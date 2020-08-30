Рекомендуем – музицируйте!

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Новые методы обучения меняют судьбы детей. Специалист по музыкальному образованию, педагог эксперт Мира Якубовская еще в 2016 г. представила методику имитационной интерпретации музыки. Педагоги применяют её для развития музыкальных способностей аутичных детей и достигает удивительных результатов.



Aутисты способны спеть „чисто“, в нужной тональности, иногда даже меняя тональность, то есть на октаву выше или ниже, а вот так, как исполняет „оригинал“, исполнить у них почти не получается, - они не повторимы.



«Мы полагаемся на предположение, что каждый ребёнок является музыкальной личностью, отзывчивой на музыку, способной создавать музыкальные связи. При работе с ребёнком прилагаются усилия, чтобы помочь сконцентрировать внимание и точно повторить ритм и мелодию музыки, имитировать пение или игру учителя, развивать музыкальные навыки, развивать общение вербальными и невербальными средствами », - говорят учителя эксперт музыки М. Якубовская (Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras) и доцент Литовской академии музыки и театра Р. Айдукас. Aутисты способны спеть „чисто“, в нужной тональности, иногда даже меняя тональность, то есть на октаву выше или ниже, а вот так, как исполняет „оригинал“, исполнить у них почти не получается, - они не повторимы.«Мы полагаемся на предположение, что каждый ребёнок является музыкальной личностью, отзывчивой на музыку, способной создавать музыкальные связи. При работе с ребёнком прилагаются усилия, чтобы помочь сконцентрировать внимание и точно повторить ритм и мелодию музыки, имитировать пение или игру учителя, развивать музыкальные навыки, развивать общение вербальными и невербальными средствами », - говорят учителя эксперт музыки М. Якубовская (Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras) и доцент Литовской академии музыки и театра Р. Айдукас.



Было установлено, что музыкальное образование так же важно, как и преподавание языка, в обучении студентов с расстройствами аутистического спектра.



«Неврологические исследования показывают, что музыкальная деятельность оказывает большое влияние на человеческое развитие, мышление и общение. Музыка влияет на все человеческое тело, но ее восприятие и реакция на нее в основном определяется активностью мозга - определенными процессами в мозге, которые необходимы для восприятия музыки. Различные элементы музыкального выражения - ритм, высота, тембр, динамика, гармония - одновременно «обрабатываются» в определенных центрах обоих полушарий мозга», - говорит профессор Литовской академии музыки и театра, руководитель ассоциации музыкальной терапии Литвы Вильманте Алексене.



По ее словам, „прослушивание музыки, и особенно - активное воспроизведение музыки - пение или игра, активизирует мозговую деятельность, формирует новые мозговые связи, улучшает навыки обучения, языковые и двигательные функции“.



Исследования музыкальной терапии доказывают, что музыка помогает закрытым аутичным детям в их внутреннем мире формировать отношения с окружающей средой и учиться общаться.



Учителя музыки, музыкальные терапевты, специальные педагоги, психологи и ученые на семинарах стараются делится своим хорошим опытом и идеями в области музыкального образования для детей-аутистов. Они активно обсуждают принципы воспитания аутичных детей, гармонию музыкальной терапии и методов музыкального образования, оценили роль музыки в развитии способностей детей и обсудили важность образования родителей и их участия в процессе обучения.



Учитель-эксперт музыки Мира Якубовская говорит: „Проявив эту инициативу, мы пытаемся взглянуть на образование детей шире, чтобы уловить нюансы воспитательного и душевного воздействия музыки. Музыкальное образование не только помогает приобретать новые навыки, но и меняет качество жизни человека“.



Это новый подход к индивидуальным урокам–темам, методология которого разработана на основе опыта педагогов Vilniaus Verkių mokyklos - daugiafunkcis centras, работающих в специальной школе под руководством и консультированием лучших педагогов, специалистов в области специального образования.



Классный руководитель, специальный педагог методист З. Однопол, которая со всей ответственностью относится к обучению и образованию учеников – участников вокального ансамбля







Преподаватели отмечают, что аутичные дети с высоким IQ участвуют в фестивалях музыкальных исполнителей, международных песенных конкурсах, выступают в Литве и за рубежом. Таким образом, для развития общения и самовыражения у детей с расстройствами аутистического спектра рекомендуется с раннего детства применять различные музыкальные занятия. Люди с расстройствами аутистического спектра часто бывают особенно одаренными - историки считают, что гениальные люди также имели признаки аутизма. Исследования мировой музыки охватывают множество областей, от психологии до биомедицины.Было установлено, что музыкальное образование так же важно, как и преподавание языка, в обучении студентов с расстройствами аутистического спектра.«Неврологические исследования показывают, что музыкальная деятельность оказывает большое влияние на человеческое развитие, мышление и общение. Музыка влияет на все человеческое тело, но ее восприятие и реакция на нее в основном определяется активностью мозга - определенными процессами в мозге, которые необходимы для восприятия музыки. Различные элементы музыкального выражения - ритм, высота, тембр, динамика, гармония - одновременно «обрабатываются» в определенных центрах обоих полушарий мозга», - говорит профессор Литовской академии музыки и театра, руководитель ассоциации музыкальной терапии Литвы Вильманте Алексене.По ее словам, „прослушивание музыки, и особенно - активное воспроизведение музыки - пение или игра, активизирует мозговую деятельность, формирует новые мозговые связи, улучшает навыки обучения, языковые и двигательные функции“.Исследования музыкальной терапии доказывают, что музыка помогает закрытым аутичным детям в их внутреннем мире формировать отношения с окружающей средой и учиться общаться.Учителя музыки, музыкальные терапевты, специальные педагоги, психологи и ученые на семинарах стараются делится своим хорошим опытом и идеями в области музыкального образования для детей-аутистов. Они активно обсуждают принципы воспитания аутичных детей, гармонию музыкальной терапии и методов музыкального образования, оценили роль музыки в развитии способностей детей и обсудили важность образования родителей и их участия в процессе обучения.Учитель-эксперт музыки Мира Якубовская говорит: „Проявив эту инициативу, мы пытаемся взглянуть на образование детей шире, чтобы уловить нюансы воспитательного и душевного воздействия музыки. Музыкальное образование не только помогает приобретать новые навыки, но и меняет качество жизни человека“.Это новый подход к индивидуальным урокам–темам, методология которого разработана на основе опыта педагогов Vilniaus Verkių mokyklos - daugiafunkcis centras, работающих в специальной школе под руководством и консультированием лучших педагогов, специалистов в области специального образования.Классный руководитель, специальный педагог методист З. Однопол, которая со всей ответственностью относится к обучению и образованию учеников – участников вокального ансамбля „Настроение“ , утверждает, что занятия музыкой помогают научиться говорить. Мало кто знает, что специалисты по музыкальному образованию достигли отличных результатов: при ответственной работе даже дети со значительными нарушениями аутистического спектра начинают общаться, некоторые - говорить. Это дает надежду всем, кому небезразлично желание улучшить образование этих детей и расширить их возможности.Преподаватели отмечают, что аутичные дети с высоким IQ участвуют в фестивалях музыкальных исполнителей, международных песенных конкурсах, выступают в Литве и за рубежом. Таким образом, для развития общения и самовыражения у детей с расстройствами аутистического спектра рекомендуется с раннего детства применять различные музыкальные занятия. Якуб МИРОВ , специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии, образование Ключевые слова: Мира Якубовская, аутизм, Vilniaus Verkių mokyklos - daugiafunkcis centras География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 140 раз Комментарии