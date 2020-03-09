Клайпедский «Наш класс» Оскараса Коршуноваса, или Домашнее задание на сегодня 🔊 Воспроизвести







Уже прошло 27 января - День памяти жертв Холокоста, день освобождения Освенцима. В этом году прогрессивное человечество отметило уже 75 лет, что прошли с того момента, когда солдаты Красной армии распахнули ворота самого кровавого лагеря смерти, и было остановлено «окончательное решение еврейского вопроса».



Шесть миллионов евреев методично истреблялись в цивилизованном мире! Да как вообще такое могло произойти и интересует ли это кого-нибудь сегодня? И что еще должно произойти, чтобы убедить всех, что евреи - тоже люди и имеют право на жизнь? Как можно искоренить столь пещерный антисемитизм? И надо ли вообще в этом разбираться или проще свалить на кого-то и где-то там? Но прошло-то всего - 75 лет! Ведь еще живы некоторые, кто видел этот ужас своими глазами и выжил. О причинах же трагедии многие уже успели или захотели забыть? Шесть миллионов евреев методично истреблялись в цивилизованном мире! Да как вообще такое могло произойти и интересует ли это кого-нибудь сегодня? И что еще должно произойти, чтобы убедить всех, что евреи - тоже люди и имеют право на жизнь? Как можно искоренить столь пещерный антисемитизм? И надо ли вообще в этом разбираться или проще свалить на кого-то и где-то там? Но прошло-то всего - 75 лет! Ведь еще живы некоторые, кто видел этот ужас своими глазами и выжил. О причинах же трагедии многие уже успели или захотели забыть?



«В Европе снова процветает популистский национализм, а от него до нацизма - иногда один шаг. Открытого пламени нет, но искры неожиданно появляются то там, то здесь, а ресурсы человечности значительно подусохли, поэтому возможность пожара довольно велика», - считает известный театральный режиссер Оскарас Коршуновас.











«Уже нет религиозного антисемитизма или научного расизма. Политический ксенофобский экстремизм, может, за исключением Венгрии и Польши, тоже практически не имеет значения. Народный антисемитизм и народная ксенофобия разных видов прекрасно распространяются и дальше. А в Литве всего этого дерьма хоть пруд пруди. Достаточно почитать комментарии читателей на портале Delfi или, скажем, забраться в фейсбук, и ты там оказываешься во всём этом по уши. Кризис беженцев, книга Ванагайте, улица Шкирпы, доска Норейки и так далее. Все это быстро разжигает очаги ненависти и раздора», - пишет он в своей статье «Тьма когда-нибудь рассеется».



«Шесть миллионов - это статистика, не поддающаяся ни осознанию с помощью ума, ни воссозданию силой воображения, но история каждого отдельного человека из этого количества потрясает до глубины души своим трагизмом» - отмечает Оскарас Коршуновас. Надо ли в этом разобраться? Способны ли мы, в Литве, посмотреть правде в глаза? Разобраться в своих героях и преступниках? Или проще запретить, навсегда отречься, а иное мнение строго преследовать по закону? Или дождемся возрождения нацистской партии?











Театр может заставить здравомыслящих думать. Особенно, если режиссер хорошо понимает то, о чем хочет сказать, не может молчать и говорит во весь голос. Оскарас Коршуновас не еврей. Он просто необыкновенно смелый и честный творец, глубоко мыслящий и чувствующий неправду и чужую боль. Он не боится вступить в неприятный диалог. Он шел с гордо поднятой головой во время марша жизни в Молетай и рядом с ним шли актеры его театра.



Они двигались по улице маленького литовского города, как когда-то шли на смерть тысячи евреев. Только те евреи шли, подгоняемые своими же соседями, расстреливавшими их в яме. А эти люди шли бок о бок с литовцами, поляками, русскими и потомками чудом уцелевших евреев Литвы. Шли все те, кто понимает «по ком звонит колокол», чтобы ничего похожего ни с одним народом мира больше не произошло.



