирован, посчитает ли он её приемлемым результатом?» Очередной розыгрыш приживающегося в футбольном мире турнира – Лиги наций – начался в минувший четверг матчами в группах «А»-«D», среди которых выделялось противостояние сборных Германии и Испании. И матч дня продемонстрировал всё то, что мы были лишены так долго – настоящего футбольного праздника. И очень жаль, что он пока проходит без зрителей.Днём позже матчем со сборной Казахстана стартовала и сборная Литвы.Накануне встречи автор этих строк присутствовал на пресс-конференции представителей сборной Казахстана и свой пространный вопрос для главного тренера команды гостей сформулировал так: «За несколько дней до матча на одном из сайтов Казахстан местный футбольный специалист по просьбе букмекеров сделал прогноз на матч Литвы и Казахстана. Удивительно, но он заявил, что шансы примерно равны. Между тем, сборная Литвы, по мнению корреспондента «Обзора», даже на ничью может претендовать только в том случае, если в её состав включат Тома Круза. А как отнесётся главный тренер казахстанской сборной к ничьей, если такой исход будет зафиксирован, посчитает ли он её приемлемым результатом?»



Впрочем, ответ Билека был совершенно не важен в данном случае, поскольку корреспондент «Обзора» очень надеялся, что Литва, по крайней мере, сыграет вничью, и тогда можно будет написать, что литовская сборная у себя дома обошлась и без помощи героя киноэпопеи «Миссия невыполнима».



Не обошлась!



А в следующем матче, по мнению букмекеров, у сборной Литвы шансы вообще были чисто призрачные: за два дня до матча коэффициент на победу сборной Албании был 1,4, на ничью – 4,4, а на победу сборной Литвы – 7,8. В день матча букмекеры внесли поправки и объявили победу гостей ещё менее вероятной, чем раньше, увеличив коэффициент на победу Литвы до 13,0.



Последний раз сборная Литвы побеждала четыре (!) года назад – в октябре 2016-го года, дома над командой Мальты.



Но в Тиране случилось самое настоящее чудо – литовская сборная сумела обыграть сборную хозяев, в составе которой выступали футболисты, чья общая стоимость более чем в десять раз превышала трансферную стоимость команды гостей.



Пригодилась-таки заготовочка про Тома Круза!



КСТАТИ



* Строительство замечательного стадиона в Тиране, на котором в понедельник играла сборная Литвы, началось в 2016 году, а закончилось в 2019-м. Его стоимость - 87 миллионов евро. За такие деньги в столице Албании появился национальный стадион на 22,5 тысячи мест.



Для сравнения: в Вильнюсе вот уже четвёртое десятилетие хотят построить свой Национальный стадион. Его последние параметры – 156 миллионов евро и 15 тысяч мест.



* Минувший понедельник оказался днём тяжёлым для хозяев: они не смогли выиграть ни одного из восьми поединков, проводившихся 7-го сентября.



Фото Федерации футбола Албании







Лига наций. Сезон 2020/2021



Групповой этап.



Результаты 1-го и 2-го туров



Лига «А». Группа 1



Италия – Босния и Герцеговина – 1:1; Нидерланды – Польша – 1:0; Босния и Герцеговина – Польша - 1:2; Нидерланды – Италия - 0:1.



Положение команд: 1. Италия – 4 очка, 2. Нидерланды – 3, 3. Польша – 3, 4. Босния и Герцеговина – 1.



Лига «А». Группа 3



Португалия – Хорватия – 4:1; Швеция – Франция – 0:1; Франция – Хорватия - ?:?, Швеция – Португалия - ?:?.



Положение команд: 1. Португалия - ?, 2. Франция – ?, 3. Швеция – ?, 4. Хорватия – ?.



Лига «А». Группа 4



Германия – Испания – 1:1 (Т.Вернер, 51 – Х.Л.Гайя, 90+5); Украина – Швейцария – 2:1; Испания – Украина – 4:0; Швейцария – Германия - 1:1.



Положение команд: 1. Испания – 4, 2. Украина – 3; 3. Германия – 2, 4. Швейцария – 1.



Лига «В». Группа 1



Норвегия – Австрия – 1:2; Румыния – Северная Ирландия – 1:1; Австрия – Румыния – 2:3, Северная Ирландия – Норвегия – 1:5.



Положение команд: 1.Румыния - 4, 2. Австрия – 3, 3. Норвегия – 3, Северная Ирландия – 1.



Лига «В». Группа 2



Шотландия – Израиль – 1:1, Словакия – Чехия – 1:3; Чехия – Шотландия - 1:2, Израиль – Словакия - 1:1.



Положение команд: 1. Шотландия - 4, 2. Чехия – 3, 3. Израиль – 2, 4. Словакия - 1.



Лига «В». Группа 3



Россия – Сербия – 3:1 (А.Дзюба, 48 – с пен., 81, В.Караваев, 69 – А.Митрович, 78); Турция – Венгрия – 0:1; Венгрия – Россия – 2:3 (Р.Шаллаи, 62, Н.Николич, 70 – Ан.Миранчук, 15, М.Оздоев, 33, М.Фернандес, 46), Сербия – Турция – 0:0.



Положение команд: 1. Россия – 6, 2. Венгрия – 3, 3. Турция – 1, 4. Сербия – 1.



Лига «В». Группа 4



Болгария – Ирландия – 1:1, Финляндия – Уэльс – 0:1; Уэльс – Болгария – 1:0, Ирландия – Финляндия – 0:1.



Положение команд: 1. Уэльс – 6, 2. Финляндия – 3, 3. Ирландия – 1, 4. Болгария – 1.



Лига «С». Группа 3



Молдавия – Косово – 1:1; Словения – Греция – 0:0; Словения – Молдавия – 1:0, Косово – Греция – 1:2.



Положение команд: 1. Греция – 4, 2. Словения – 4, 3. Косово – 1, 4. Молдавия – 1.



Лига «С». Группа 4



Литва – Казахстан – 0:2 (Б.Зайнутдинов, 3, И.Куат, 86); Беларусь – Албания – 0:2 (С.Чикалеши, 23, К.Баре, 78); Казахстан – Беларусь - 1:2 (А.Аимбетов, 62 – М.Бордачёв, 53, В.Лисакович, 86); Албания – Литва - 0:1 (Д.Казлаускас, 50).



Положение команд: 1. Казахстан – 3, 2. Албания – 3, 3. Беларусь – 3, 4. Литва - 3.



Лига «D». Группа 1



Латвия – Андорра – 0:0, Фарерские острова – Мальта – 3:2; Андорра – Фареры - 0:1, Мальта – Латвия – 1:1.



Положение команд: 1. Фарерские острова – 6, 2. Латвия – 2, 3. Мальта – 1. 4. Андорра – 1.



