Литва намерена выделить гумпомощь, стипендии белорусам, пригласить предприятия ИТ

Правительство Литвы в среду приступило к рассмотрению плана помощи жителям Беларуси, в нем намечается предоставление помощи пострадавшим от репрессий минского режима белорусам.
Также намечается учредить стипендии для белорусских студентов, пригласить предприятия информационных технологий (ИТ) и специалистов этого сектора, упростить выдачу виз гражданам Беларуси.
План представил на совещании кабмина в среду министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Он сказал, что из резерва правительства Министерству здравоохранения намечается выделить до 100 тыс. евро гуманитарной помощи.
"Скорее всего, это пойдет на медицинские услуги", - сказал министр.
Кабмин договорился, что в течение недели каждый министр взвесит возможности своей сферы в плане выделения финансирования для плана мер и инорфмирует об этом МИД.
Также предлагается выделить из ассигнований Министерству образования, науки и спорта сто государственных стипендий для обучения белорусских студентов в вузах Литвы.
Отдельная помощь еще в этом году предусмотрена и для действующего в изгнании в Вильнюсе белорусского Европейского гуманитарного университета (ЕГУ).
"Могу сказать, что мы планируем выделить на это 200 тыс. евро", - сказал Л. Линкявичюс.
В дальнейшем планируется создать фонд для администрирования и распределения этой помощи.
Он подтвердил, что изыскиваются возможности упростить выдачу виз гражданам Беларуси - они будут выдаваться по приглашению юридических лиц.
Будут упрощены условия учреждения предприятий
Министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс говорит, что министерство получило обращение 21 компании сферы ИТ из Беларуси, желающих работать в Литве. По его словам, около половины из них - крупные и могли бы обосноваться в Литве, а не в других странах Европы, например, в Украине, однако сталкиваются с тркдностями при учреждении там офисов: банки руководствуются законом о превенции отмывания денег и не позволяют этим предприятиям открывать счета - а это необходимое условие для создания предприятий в Литве.
"Если нельзя открыть счет в банке, нельзя зарегистрировать предприятие, если нельзя зарегистрировать предриятие - нельзя пригласить работников, потому что нет работодателя (...) Я считаю, что в решение, которое мы намерены принять, было бы неплохо записать и поручение выработать поправки к законам, которые разрешили бы зарубежным юридическим лицам открывать счета в литовских банках", - сказал он.
Министр внутренних дел Рита Тамашунене говорит, что сейчас активно идет поиск решений по упрощению приезда белорусов в Литву, о чем ведутся переговоры и с Банком Литвы.
"Мы вместе с Департаментом миграции уже предлагаем решения, как упростить условия выдачи национальных виз, вместе с Министерством социальной защиты и труда ищем решения об отказе от трудового теста, оценки каких-то квалификационных моментов, а также о возможности обращаться за визой дистанционно", - сказала Р. Тамашунене.
С. Сквернялис: план еще подлежит шлифовке
Премьер С. Сквернялис на пресс-конференции сказал, что кабмин на совещании в среду план формально утвердил, но "он еще подлежит шлифовке".
"Общую сумму назвать трудно, однако приняты решения и о финансовой помощи ЕГУ, и о стипендиях для ста студентов, и о лечебно-реабилитационных услугах для пострадавших от репрессий людей, и о правовой помощи. Наконец приняты даже решения искать возможности для тех белорусских предприятий ИТ, которые решили уйти из Беларуси, чтобы лучшим местом для них стала именно Литва", - отметил С. Сквернялис.
"В финансовом отношении сумму назвать трудно, но это точно будет не одна сотня тысяч евро", - добавил он.
Отдельная помощь еще в этом году предусмотрена и для действующего в изгнании в Вильнюсе белорусского Европейского гуманитарного университета (ЕГУ).
"Могу сказать, что мы планируем выделить на это 200 тыс. евро", - сказал Л. Линкявичюс.
В дальнейшем планируется создать фонд для администрирования и распределения этой помощи.
Он подтвердил, что изыскиваются возможности упростить выдачу виз гражданам Беларуси - они будут выдаваться по приглашению юридических лиц.
Будут упрощены условия учреждения предприятий
Министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс говорит, что министерство получило обращение 21 компании сферы ИТ из Беларуси, желающих работать в Литве. По его словам, около половины из них - крупные и могли бы обосноваться в Литве, а не в других странах Европы, например, в Украине, однако сталкиваются с тркдностями при учреждении там офисов: банки руководствуются законом о превенции отмывания денег и не позволяют этим предприятиям открывать счета - а это необходимое условие для создания предприятий в Литве.
"Если нельзя открыть счет в банке, нельзя зарегистрировать предприятие, если нельзя зарегистрировать предриятие - нельзя пригласить работников, потому что нет работодателя (...) Я считаю, что в решение, которое мы намерены принять, было бы неплохо записать и поручение выработать поправки к законам, которые разрешили бы зарубежным юридическим лицам открывать счета в литовских банках", - сказал он.
Министр внутренних дел Рита Тамашунене говорит, что сейчас активно идет поиск решений по упрощению приезда белорусов в Литву, о чем ведутся переговоры и с Банком Литвы.
"Мы вместе с Департаментом миграции уже предлагаем решения, как упростить условия выдачи национальных виз, вместе с Министерством социальной защиты и труда ищем решения об отказе от трудового теста, оценки каких-то квалификационных моментов, а также о возможности обращаться за визой дистанционно", - сказала Р. Тамашунене.
С. Сквернялис: план еще подлежит шлифовке
Премьер С. Сквернялис на пресс-конференции сказал, что кабмин на совещании в среду план формально утвердил, но "он еще подлежит шлифовке".
"Общую сумму назвать трудно, однако приняты решения и о финансовой помощи ЕГУ, и о стипендиях для ста студентов, и о лечебно-реабилитационных услугах для пострадавших от репрессий людей, и о правовой помощи. Наконец приняты даже решения искать возможности для тех белорусских предприятий ИТ, которые решили уйти из Беларуси, чтобы лучшим местом для них стала именно Литва", - отметил С. Сквернялис.
"В финансовом отношении сумму назвать трудно, но это точно будет не одна сотня тысяч евро", - добавил он.
P.S.Напомним, что министерство обороны Литвы приобрело у малоизвестной фирмы "Nota Bene" ложки и вилки по 142 евро за штуку. Всего литовские военные потратили на госзаказ 174 тысячи евро и, помимо столовых приборов, получили еще разделочные доски по 180 евро, топорики для рубки мяса по 250 евро и многие другие предметы для солдатской кухни.