Наверное, поэтому столь пронзительный и сильный спектакль Оскараса Коршуноваса «Наш класс» появился именно сейчас в Клайпедском драматическом театре.











Потрясающую пьесу поляка Тадеуша Слободзянека «Наш класс» ставят сегодня во многих театрах мира. Оскарас Коршуновас вначале поставил эту пьесу в Осло, а потом, через несколько лет и в Клайпеде, чувствуя в этом острую необходимость.



Пьеса драматурга Тадеуша Слободзянека рассказывает историю одного класса из польского Едвабне, начавшуюся в 1925 году и продолжающуюся до наших дней. Герои пьесы - одноклассники, евреи и поляки, дружно и весело живущие до войны. А потом приходят сначала русские, а затем и немцы, устанавливающие свои порядки. Недавние однокашники превращаются в жертв и насильников, а класс раскалывается на евреев и антисемитов.



«В пьесе хорошо показано, как при столкновении двух тоталитарных идеологий можно дойти до такого безумия» - говорит Оскарас Коршуновас. А автор Тадеуш Слободзянек считает: «В пьесе «Наш класс» исторический фон играет второстепенную роль – главной темой является ненависть по отношению друг к другу, которую начали испытывать люди, бывшие в прошлом друзьями. Я пытаюсь поставить вопрос: почему то, что произошло летом 1941 года не только в Едвабне или Радзилове, но и во многих других небольших городах Польши, мучит меня? Я стараюсь узнать больше о механизме событий, так трагически повлиявших на судьбы людей, оказавшихся в определенном месте в определенное время, в клубке различных социальных и психологических отношений, истории, идеологии и религии. Почему это произошло? Что привело к этому? Кто в этом виноват? Но не мое дело отвечать на эти вопросы. Мое дело задавать их».



В 2010 году пьеса Слободзянека, вызвавшая на родине бурные дискуссии, была удостоена польской литературной премии «Ника».











Те же вопросы задает зрителю и Оскарас Коршуновас. Он-то хорошо знает, что это не просто история Польши, это большая часть и истории Литвы («нашей истории», как говорит и профессор истории Саулюс Сужиеделис). И может быть не случайно Дора, героиня спектакля Оскараса Коршуноваса в польском городке, поет колыбельную песню на идише, написанную в вильнюсском гетто, через несколько лет после событий в Едвабне, как бы напоминая, что и литовскую землю потом зальет еврейская кровь и в живых останется только 3 % от всей еврейской общины Литвы, а 190 000 исчезнут навсегда.



«Драма, повествующая о событиях в восточной Польше, универсальна и понятна там, где возникают глубокие этнические конфликты, и частная жизнь должна соответствовать политике», - говорит польский режиссер Ондрей Списак. А постановки Оскараса Коршуноваса, это не просто спектакли, это целый мир открытий и откровений.



Спектакль «Наш класс» стал явлением и в Литве. Хотя и очень достойны внимания и прежняя постановка в Вильнюсе «Нашего класса» Яны Росс в Национальном драматическом театре Литвы и спектакль Гинтараса Варнаса «Гетто» в Каунасском драматическом театре.











Спектакль Коршуноваса необычный, он не давит на психику, он очень интересно поставлен, но при этом весьма насыщен и многообразен. Сценическое действо жизненно и человечно, в нем много чувств и трагичны судьбы героев. А необыкновенно харизматичные актерские работы творят просто настоящие чудеса, что в какой-то момент начинаешь переживать даже за отрицательных персонажей. Ведь как же он так мог поступить, он же так ее любил? А этот, казалось бы, положительный герой, как он мог так? А что же ему надо было делать? Ведь ему так хотелось жить!



Все герои и их судьбы весьма неоднозначны, все актеры достойны пристального внимания, а их роли, бесспорно, перевернули сознание и самих артистов. Они живут, любят и страдают за всех нас, а мы – зрители лишь наблюдаем и сопереживаем.