Чешский тренер казахстанской сборной Михал Билек не стал подыгрывать журналисту и ответил просто: «А это уж как игра покажет!».Впрочем, ответ Билека был совершенно не важен в данном случае, поскольку корреспондент «Обзора» очень надеялся, что Литва, по крайней мере, сыграет вничью, и тогда можно будет написать, что литовская сборная у себя дома обошлась и без помощи героя киноэпопеи «Миссия невыполнима».Не обошлась!А в следующем матче, по мнению букмекеров, у сборной Литвы шансы вообще были чисто призрачные: за два дня до матча коэффициент на победу сборной Албании был 1,4, на ничью – 4,4, а на победу сборной Литвы – 7,8. В день матча букмекеры внесли поправки и объявили победу гостей ещё менее вероятной, чем раньше, увеличив коэффициент на победу Литвы до 13,0.Последний раз сборная Литвы побеждала четыре (!) года назад – в октябре 2016-го года, дома над командой Мальты.Но в Тиране случилось самое настоящее чудо – литовская сборная сумела обыграть сборную хозяев, в составе которой выступали футболисты, чья общая стоимость более чем в десять раз превышала трансферную стоимость команды гостей.Пригодилась-таки заготовочка про Тома Круза!* Строительство замечательного стадиона в Тиране, на котором в понедельник играла сборная Литвы, началось в 2016 году, а закончилось в 2019-м. Его стоимость - 87 миллионов евро. За такие деньги в столице Албании появился национальный стадион на 22,5 тысячи мест.Для сравнения: в Вильнюсе вот уже четвёртое десятилетие хотят построить свой Национальный стадион. Его последние параметры – 156 миллионов евро и 15 тысяч мест.* Минувший понедельник оказался днём тяжёлым для хозяев: они не смогли выиграть ни одного из восьми поединков, проводившихся 7-го сентября.Италия – Босния и Герцеговина – 1:1; Нидерланды – Польша – 1:0; Босния и Герцеговина – Польша - 1:2; Нидерланды – Италия - 0:1.1. Италия – 4 очка, 2. Нидерланды – 3, 3. Польша – 3, 4. Босния и Герцеговина – 1.Португалия – Хорватия – 4:1; Швеция – Франция – 0:1; Франция – Хорватия - ?:?, Швеция – Португалия - ?:?.1. Португалия - ?, 2. Франция – ?, 3. Швеция – ?, 4. Хорватия – ?.Германия – Испания – 1:1 (Т.Вернер, 51 – Х.Л.Гайя, 90+5); Украина – Швейцария – 2:1; Испания – Украина – 4:0; Швейцария – Германия - 1:1.1. Испания – 4, 2. Украина – 3; 3. Германия – 2, 4. Швейцария – 1.Норвегия – Австрия – 1:2; Румыния – Северная Ирландия – 1:1; Австрия – Румыния – 2:3, Северная Ирландия – Норвегия – 1:5.1.Румыния - 4, 2. Австрия – 3, 3. Норвегия – 3, Северная Ирландия – 1.Шотландия – Израиль – 1:1, Словакия – Чехия – 1:3; Чехия – Шотландия - 1:2, Израиль – Словакия - 1:1.1. Шотландия - 4, 2. Чехия – 3, 3. Израиль – 2, 4. Словакия - 1.Россия – Сербия – 3:1 (А.Дзюба, 48 – с пен., 81, В.Караваев, 69 – А.Митрович, 78); Турция – Венгрия – 0:1; Венгрия – Россия – 2:3 (Р.Шаллаи, 62, Н.Николич, 70 – Ан.Миранчук, 15, М.Оздоев, 33, М.Фернандес, 46), Сербия – Турция – 0:0.1. Россия – 6, 2. Венгрия – 3, 3. Турция – 1, 4. Сербия – 1.Болгария – Ирландия – 1:1, Финляндия – Уэльс – 0:1; Уэльс – Болгария – 1:0, Ирландия – Финляндия – 0:1.1. Уэльс – 6, 2. Финляндия – 3, 3. Ирландия – 1, 4. Болгария – 1.Молдавия – Косово – 1:1; Словения – Греция – 0:0; Словения – Молдавия – 1:0, Косово – Греция – 1:2.1. Греция – 4, 2. Словения – 4, 3. Косово – 1, 4. Молдавия – 1.Литва – Казахстан – 0:2 (Б.Зайнутдинов, 3, И.Куат, 86); Беларусь – Албания – 0:2 (С.Чикалеши, 23, К.Баре, 78); Казахстан – Беларусь - 1:2 (А.Аимбетов, 62 – М.Бордачёв, 53, В.Лисакович, 86); Албания – Литва - 0:1 (Д.Казлаускас, 50).1. Казахстан – 3, 2. Албания – 3, 3. Беларусь – 3, 4. Литва - 3.Латвия – Андорра – 0:0, Фарерские острова – Мальта – 3:2; Андорра – Фареры - 0:1, Мальта – Латвия – 1:1.1. Фарерские острова – 6, 2. Латвия – 2, 3. Мальта – 1. 4. Андорра – 1. Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Казахстан, футбол, сборная, Албания, Лига наций — статья прочитана 126 раз Комментарии