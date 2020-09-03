Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Годовой рост торговли в Литве в июле был одним из наиболее заметных в Евросоюзе (ЕС).



За год - в июле по сравнению с июлем прошлого года объемы розничной торговли в Литве увеличились на 6,8%. Еще более заметным их рост был только в Ирландии - на 9,1%, показывают данные Евростата.



В Латвии года объемы розничной торговли за год выросли на 3,8%, в Эстонии - на 3,6%.



За месяц - в июле по сравнению с июнем года объемы розничной торговли в Литве увеличились на 0,8%, в Латвии они уменьшились на 0,9%, а в Эстонии - на 1,5%.



Во всем ЕС розничная торговля за год приросла на 0,7%, за месяц ее объемы уменьшились на 0,8%.



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Литовский оператор электропередающей системы Litgrid объявил конкурс на покупку синхронных компенсаторов. Это оборудование, обеспечивающее инерцию сети, является одним из важнейших элементов, необходимых для обеспечения успешной работы энергосистем Балтийских стран после их синхронизации с сетями материковой Европы в 2025 году. Годовой рост торговли в Литве в июле был одним из наиболее заметных в Евросоюзе (ЕС).За год - в июле по сравнению с июлем прошлого года объемы розничной торговли в Литве увеличились на 6,8%. Еще более заметным их рост был только в Ирландии - на 9,1%, показывают данные Евростата.В Латвии года объемы розничной торговли за год выросли на 3,8%, в Эстонии - на 3,6%.За месяц - в июле по сравнению с июнем года объемы розничной торговли в Литве увеличились на 0,8%, в Латвии они уменьшились на 0,9%, а в Эстонии - на 1,5%.Во всем ЕС розничная торговля за год приросла на 0,7%, за месяц ее объемы уменьшились на 0,8%.* * *Литовский оператор электропередающей системы Litgrid объявил конкурс на покупку синхронных компенсаторов. Это оборудование, обеспечивающее инерцию сети, является одним из важнейших элементов, необходимых для обеспечения успешной работы энергосистем Балтийских стран после их синхронизации с сетями материковой Европы в 2025 году. Подписать договор с выбранным поставщиком оборудования планируется во втором квартале 2021 года, говорится в сообщении Litgrid.



"Интеграция синхронных компенсаторов в энергосистемы Литвы и других стран Балтии - важный шаг на пути к стабильной энергетической независимости. Это оборудование помогает выполнить необходимое условие соединения с энергосетью материковой Европы - улучшить интеграцию энергосистемы стран", - сказал для пресс-релиза глава Litgrid Дайвис Вирбицкас.



По его словам, после повышения инерции страны Балтии смогут самостоятельно регулировать стабильность частоты и стать независимыми от сетей России и Беларуси.



Оборудовать все три синхронных компенсатора планируется до конца 2024 года. Компенсаторы - проект в области синхронизации с вторым по величине бюджетом после морского межсоединения с Польшей Harmony Link.



Литва, Латвия и Эстония до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ вместе с Беларусью и Россией, в котором управление частотой осуществляется централизованно из России. В странах Балтии намечается до 2025 года синхронизироваться с Европой.



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Среднемесячная брутто-зарплата во втором квартале нынешнего года в Вильнюсском регионе была 1557 евро и за квартал повысилась на 0,9%. В регионах центральной и западной частей Литвы брутто-зарплата была 1273 евро и за квартал повысилась на 1,5%.



Разница в брутто-зарплате между этими регионами во втором квартале составляла 284 евро, между тем в первом квартале она была 288,7 евро, сообщил Департамент статистики.



Самую высокую брутто-зарплату (1557 евро) получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского уезда. Самая низкая брутто-зарплата (1111 евро) была в Таурагском уезде.



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Литовский бизнес намного чаще бизнеса Латвии и Эстонии пользуется помощью, предоставляемой государством пострадавшим от вспышки коронавируса предприятиям, показывает опрос, проведенный группой SEB.



Госпомощью воспользовалось более половины опрошенных группой корпоративных клиентов в Литве, тогда как в Эстонии и Латвии часть таких предприятий куда меньше - одна пятая и одна десятая всех опрошенных предприятий соответственно.



