Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии Вместе 🔊 Воспроизвести Представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова © Валерий Шарифулин/ТАСС



Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что она и ее единомышленники знают, как выйти из политического кризиса в стране, сообщает



Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова сообщила в понедельник о создании новой политической партии "Вместе".



"Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе". В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем еще сильнее", - сказала она в видеообращении. Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что она и ее единомышленники знают, как выйти из политического кризиса в стране, сообщает ТАСС Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова сообщила в понедельник о создании новой политической партии "Вместе"."Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе". В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем еще сильнее", - сказала она в видеообращении. "Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти. Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь", - заявила Колесникова.



В видеообращении также был продемонстрирован ролик с участием белорусского оппозиционера Виктора Бабарико, задержанного по подозрению в организации противоправной деятельности в Белгазпромбанке и содержащегося на данный момент в СИЗО КГБ. В ролике, записанном, предположительно, до ареста Бабарико, он говорит о необходимости создания "организационной формы", где были бы объединены все сторонники оппозиции. По его словам, в задачи этой организации должны войти проведение конституционной реформы, работа над улучшением экономической обстановки, а также предоставление людям "возможности проявлять свою гражданскую позицию".



Ранее в понедельник член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что совет необходимо юридически зарегистрировать как общественное движение, чтобы избежать обвинений в "нелегитимности" структуры.



Координационный совет



Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12% голосов, покинула Белоруссию, сейчас она находится в Литве.



В штабе объединенной оппозиции сообщили, что задачей совета будет обеспечение перехода власти. Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей. Двое из них - Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова - были арестованы на 10 суток за организацию несанкционированных массовых мероприятий. ТАСС Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: партия, оппозиция, Лукашенко, протесты, Колесникова География: Белоруссия — статья прочитана 103 раза Комментарии