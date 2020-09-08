Президент Литвы уточнит поправки к Закону о разведке, но не спешит с этим 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа намерен представить парламенту уточненные поправки к Закону о разведке, однако пока не ясно, будет ли это сделано во время осенней сессии сейма.



"Поправки будут уточнены в соответствии с комментариями, высказанными общественностью и заинтересованными группами. Один из обсуждаемых сейчас вопросов – это учреждение омбудсмена. По этому вопросу работает рабочая группа правительства", – сказал BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.



На этой неделе администрация президента информировала о важнейших инициативах и предложениях главы государства на предстоящей осенней сессии парламента. Однако в сообщении не упоминались подготовленные еще в декабре прошлого года поправки к Закону о разведке. Литовский президент Гитанас Науседа намерен представить парламенту уточненные поправки к Закону о разведке, однако пока не ясно, будет ли это сделано во время осенней сессии сейма."Поправки будут уточнены в соответствии с комментариями, высказанными общественностью и заинтересованными группами. Один из обсуждаемых сейчас вопросов – это учреждение омбудсмена. По этому вопросу работает рабочая группа правительства", – сказал BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.На этой неделе администрация президента информировала о важнейших инициативах и предложениях главы государства на предстоящей осенней сессии парламента. Однако в сообщении не упоминались подготовленные еще в декабре прошлого года поправки к Закону о разведке. Президент Г. Науседа в декабре предложил закрепить в законе право сотрудников разведывательных ведомств вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть "данные о том, что человек может быть связан (...) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы".



За неявку может быть применена административная ответственность – денежный штраф.



Некоторое время назад Г. Науседа говорил, что превентивные беседы будут проводиться только с теми людьми, которые окажутся под прицелом враждебных спецслужб, чтобы предупредить этих людей.



Критики говорят, что положения законопроекта слишком абстрактны, поэтому их можно будет широко интерпретировать, что создает предпосылки для злоупотреблений.



Поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест, получать без санкции суда информацию из банков о финансовых операциях.



Как утверждают инициировавшие поправки разведведомства, такие меры необходимы для эффективной контрразведки.



Часть политиков говорит, что при расширении полномочий разведки следует ужесточить надзор за ней. Оппозиционные консерваторы предложили учредить институт контролера разведки.



Однако голосами правящих "аграриев" эта инициатива была отклонена в сейме в мае, по причине того, что Правительственная рабочая группа уже готовит комплексные поправки Закону о разведке, в них также рассматривается и институт омбудсмена по разведке.



Выводы этой группы опаздывают в связи с ситуаций с пандемией, а также с другими задачами, связанными с Белорусской АЭС. Они должны быть представлены Кабмину в ближайшие несколько недель и только после этого будут преданы гласности.



Ранее глава правительства Саулюс Сквернялис заявлял, что поправки должны быть представлены на осенней сессии сейма, которая начнется 10 сентября. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, разведка, поправки, закон География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии