Л. Линкявичюс обсудил с конгрессменом США ситуацию в Беларуси /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс



Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс обсудил с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиотом Энгелом ситуацию в Беларуси и Украине.



Как сообщает МИД, во время телефонной беседы также обсуждались отношения с Россией.



Л. Линкявичюс подчеркнул, что события последних дней в Беларуси "важны для всей Европы и мирового демократического сообщества", поэтому необходима единая и эффективная реакция Евросоюза (ЕС) и трансатлантического сообщества.



"Важно помочь соседу Литвы выйти из политического кризиса, поддержать гражданское общество, защитить мирных демонстрантов, требующих перемен после сфальсифицированных выборов от жестоких репрессий минского режима", - сказал министр. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс обсудил с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиотом Энгелом ситуацию в Беларуси и Украине.Как сообщает МИД, во время телефонной беседы также обсуждались отношения с Россией.Л. Линкявичюс подчеркнул, что события последних дней в Беларуси "важны для всей Европы и мирового демократического сообщества", поэтому необходима единая и эффективная реакция Евросоюза (ЕС) и трансатлантического сообщества."Важно помочь соседу Литвы выйти из политического кризиса, поддержать гражданское общество, защитить мирных демонстрантов, требующих перемен после сфальсифицированных выборов от жестоких репрессий минского режима", - сказал министр. Как отмечает МИД, Л. Линкявичюс и его собеседник пришли к единому мнению о том, что эффективная поддержка стремящихся к безопасности и благосостоянию восточных соседей может быть эффективной, если ЕС и трансатлантические партнеры действуют заодно и готовы и в дальнейшем координировать свои действия с этой целью.



С Э. Энгелом также обсуждались предстоящее размешение военных США в Литве, запрет на въезд в Литву для лиц, связанных с "Хезболлой", а также другие актуальные вопросы внешней политики и политики безопасности. Э. Энгел пообещал и в дальнейшем последовательно уделять внимание вопросам безопасности Балтийского региона.



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Если Беларусь закроет границы для международных грузов, то от этого в первую очередь пострадает сама, заявил министра иностранных дел Литвы.



"Экономика Беларуси сейчас находится на грани полного коллапса. Это на самом деле ситуация значительного кризиса, и всё, что они говорят или делают, нужно обдумывать, ведь всё обернется бумерангом в первую очередь для них самих. Возможно, и другим тоже будет нанесен ущерб, но гораздо более сильный ущерб будет для страны, которая действительной переживает особый кризис. В данном случае не только политический, но и экономический", - во вторник сказал BNS Л. Линкявичюс.



"Поэтому то, что звучит, и то, что будет осуществлено на практике, как показывает опыт, не всегда совпадает", - добавил он.



Так Л. Линкявичюс отреагировал на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко об экономическом ответе Минска на объявленные странами Балтии санкции. А. Лукашенко заявил, что якобы "матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток".



По словам министра Литвы, этими словами А. Лукашенко пытается расколоть единство стран Евросоюза по ситуации в Беларуси.



"Если эти слова – попытка расколоть единство, разделяя страны на более рациональные и менее рациональные, то эти методы известны. Это сказано в надежде, что будет как всегда – мнения стран разойдутся, общего мнения не будет, и эффект будет или ограниченным, или его не будет вовсе, они выиграют время, и новая реальность с прежним руководством, которое уже не обладает моральной, политической базой, а скоро потеряет и правовую базу для дальнейшего руководства, сохранится, - подчеркнул Л. Линкявичюс.



Он также отверг обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Литва якобы «действует недемократическими методами» с кандидатом от белорусской оппозиции Светланой Тихановской.



«Литва не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе и Беларуси, так как у нее на это нет права, и нет таких намерений", - во вторник заявил BNS Л. Линкявичюс.



«Единственное, когда мы вмешались, - это когда помогли тем, для которых действительно создалась угроза безопасности, а, может быть, и жизни. Таких было свыше 60, не только Светлана Тихановская. Против них на самом деле использовались эти предполагаемые недемократические методы, о которых и говорит С. Лавров», - добавил министр.



Когда режим Беларуси после президентских выборов начал жестоко подавлять мирные протесты, правительство Литвы решило впустить белорусов с гуманитарными целями.



Министр иностранных дел подчеркнул, что предлагаемый Литвой путь решения белорусского кризиса – новые, честные, демократические выборы – то, что призывают делать и все остальные демократические ведомства, международное сообщество.



«Что касается С. Тихановской и ее штаба, то единственный наш вклад – это предоставленная охрана. Они действуют совершенно автономно, действуют так, как намеревались, общаются с теми, с кем хотят общаться, делают такие заявления, какие хотят», - заявил Л. Линкявичюс.



В понедельник Литва, Латвия и Эстония ввели национальные санкции в отношении А. Лукашенко и 29-и высокопоставленных должностных лиц Беларуси. BNS Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, выборы, евросоюз, Лукашенко, конгресс, протесты, Линкяявичюс География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии