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Два из трёх - хороший результат

Фото: alyga.lt/




Два из трёх представителя Литвы в Лиге Европы прошли во второй отборочный раунд.

Если учесть, что букмекеры явным фаворитом в трёх противостояниях с участием литовских клубов признавали только один - вильнюсский "Жальгирис", то такой результат можно считать весьма неплохим.

В паре же «Ритеряй» (Литва) — «Дерри Сити» (Ирландия) букмекеры предполагали равные силы соперников и равную борьбу, что в итоге и нашло своё подтверждение на поле.

А вот у каунасского "Жальгириса", если верить всё тем же букмекерам, фактически не было шансов.

Лига Европы

Первый отборочный раунд

«Ритеряй» (Литва) — «Дерри Сити» (Ирландия) - 3:2 д.в. (Г.Паулаускас, 39, 49, Д. Казлаускас, 91 – Дж.Томпсон, 18, О.Тоал, 63).

«Жальгирис» (Литва) — «Пайде» (Эстония) – 2:0 (А.Калуджерович, 9, Л.Антал, 32).

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Кауно Жальгирис» (Литва) – 6:1.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, Лига Европы
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добавлена сегодня, 29 августа, 08:30

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