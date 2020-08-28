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«Наш класс» шагает через границы

Фото со спектакля из архива Клайпедского драматического театра




28 августа трансляцией спектакля «Наш класс» Оскараса Коршуноваса открываем совместную программу с Литовским институтом культуры и Посольством Литвы в России. История трудного выбора простых людей на фоне страшного XX века охватывает судьбу учеников одного класса с предвоенного времени до наших дней.

"Обзор" уже рассказывал об этом спектакле.

«Наш класс» (Лит.: «Mūsų klasė») в постановке Клайпедского драматического театра — не обычная пьеса о добре и зле, или о жертвах и палачах. Каждый персонаж пьесы вызывает хотя бы небольшую симпатию. И каждый из них несет бремя своих заблуждений и ошибок, которые становятся все тяжелее и тяжелее. Оказывается, что расстояние между детским поступками и возможностью оправдывать массовые убийства не так велико, как думалось.
Тадеуш Слободзянек, по знаменитой пьесе которого поставлен спектакль, не пытается осуждать или оправдывать своих героев: он лишь использует их беспристрастные голоса, чтобы рассказать историю их трудной жизни, а вместе с тем — и человечества в целом.

Спектакль транслируется на литовском языке с русскими субтитрами. Длительность спектакля — 3,5 часа (с антрактом).

Начало в 19.30.

При поддержке Посольства Литовской Республики в России.

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Оскарас Коршуновас — один из самых знаменитых театральных режиссеров Литвы, автор более чем 60 постановок, лауреат множества международных наград, кавалер француского Ордена литературы и искусств. Руководитель Театра Оскараса Коршуноваса (ОКТ) и создатель выдающихся спектаклей по Шекспиру, Брехту, Беккету, современным авторам и русской классике.
Инф. «Обзора»
Категории: театр
Ключевые слова: спектакль «Наш класс» Оскараса Коршуновас, трансляция
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добавлена сегодня, 28 августа, 14:00

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