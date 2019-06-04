Наши дни, как праздник! 🔊 Воспроизвести «Дети с ограниченными возможностями по здоровью на самом деле не являются бесчувственными, они хотят общаться, просто для них это сложно. И это очень грустно, потому что они на это способны, но мир для них слишком интенсивен, поэтому они отстраняются...»











В вильнюсской школе Веркю, являющейся многофункциoннальным центром, недавно состоялся особый концерт. Это был и праздник для детей с ограниченными физическими возможностями, и подведение творческих итогов за учебный год вокального ансамбля «Nuotaika» (Настроение).



Вокальный ансамбль «Nuotaika» вышел на сцену своей школы с обновлённой программой.



Концерты ансамбля всегда проходят с успехом: места в актовом зале занимают школьники, специальные педагоги и учителя. Юные артисты знают, что в зале всегда - помощники, родители, друзья. В вильнюсской школе Веркю, являющейся многофункциoннальным центром, недавно состоялся особый концерт. Это был и праздник для детей с ограниченными физическими возможностями, и подведение творческих итогов за учебный год вокального ансамбля «Nuotaika» (Настроение).Вокальный ансамбль «Nuotaika» вышел на сцену своей школы с обновлённой программой.Концерты ансамбля всегда проходят с успехом: места в актовом зале занимают школьники, специальные педагоги и учителя. Юные артисты знают, что в зале всегда - помощники, родители, друзья.



Вокалисты знают, что их творческую деятельность всегда поддержат и администрация школы, и звукорежиссёр Юрий Голдобин.



В этот раз снова звучали песни разных народов – польская «Вильнюсский вальс), еврейская «Тумбалалайка»), русский романс «Дорогой длинною», украинская «Ты ж мене пидманула»...



Утончённые, очень красивые песни сменялись зажигательным мини-спектаклем, где главные роли исполняли солисты Герман Хлебопашев и Дарья Муравьева.



Хочется выделить также солистов Илью Ращепкина и Эрика Рацевича, чьи выступления всегда отличались артистичностью.



Все участники ансамбля с большим старанием исполняют каждый номер, который будто маленький спектакль «приводит» зрителя то к туманному берегу реки, то к озеру, в котором отражается алый закат, то к за день уставшей засыпающей мельнице, то на берег моря – где ж еще поют такие прекрасные песни? В конце звучит всех объединяющaя песня – «Mūsų dienos kaip šventė».



Всегда собирая в одну программу очень разные композиции – ансамбль всегда будет интересным не только в своей стране (Вильнюс, Вильнюсский район, Тракай, Рокишкес), но и за рубежом (ансамбль дважды выступал в Польше). Несмотря на юный возраст участников, коллектив во время гастролей нередко преодолевает сотни километров.



Предстоящим летом ещё будут концерты, потом ансамбль уезжает на неделю в деревню, а потом снова придёт сентябрь. И прекрасное «Настроение» не покинет больше вас!..



Фото Владимира Клоповского, «Обзор»



Коллектив был создан в 2012 году под руководством учителя музыки эксперта Миры Якубовской. Огромную помощь в изучении песен на разных языках, а всего ребята выучили более 60 песен, оказали классный руководитель Зоя Однопол и учитель–помощник Валентина Кутко.Вокалисты знают, что их творческую деятельность всегда поддержат и администрация школы, и звукорежиссёр Юрий Голдобин.В этот раз снова звучали песни разных народов – польская «Вильнюсский вальс), еврейская «Тумбалалайка»), русский романс «Дорогой длинною», украинская «Ты ж мене пидманула»...Утончённые, очень красивые песни сменялись зажигательным мини-спектаклем, где главные роли исполняли солисты Герман Хлебопашев и Дарья Муравьева.Хочется выделить также солистов Илью Ращепкина и Эрика Рацевича, чьи выступления всегда отличались артистичностью.Все участники ансамбля с большим старанием исполняют каждый номер, который будто маленький спектакль «приводит» зрителя то к туманному берегу реки, то к озеру, в котором отражается алый закат, то к за день уставшей засыпающей мельнице, то на берег моря – где ж еще поют такие прекрасные песни? В конце звучит всех объединяющaя песня – «Mūsų dienos kaip šventė».Всегда собирая в одну программу очень разные композиции – ансамбль всегда будет интересным не только в своей стране (Вильнюс, Вильнюсский район, Тракай, Рокишкес), но и за рубежом (ансамбль дважды выступал в Польше). Несмотря на юный возраст участников, коллектив во время гастролей нередко преодолевает сотни километров.Предстоящим летом ещё будут концерты, потом ансамбль уезжает на неделю в деревню, а потом снова придёт сентябрь. И прекрасное «Настроение» не покинет больше вас!.. Якуб МИРОВ , ИА “Regnum” Категории: общество, культура Ключевые слова: школа Веркю, ансамбль «Nuotaika» География: Литва — статья прочитана 60 раз Комментарии