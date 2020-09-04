Л. Линкявичюс: ситуация в Беларуси пока все еще тупиковая 🔊 Воспроизвести



Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что ситуация в Беларуси пока все еще тупиковая, а режим пытается выиграть время и остановить демократические процессы.



"Сегодня ситуация в Беларуси все еще тупиковая, все еще ситуация ожидания. Думаю, что власти надеются выиграть время и подавить эти процессы", - сказал Л. Линкявичюс журналистам в пятницу.



Он в пятницу встретился с находящимися в Вильнюсе членом президиума Координационного совета Беларуси Павлом Латушко и представителем оппозиции Андреем Санниковым.



Глава литовской дипломатии сказал, что цель этих встреч - обсудить вероятные действия международного сообщества в связи с ситуацией в Беларуси.



"Цель простая - что может сделать международное сообщество, что может сделать Евросоюз (ЕС), что мы можем сделать на национальном уровне", - сказал глава МИД. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что ситуация в Беларуси пока все еще тупиковая, а режим пытается выиграть время и остановить демократические процессы."Сегодня ситуация в Беларуси все еще тупиковая, все еще ситуация ожидания. Думаю, что власти надеются выиграть время и подавить эти процессы", - сказал Л. Линкявичюс журналистам в пятницу.Он в пятницу встретился с находящимися в Вильнюсе членом президиума Координационного совета Беларуси Павлом Латушко и представителем оппозиции Андреем Санниковым.Глава литовской дипломатии сказал, что цель этих встреч - обсудить вероятные действия международного сообщества в связи с ситуацией в Беларуси."Цель простая - что может сделать международное сообщество, что может сделать Евросоюз (ЕС), что мы можем сделать на национальном уровне", - сказал глава МИД. Он добавил, что по поводу насилия режима против мирных участников протестов, представителей оппозиции нужно международное независимое расследование.



Л. Линкявичюс также упомянул, что наиболее эффективны было бы международные санкции для белорусского режима.



"Лучше всего был бы европейский список, но, как и я прогнозировал, это продвигается очень вяло. Нам нужно вводить национальные, а еще лучше - региональные санкции", - сказал глава литовского внешнеполитического ведомства.



Он также отметил, что список введенных Литвой санкций будет дополнен "в самое ближайшее время". "Мы обсуждаем (это - ред.) не только с латышами и эстонцами, обсуждаем и с Польшей. Эта работа будет продолжаться", - сказал Л. Линкявичюс.



Он также подчеркнул, что сейчас вызывает беспокойство обращение режима с членами Координационного совета.



Более трех недель продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер стран Александр Лукашенко был объявлен победителям выборов, состоявшихся 9 августа. А. Лукашенко руководит страной с 1994 года.



Оппозиция и Запад считают выборы сфальсифицированными.



Большинство политических экспертов Литвы считает, что А. Лукашенко удержит власть



Большинство политических экспертов Литвы считает, что протесты в Беларуси постепенно будут сходить на нет или будут подавлены, а Александр Лукашенко удержит власть. Такие результаты опроса представил в пятницу действующий в Вильнюсе Центр исследований Восточной Европы.



Этот сценарий как наиболее вероятный указали шесть из одиннадцати опрошенных экспертов - политологов и нынешних или бывших дипломатов.



"Протесты приобретают рутинную форму, но у них нет признаков постоянно роста. Это заставляет переосмыслить, как долго это может продолжаться, могут ли такие рутинные протесты привести к окончательному краху. По мнению экспертов, видимо, нет", - сказал на презентации исследования в Вильнюсе в пятницу один из его авторов, профессор Томас Янелюнас.



По два эксперта считают, что Кремль вмешается в белорусский кризис, спасая режим А. Лукашенко и его самого, а также что сопротивление режиму приобретет длительные формы и это окончательно приведет режим на грань экономического краха. Один опрошенный считает, что протесты будут усиливаться, и А. Лукашенко будет вынужден пойти на переговоры с оппозицией о вероятных изменениях.



Как отмечают авторы исследования, ни один из экспертов не выбрал варианты ответа, что протесты приобретут радикальную форму и А. Лукашенко будет вынужден уйти или что Кремль вмешается в белорусский кризис, чтобы сменить А. Лукашенко на более пророссийского руководителя.



Т. Янелюнас сказал, что, по мнению большинства экспертов, главный внутренний фактор, который влияет на политические процессы - это поддержка А. Лукашенко силовыми структурами, а важнейший внешний фактор - решение Кремля поддержать А. Лукашенко или искать иной выход из ситуации. BNS Категории: чп и криминал, общество, в Европе, политика Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты — статья прочитана 211 раз Комментарии