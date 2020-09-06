Компенсация – ещё тысяче торговцев 🔊 Воспроизвести Правительство Литвы одобрило предложение Министерства экономики и инноваций и уточнило правовое регламентирование, на основании которого компенсацией рыночного сбора сможет воспользоваться более широкий круг торгующих на рынках лиц.



Эти предприниматели зарегистрировали свою деятельность по группе 47.8 Классификатора видов экономической деятельности (розничная торговля в киосках и торговых точках), в которую включена и розничная торговля продовольственными продуктами, напитками и табачными изделиями. Поэтому, если предприниматели торгуют на рынках только непродовольственными продуктами, до сих пор они не могли воспользоваться компенсацией рыночного сбора, говорится в пресс-релизе Министерства экономики.



«Насчитывается около тысячи мелких предпринимателей, которые фактически соответствовали всем критериям, но не могли получить эту компенсацию. Сейчас препятствия устранены, поэтому призываем торговцев в ближайшее время заполнить заявки на получение компенсации на платформе «Mano VMI», – говорит министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс. Эти предприниматели зарегистрировали свою деятельность по группе 47.8 Классификатора видов экономической деятельности (розничная торговля в киосках и торговых точках), в которую включена и розничная торговля продовольственными продуктами, напитками и табачными изделиями. Поэтому, если предприниматели торгуют на рынках только непродовольственными продуктами, до сих пор они не могли воспользоваться компенсацией рыночного сбора, говорится в пресс-релизе Министерства экономики.«Насчитывается около тысячи мелких предпринимателей, которые фактически соответствовали всем критериям, но не могли получить эту компенсацию. Сейчас препятствия устранены, поэтому призываем торговцев в ближайшее время заполнить заявки на получение компенсации на платформе «Mano VMI», – говорит министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс. В рамках мероприятия Министерства экономики и инноваций «Компенсация рыночного сбора» выплата в размере 300 евро начисляется торгующим на рынках непищевыми продуктами предпринимателям, которые в связи с пандемией COVID-19 и объявленным карантином были вынуждены остановить свою деятельность. Для реализации этого мероприятия из госбюджета выделено 6 млн евро.



Предприниматели, торгующие на рынках непищевыми продуктами, для получения 300 евро компенсации до 16 сентября с. г. должны заполнить заявку на платформе Государственной налоговой инспекции «Mano VMI». Один рыночный торговец может подать одну заявку.



Претендующий на получение компенсации предприниматель должен осуществлять деятельность с 1 марта с. г. до объявления карантина (т. е. до 15 марта включительно) и продолжать деятельность по патенту или справке об осуществлении индивидуальной деятельности после отмены ограничений деятельности (т. е. с 30 апреля) до дня вступления в силу Описания. Инф. «Обзора» Категории: экономика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1234 — статья прочитана 116 раз Комментарии