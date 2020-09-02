Трамп предрек рекордный экономический спад в истории США в случае его поражения на выборах 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE



В случае своей победы он пообещал, что следующий год станет "лучшим за все время" для американской экономики, передает



Президент США Дональд Трамп считает, что США ждет рекордный за всю их историю экономический спад, если он проиграет ноябрьские президентские выборы. Такое мнение глава Белого дома выразил во вторник журналистам перед поездкой в штат Висконсин, где происходят протесты и беспорядки после ранения темнокожего американца Джейкоба Блейка.



"Если кто-то другой победит, если это будет мой оппонент, то фондовые рынки обвалятся, ваши пенсионные счета сгорят, ваши акции сгорят, и у нас будет такая [экономическая] депрессия, какой никогда еще не было", - утверждает он.



В случае своей победы Трамп пообещал, что следующий год станет "лучшим за все время" для американской экономики. В случае своей победы он пообещал, что следующий год станет "лучшим за все время" для американской экономики, передает ТАСС Президент США Дональд Трамп считает, что США ждет рекордный за всю их историю экономический спад, если он проиграет ноябрьские президентские выборы. Такое мнение глава Белого дома выразил во вторник журналистам перед поездкой в штат Висконсин, где происходят протесты и беспорядки после ранения темнокожего американца Джейкоба Блейка."Если кто-то другой победит, если это будет мой оппонент, то фондовые рынки обвалятся, ваши пенсионные счета сгорят, ваши акции сгорят, и у нас будет такая [экономическая] депрессия, какой никогда еще не было", - утверждает он.В случае своей победы Трамп пообещал, что следующий год станет "лучшим за все время" для американской экономики. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, Трамп, агитация — статья прочитана 174 раза Комментарии