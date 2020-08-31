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В США заявили, что в случае победы Байден лишит американцев права на оружие



В Национальной стрелковой ассоциации США назвали "конфискацией" предложенную Байденом программу по выкупу государством у американцев полуавтоматических винтовок типа AR-15 и аналогичного им стрелкового оружия, сообщает ТАСС.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы на ноябрьских выборах ликвидирует вторую поправку к американской конституции, гарантирующей право на приобретение и ношение огнестрельного оружия. Такое мнение в воскресенье в Twitter высказала Национальная стрелковая ассоциация США.
"Если Джо Байден победит, он уничтожит нашу вторую поправку, и Америка станет неузнаваемой", - считает ассоциация, которая является чрезвычайно влиятельной силой во внутренней политике страны. Она назвала "конфискацией" предложенную Байденом программу по выкупу государством у американцев полуавтоматических винтовок типа AR-15 и аналогичного им стрелкового оружия.

Ранее Байден обещал в случае избрания президентом страны добиться полного запрета на владение боевым огнестрельным оружием. Он высказался против принудительной конфискации такого оружия у владельцев в США, поскольку предпочитает "убрать стволы с улиц" посредством "национальной программы выкупа". По его мнению, "во второй поправке не говорится о том, что нельзя ограничивать виды оружия, которым люди могут владеть".

Стрелковая ассоциация США поддерживает нынешнего президента США Дональда Трампа. Так, в 2016 году она направила $36 млн в предвыборный штаб республиканца.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.
ТАСС
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: президент, выборы, запрет, оружие, кандидаты, Трамп, Байден
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добавлена сегодня, 31 августа, 14:00

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