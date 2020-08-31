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В Литву запрещен въезд А. Лукашенко, его сыну, руководству МВД, Центризбиркома
В Литву запрещен въезд президенту Беларуси Александру Лукашенко, его сыну Виктору, министру и вице-министрам внутренних дел Беларуси, членам Центральной избирательной комиссии.
В понедельник Департамент миграции (ДМ) обнародовал 30 фамилий должностных лиц Беларуси, в отношении которых введены национальные санкции.
В списке значатся А. Лукашенко и его сын Виктор, исполняющий обязанности советника по вопросам национальной безопасности, нынешний глава администрации А. Лукашенко Игорь Сергеенко, а также министр ВД Юрий Караев, вице-министры ВД Геннадий Казакевич, Сергей Хоменко и Александр Барсуков, председатель Комитета госудаоственной безопасности (КГБ) Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, командующий Внутренними войсками Юрий Назаренко, генеральный прокурор Александр Конюк.
Попадают под санкции и один из руководителей минской милиции Иван Кубраков, сотрудник Министерства юстиции Ирина Целиковец, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и др.
Персонами нон-грата объявлены в Литве и все члены Центризбиркома.
В понедельник Литва, Латвия и Эстония ввели национальные санкции для белорусских должностных лиц, причастных к фальсификации результатов выборов и насилию в отношении мирных участников протестов.
Категории: политика, чп и криминал
Комментарии
v
31 августа, 20:07
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Может кто подскажет сколько раз Лукашенко БЫЛ В ЛИТВЕ и ХОЧЕТ ЛИ ОН ПОСЕТИТЬ ЛИТВУ. ВОТ ЭТО ВОПРОС ВОПРОСОВ
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Гость
31 августа, 22:15
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Что в этой Литве делать :)))))))))))))))))))))))
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