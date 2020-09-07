В WADA заявили, что спортсменов из США могут отстранить от Олимпиады

Американских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх из-за возможного отказа США финансировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), заявил глава организации Витольд Банька, сообщает РИА Новости-СПОРТ.
В начале лета газета Washington Post писала, что государственное управление Соединенных Штатов по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу прекратить финансировать WADA, если оно не предпримет серьезных шагов по реформам. Как отмечало СМИ, Вашингтон ежегодно перечисляет агентству 2,7 миллиона долларов — больше, чем любая другая страна.
"Последствия прекращения финансирования WADA со стороны США могут быть более серьезными и далекоидущими для американских спортсменов. К нам обратились правительства ряда стран мира, которые были шокированы угрозами со стороны властей США, поддерживаемых USADA (Антидопинговым агентством США)", — сообщил Банька.
По его словам, правительства других государств хотят, чтобы WADA рассмотрело возможность ввести поправку к стандарту соответствия, согласно которой неуплата взноса одной страной может напрямую привести к тому, что ее национальную антидопинговую организацию объявят не соответствующей кодексу.
"Неизбежно это может иметь серьезные последствия для спортсменов из этой страны, включая их участие в крупных международных спортивных мероприятиях", — цитирует Баньку информационное агентство Reuters.
Глава USADA Трэвис Тайгарт, в свою очередь, назвал "постыдными" и разочаровывающими угрозы со стороны агентства.
"Что-то не так, когда глобальный регулятор атакует одного из своих ключевых партнеров, который делает все, чтобы соблюдать правила, но закрывает глаза на такую страну, как Россия, которая проводит допинговую программу, спонсируемую государством. Просто невероятное лицемерие", — заявил он.
По его словам, правительства других государств хотят, чтобы WADA рассмотрело возможность ввести поправку к стандарту соответствия, согласно которой неуплата взноса одной страной может напрямую привести к тому, что ее национальную антидопинговую организацию объявят не соответствующей кодексу.
"Неизбежно это может иметь серьезные последствия для спортсменов из этой страны, включая их участие в крупных международных спортивных мероприятиях", — цитирует Баньку информационное агентство Reuters.
Глава USADA Трэвис Тайгарт, в свою очередь, назвал "постыдными" и разочаровывающими угрозы со стороны агентства.
"Что-то не так, когда глобальный регулятор атакует одного из своих ключевых партнеров, который делает все, чтобы соблюдать правила, но закрывает глаза на такую страну, как Россия, которая проводит допинговую программу, спонсируемую государством. Просто невероятное лицемерие", — заявил он.