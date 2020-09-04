Советник министра: Orlen Lietuva планирует новые крупные инвестиции 🔊 Воспроизвести фото: 15min.lt



Контролируемая крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva планирует стомиллионные инвестиции в предприятие по переработке остатков нефти в Литве, сообщили представители правительства.



Советник министра экономики Эвелина Буткуте-Лаздаускене сообщила BNS, что руководитель компании Михал Рудницкий в четверг обсудил эти планы с руководством Министерств транспорта, энергетики, экономики и финансов.



"У Orlen Lietuva есть планы инвестиций в новый проект в Литве, и действительно крупный проект, они планируют установить оборудование для переработки остатков нефти. Я не знаю, о какой сумме идет речь, но это сотни миллионов евро", – сказала BNS Э. Будкуте-Лаздаускене. Контролируемая крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva планирует стомиллионные инвестиции в предприятие по переработке остатков нефти в Литве, сообщили представители правительства.Советник министра экономики Эвелина Буткуте-Лаздаускене сообщила BNS, что руководитель компании Михал Рудницкий в четверг обсудил эти планы с руководством Министерств транспорта, энергетики, экономики и финансов."У Orlen Lietuva есть планы инвестиций в новый проект в Литве, и действительно крупный проект, они планируют установить оборудование для переработки остатков нефти. Я не знаю, о какой сумме идет речь, но это сотни миллионов евро", – сказала BNS Э. Будкуте-Лаздаускене. По ее словам, министры положительно оценили планы компании, кроме они обсудили возможности того, каким образом государство могло бы способствовать развитию такого проекта.



"Саму мысль следует приветствовать, и министр (экономики - BNS) Римантас Синкявичюс сказал, что положительно оценивает такие планы развития в Литве, и другие министры выразили позитивное мнение. Если Orlen Lietuva действительно решиться реализовать этот проект в Литве, то нужно будет подумать о том, как Литва могла бы способствовать реализации этого расширения, возможно посредством внесения вклада в инфраструктуру", – сказала советник министра.



Прочие детали она пока не могла комментировать.



Польский концерн PKN Orlen приобрел литовский нефтеперерабатывающий комплекс Mazeikiu nafta в 2006 году. Компания утверждает, что с этого времени ее инвестиции достигли почти 4 млрд долларов США. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: премьер, инвестиции, Orlen Lietuva География: Литва — статья прочитана 195 раз Комментарии