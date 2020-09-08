Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Годовая инфляция (за 12 месяцев) в государствах Балтии в августе зафиксирована только в Литве, а в Латвии и Эстонии потребительские товары и услуги в минувшем месяце были дешевле, чем год назад.



Годовая дефляция в Латвии фиксируется четвертый месяц подряд, в Эстонии - пятый месяц подряд.



По данным национальных статистических служб, индекс потребительских цен в Литве повысился за год на 1,3%, в Латвии и Эстонии - понизился на 0,2% и на 0,9% соответственно.



Потребительские товары в Литве за год подешевели на 0,3%, услуги подорожали на 4,7%, в Латвии они подешевели на 1% и подорожали на 1,6% соответственно, в Эстонии подешевели на 0,3% и на 2% соответственно.



В августе в Литве была зафиксирована месячная дефляция 0,2%, в Латвии - 0,5%, а в Эстонии - 0,6%. Годовая инфляция (за 12 месяцев) в государствах Балтии в августе зафиксирована только в Литве, а в Латвии и Эстонии потребительские товары и услуги в минувшем месяце были дешевле, чем год назад.Годовая дефляция в Латвии фиксируется четвертый месяц подряд, в Эстонии - пятый месяц подряд.По данным национальных статистических служб, индекс потребительских цен в Литве повысился за год на 1,3%, в Латвии и Эстонии - понизился на 0,2% и на 0,9% соответственно.Потребительские товары в Литве за год подешевели на 0,3%, услуги подорожали на 4,7%, в Латвии они подешевели на 1% и подорожали на 1,6% соответственно, в Эстонии подешевели на 0,3% и на 2% соответственно.В августе в Литве была зафиксирована месячная дефляция 0,2%, в Латвии - 0,5%, а в Эстонии - 0,6%. * * *



В августе месячная дефляция в Литве составила 0,2%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары и услуги в Литве снижались второй месяц подряд.



По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в августе по сравнению с августом 2019 года) была 1,3%, а среднегодовая инфляция – 1,7% (в июле – 1% и 1,8% соответственно).



Месячное изменение цен в основном связано со снижением цен на одежду и обувь, овощи, товары личной гигиены, а также повышением цен на топливо и смазочные материалы,табачные изделия, масла и жиры.



По мнению специалистов в сфере статистики, годовая инфляция связана с повышением цен на услуги ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания, услуги одонтологов, сбор отходов, фрукты, а также снижением цен на топливо, машинное масло, твердое топливо, отопление.



Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,4%, цены на услуги повысились на 0,2%. За год цены на товары снизились на 0,3%, а цены на услуги – выросли на 4,7%.



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Затраты на один час труда в производственных, строительных и сервисных предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей во втором квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, увеличились на 1,4%, тогда как на одних только коммерческих предприятиях - на 11%.



Департамент статистики Литвы сообщил, что за квартал – во втором квартале этого года по сравнению с январем-мартом – почасовые трудовые затраты увеличились на 3,94%, на коммерческих предприятиях – на 2,9%.



За год затраты на рабочую силу за час увеличились практически во всех видах деятельности предприятий и учреждений, но в первую очередь в организациях здравоохранения и соцучреждениях (на 26,%), в прочих сферах обслуживания (на 16,4)%, в компаниях организации отдыха и развлечений (на 15,8%).



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Контролируемая государством группа Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги), получившая в прошлом году 58,1 млн евро чистой прибыли, намерена выплатить государству 38 млн евро дивидендов, сообщила компания.



Глава компании Мантас Бартушка в конце прошлого года заявлял, что в 2020 году группа должна выплатить дивиденды, сходные са 2019-ым годом. В прошлом году Lietuvos gelezinkeliai заплатила государству рекордные дивиденды в 43 млн евро.



В прошлом году совокупная выручка группы Lietuvos gelezinkeliai возросла на 10 млн евро до 505, млн евро. Компания группы по транспортировке грузов LTG Cargo целом перевезла 55,2 млн тонн грузов – на 2,8% меньше, чем в позапрошлом году (56,8 млн тонн). Компания LTG Link, занимающаяся пассажирскими перевозками, перевезла 5,5 млн пассажирово – на 6,7% больше, чем в 2018 году (5,2 млн пассажиров). инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии