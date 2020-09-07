В WADA заявили, что спортсменов из США могут отстранить от Олимпиады 🔊 Воспроизвести



Американских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх из-за возможного отказа США финансировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), заявил глава организации Витольд Банька, сообщает



В начале лета газета Washington Post писала, что государственное управление Соединенных Штатов по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу прекратить финансировать WADA, если оно не предпримет серьезных шагов по реформам. Как отмечало СМИ, Вашингтон ежегодно перечисляет агентству 2,7 миллиона долларов — больше, чем любая другая страна. Американских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх из-за возможного отказа США финансировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), заявил глава организации Витольд Банька, сообщает РИА Новости-СПОРТ В начале лета газета Washington Post писала, что государственное управление Соединенных Штатов по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу прекратить финансировать WADA, если оно не предпримет серьезных шагов по реформам. Как отмечало СМИ, Вашингтон ежегодно перечисляет агентству 2,7 миллиона долларов — больше, чем любая другая страна. "Последствия прекращения финансирования WADA со стороны США могут быть более серьезными и далекоидущими для американских спортсменов. К нам обратились правительства ряда стран мира, которые были шокированы угрозами со стороны властей США, поддерживаемых USADA (Антидопинговым агентством США)", — сообщил Банька.



По его словам, правительства других государств хотят, чтобы WADA рассмотрело возможность ввести поправку к стандарту соответствия, согласно которой неуплата взноса одной страной может напрямую привести к тому, что ее национальную антидопинговую организацию объявят не соответствующей кодексу.



"Неизбежно это может иметь серьезные последствия для спортсменов из этой страны, включая их участие в крупных международных спортивных мероприятиях", — цитирует Баньку информационное агентство Reuters.



Глава USADA Трэвис Тайгарт, в свою очередь, назвал "постыдными" и разочаровывающими угрозы со стороны агентства.



"Что-то не так, когда глобальный регулятор атакует одного из своих ключевых партнеров, который делает все, чтобы соблюдать правила, но закрывает глаза на такую ​​страну, как Россия, которая проводит допинговую программу, спонсируемую государством. Просто невероятное лицемерие", — заявил он. rsport.ria.ru Категории: экономика, спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: олимпиада, США, WADA, взносы — статья прочитана 148 раз Комментарии