"Очень похоже, что предоставленный нашими властями масштаб помощи бизнесу пока является самым большим в странах Балтии", - сказал для пресс-релиза экономист банка SEB Тадас Повилаускас.



По популярности и объему помощи бизнесу в Литве выделяются средства налоговой помощи. Согласно новым данным, сумма налоговых неуплат из-за COVID-19 составила почти 782 млн евро, а стоимость налоговых кредитов приближается к 100 млн евро. Число налогоплательщиков, которым временно отсрочены налоговые обязательства, составляет 64 тыс. или почти четверть всех налогоплательщиков - юридических лиц.



В Латвии тоже применяется такое средство налоговой помощи, однако установлены иные критерии, создающие предприятиям возможность избежать уплаты пени и взыскиваний. Эксперты полагают, что, видимо, это является главной причиной того, почему намного меньше предприятий воспользовалось такой возможностью увеличить оборотные средства.



Другая причина, по которой более половины литовских предприятий воспользовались госпомощью, связана с субсидиями микропредприятиям, пострадавшим от COVID-19. Такой единовременной выплаты в других странах Балтии не было.



Опрос корпоративных клиентов группы SEB показал, что 7% предприятий в Литве воспользовалось средствами, администрируемыми госучреждением Invega, а в Латвии и Эстонии всего 1% опрошенных компаний воспользовались средствами помощи, предоставляемыми соответствующими учреждениями этих стран - Altum и KredEx.



Группа SEB провела опрос клиентов в начале августа. В общей сложности было опрошено 1001 литовское предприятие, 432 латвийских предприятия и 1133 эстонских предприятия.



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Крупнейшим акционером принадлежавшей эстонской группе железнодорожных услуг Skinest Rail компании ж/д инфраструктуры Vitras-S стал бывший менеджер по производству дочернего предприятия Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Gelezinkelio tiesimo centras (GTC) Павел Найдёнов, работавший на GTC в 1995-2018 годах.



По данным Реестрового центра, крупнейшим акционером Vitras-S стала компания R-hold, единственным акционером которой является П. Найдёнов, который с июня прошлого года занимает должность руководителя Vitras-S.



П. Найдёнов воздержался от комментариев об изменении владельцев Vitras-S. Он сказал BNS, что компания предоставит больше информации в пресс-релизе на следующей неделе.



После смены владельцев изменится и название Vitras-S - предприятие 1 сентября сообщило Реестровому центру о смене на названия на Top Rails.



Возможности участия Vitras-S в конкурсах Lietuvos gelezinkeliai в последние годы омрачали неблагоприятные выводы правительственной комиссии, проверяющей стратегические сделки - группа Skinest Rail в 2018 году была признана не соответствующей интересам национальной безопасности. Тогда комиссия установила, что у владельца Skinest Rail, эстонца Олега Осиновского есть повышающие риск или представляющие угрозу для нацбезопасности связи с ведомствами, физическими или юридическими лицами зарубежных стран.



По данным BNS, после смены владельца предприятие Vitras-S уже победило на конкурсе на переобустройство третьей группы путей Радвилишкского ж/д вокзала.



Документы очередного общего собрания акционеров компании от 16 июня показывают, что контролируемому П. Найдёновым предприятию R-hold принадлежит 99% акций Vitras-S. Между тем в финансовом отчете Vitras-S за 2019 год указано, что в конце года 84% акций принадлежало эстонской Skinest Rail, а остальные 16% акций - физлицам.



В прошлом году выручка Vitras-S увеличилась более чем в 2,6 раза до 11,625 млн евро, в отчете указано, что это обусловлено преимущественно договором с Литовскими железными дорогами о восстановлении участка ж/д путей в латвийскую Реньге стоимостью 11,4 млн евро. Работы по восстановлению участка предприятие Vitras-S завершило в конце прошлого года.



Чистая прибыль компании в прошлом году составила 1,882 млн евро, а в 2018 году ее убытки были 956,9 тыс. евро. Загрузка... Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты, Skinest Rail География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии