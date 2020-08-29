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Два из трёх - хороший результат
Два из трёх представителя Литвы в Лиге Европы прошли во второй отборочный раунд.
Если учесть, что букмекеры явным фаворитом в трёх противостояниях с участием литовских клубов признавали только один - вильнюсский "Жальгирис", то такой результат можно считать весьма неплохим.
В паре же «Ритеряй» (Литва) — «Дерри Сити» (Ирландия) букмекеры предполагали равные силы соперников и равную борьбу, что в итоге и нашло своё подтверждение на поле.
А вот у каунасского "Жальгириса", если верить всё тем же букмекерам, фактически не было шансов.
Лига Европы
Первый отборочный раунд
«Ритеряй» (Литва) — «Дерри Сити» (Ирландия) - 3:2 д.в. (Г.Паулаускас, 39, 49, Д. Казлаускас, 91 – Дж.Томпсон, 18, О.Тоал, 63).
«Жальгирис» (Литва) — «Пайде» (Эстония) – 2:0 (А.Калуджерович, 9, Л.Антал, 32).
«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Кауно Жальгирис» (Литва) – 6:1.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, Лига Европы
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