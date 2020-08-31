Лига наций: всё по новой! 🔊 Воспроизвести Владас Урбонас. Фото lff.lt







4 сентября в Вильнюсе матчем со сборной Казахстана национальная сборная Литвы по футболу стартует в новом розыгрыше Лиги наций.



Перед этим на прошедшей 28 августа пресс-конференции главный тренер литовской сборной Валдас Урбонас представил список игроков, вошедших в главную команду страны.



Состав национальной сборной Литвы по футболу



Вратари: Джюгас Барткус («Хапоэль», Кирьят-Шмона, Израиль), Томас Швядкаускас («Ломмель СК», Бельгия), Эдвинас Гяртмонас («Жальгирис», Вильнюс);



Защитники: Роландас Баравикас («Неа Саламис», Кипр), Миндаугас Палёнис («Регенсбург», Германия), Линас Климавичюс (без клуба), Эгидиюс Вайткунас («Кауно Жальгирис»), Эдвинас Гирдвайнис («КФК Эрдинген 05», Германия), Саулюс Миколюнас («Жальгирис», Вильнюс), Доминикас Бараускас («Ритеряй», Вильнюс), Маркас Бенета («Заглебе Сосновец», Польша); Перед этим на прошедшей 28 августа пресс-конференции главный тренер литовской сборной Валдас Урбонас представил список игроков, вошедших в главную команду страны.Джюгас Барткус («Хапоэль», Кирьят-Шмона, Израиль), Томас Швядкаускас («Ломмель СК», Бельгия), Эдвинас Гяртмонас («Жальгирис», Вильнюс);Роландас Баравикас («Неа Саламис», Кипр), Миндаугас Палёнис («Регенсбург», Германия), Линас Климавичюс (без клуба), Эгидиюс Вайткунас («Кауно Жальгирис»), Эдвинас Гирдвайнис («КФК Эрдинген 05», Германия), Саулюс Миколюнас («Жальгирис», Вильнюс), Доминикас Бараускас («Ритеряй», Вильнюс), Маркас Бенета («Заглебе Сосновец», Польша); Полузащитники: Домантас Шимкус («Жальгирис», Вильнюс), Модестас Воробьёвас («Жальгирис», Вильнюс), Донатас Казлаускас («Ритеряй», Вильнюс), Юстас Ласицкас («Вождовац», Сербия), Мартинас Дапкус («Кауно Жальгирис»), Домантас Антанавичюс («Целье», Словения), Овидиюс Вярбицкас («Тараз», Казахстан), Гратас Сиргедас («Кауно Жальгирис»), Таутвидас Элёшюс («Панявежис»), Даниэль Романовский («Олимпик Донецк», Украина);



Нападающие: Фёдор Черных (без клуба), Каролис Лаукжямис («Истра 1961», Хорватия).



Следующий матч сборная Литвы сыграет 7 сентября в гостях со сборной Албании.



В группе 4 (Лига С), помимо Литвы, Казахстана и Албании, играет также сборная Беларуси.



Фото lff.lt Домантас Шимкус («Жальгирис», Вильнюс), Модестас Воробьёвас («Жальгирис», Вильнюс), Донатас Казлаускас («Ритеряй», Вильнюс), Юстас Ласицкас («Вождовац», Сербия), Мартинас Дапкус («Кауно Жальгирис»), Домантас Антанавичюс («Целье», Словения), Овидиюс Вярбицкас («Тараз», Казахстан), Гратас Сиргедас («Кауно Жальгирис»), Таутвидас Элёшюс («Панявежис»), Даниэль Романовский («Олимпик Донецк», Украина);Фёдор Черных (без клуба), Каролис Лаукжямис («Истра 1961», Хорватия).Следующий матч сборная Литвы сыграет 7 сентября в гостях со сборной Албании.В группе 4 (Лига С), помимо Литвы, Казахстана и Албании, играет также сборная Беларуси. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Казахстан, футбол, сборная, Лига наций — статья прочитана 112 раз Комментарии