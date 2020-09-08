Более 100 белорусских компаний задумались о переезде в Латвию 🔊 Воспроизвести Источник изображения: versiya.info



Более 100 компаний Беларуси рассматривают возможность переноса своей деятельности в Латвию. Об этом сообщил директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспар Рожкалнс, передает



По его словам, в течение недели сотрудники ЛАИР проконсультировали более сотни представителей белорусских фирм, часть из которых занимаются информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ).



«Параллельно эти компании рассматривают и другие варианты, поэтому важно действовать быстро. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с Управлением по делам гражданства и миграции, пограничной охраной, учреждениями финансового надзора и другими, чтобы подготовить соответствующие и проверенные на практике инструкции для предпринимателей, которые примут решение в пользу Латвии», — сказал Рожкалнс. Более 100 компаний Беларуси рассматривают возможность переноса своей деятельности в Латвию. Об этом сообщил директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспар Рожкалнс, передает РУБАЛТИК со ссылкой на LETA.По его словам, в течение недели сотрудники ЛАИР проконсультировали более сотни представителей белорусских фирм, часть из которых занимаются информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ).«Параллельно эти компании рассматривают и другие варианты, поэтому важно действовать быстро. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с Управлением по делам гражданства и миграции, пограничной охраной, учреждениями финансового надзора и другими, чтобы подготовить соответствующие и проверенные на практике инструкции для предпринимателей, которые примут решение в пользу Латвии», — сказал Рожкалнс. Директор ЛАИР отметил, что белорусские бизнесмены заинтересованы в предоставляемых балтийской республикой возможностях, поэтому для них были оперативно организованы первые визиты в страну.



«Десять компаний уже приняли решение о частичном или полном переносе свой деятельности в Латвию», — подчеркнул Рожкалнс.



Ранее стало известно, что власти балтийской республики решили выделить 150 тыс. евро на поддержку пострадавшим во время протестов в Беларуси, а также независимым СМИ страны. rubaltic.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, регистрация, протесты, активисты, компании — статья прочитана 124 раза Комментарии