Трамп заявил о желании видеть женщину президентом США. И назвал первой претенденткой свою дочь 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка Трамп. Фото © Instagram / ivankatrump



Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал выбранного Джо Байденом кандидата на пост вице-президента США Камалу Харрис и заявил, что его дочь Иванка была бы лучшим претендентом на эту должность, сообщает



— И это ваш потенциальный президент? Знаете, я тоже хочу видеть первую женщину-президента, но не хочу, чтобы эта женщина вступала в должность таким путём, поскольку она [Харрис] некомпетентна, — заявил американский лидер во время предвыборного митинга в Нью-Гэмпшире.



Глава Белого дома отметил, что многие его сторонники прочат эту должность его дочери Иванке Трамп. Президент США указал на членов своей команды и сказал, что они все говорят: "Мы хотим Иванку!" Трамп признался, что "не может винить их за это".



Ранее Трамп заявил о намерениях впервые в истории отправить женщину-астронавта на Луну и установить американский флаг на Марсе. Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал выбранного Джо Байденом кандидата на пост вице-президента США Камалу Харрис и заявил, что его дочь Иванка была бы лучшим претендентом на эту должность, сообщает ЛАЙФ . В Штатах функция вице-президента заключается в том, что он сменяет главу государства в случае его смерти, отставки или отрешения от поста, по мнению Трампа, на это у Харрис не хватило бы компетентности.— И это ваш потенциальный президент? Знаете, я тоже хочу видеть первую женщину-президента, но не хочу, чтобы эта женщина вступала в должность таким путём, поскольку она [Харрис] некомпетентна, — заявил американский лидер во время предвыборного митинга в Нью-Гэмпшире.Глава Белого дома отметил, что многие его сторонники прочат эту должность его дочери Иванке Трамп. Президент США указал на членов своей команды и сказал, что они все говорят: "Мы хотим Иванку!" Трамп признался, что "не может винить их за это".Ранее Трамп заявил о намерениях впервые в истории отправить женщину-астронавта на Луну и установить американский флаг на Марсе. life.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, выборы, женщина, кандидаты, Трамп, Иванка — статья прочитана 70 раз Комментарии