Очень выразительна сценография Гинтараса Макарявичюса, исторический видеоряд Микаса Жукаускаса. Безлики куклы, созданные Юлией Скуратовой, как часть персонажей и сценических костюмов. В довоенную одежду и школьную форму одела своих героев Александра Яцовските. А музыка Гинтараса Содейки вместе со всеми другими составляющими спектакля приходит на помощь зрителю, чтобы попытаться донести авторскую мысль и достучаться до каждого.



Разбудить и заставить поверить, отбросив все сомнения, если они еще остались.



Великий режиссер современности Оскарас Коршуновас и гениальная пьеса Тадеуша Слободзянека передают горькое послание, полное боли создателей и желания проникнуть в разум аудитории: «Самое прекрасное, что даровано человеку, - это жизнь! И никто не имеет права распоряжаться чужой жизнью. А нам просто надо разобраться в своей истории, чтобы не оставалось серых пятен и не поднялась рука на другого. Мир - это самое главное, не поддаваться пропаганде зла и насилия!»











14 марта на сцене Молодежного театра в Вильнюсе Клайпедский драматический театр всего лишь один раз покажет спектакль «Наш класс». К сожалению, зал здесь небольшой и не сможет разместить всех желающих. Те же, кто не сможет попасть на него в Молодежный театр, смогут посмотреть этот репертуарный спектакль уже в Клайпеде.



Фото со спектакля из архива Клайпедского драматического театра



Конечно же, в основе такого «промывания мозгов» лежала пропаганда. А что сегодня? Почему популярные ныне сериал «Охотники» или фильм Романа Поланского «Офицер и шпион» называют весьма своевременными, хотя действие в сериале происходит в США в 70-х годах, а знаменитое антисемитское «дело Дрейфуса» во Франции вообще на пороге ХХ века? То есть это все было давно и вообще не наше?«В Европе снова процветает популистский национализм, а от него до нацизма - иногда один шаг. Открытого пламени нет, но искры неожиданно появляются то там, то здесь, а ресурсы человечности значительно подусохли, поэтому возможность пожара довольно велика», - считает известный театральный режиссер Оскарас Коршуновас.«Уже нет религиозного антисемитизма или научного расизма. Политический ксенофобский экстремизм, может, за исключением Венгрии и Польши, тоже практически не имеет значения. Народный антисемитизм и народная ксенофобия разных видов прекрасно распространяются и дальше. А в Литве всего этого дерьма хоть пруд пруди. Достаточно почитать комментарии читателей на портале Delfi или, скажем, забраться в фейсбук, и ты там оказываешься во всём этом по уши. Кризис беженцев, книга Ванагайте, улица Шкирпы, доска Норейки и так далее. Все это быстро разжигает очаги ненависти и раздора», - пишет он в своей статье «Тьма когда-нибудь рассеется».«Шесть миллионов - это статистика, не поддающаяся ни осознанию с помощью ума, ни воссозданию силой воображения, но история каждого отдельного человека из этого количества потрясает до глубины души своим трагизмом» - отмечает Оскарас Коршуновас. Надо ли в этом разобраться? Способны ли мы, в Литве, посмотреть правде в глаза? Разобраться в своих героях и преступниках? Или проще запретить, навсегда отречься, а иное мнение строго преследовать по закону? Или дождемся возрождения нацистской партии?Театр может заставить здравомыслящих думать. Особенно, если режиссер хорошо понимает то, о чем хочет сказать, не может молчать и говорит во весь голос. Оскарас Коршуновас не еврей. Он просто необыкновенно смелый и честный творец, глубоко мыслящий и чувствующий неправду и чужую боль. Он не боится вступить в неприятный диалог. Он шел с гордо поднятой головой во время марша жизни в Молетай и рядом с ним шли актеры его театра.Они двигались по улице маленького литовского города, как когда-то шли на смерть тысячи евреев. Только те евреи шли, подгоняемые своими же соседями, расстреливавшими их в яме. А эти люди шли бок о бок с литовцами, поляками, русскими и потомками чудом уцелевших евреев Литвы. Шли все те, кто понимает «по ком звонит колокол», чтобы ничего похожего ни с одним народом мира больше не произошло.Наверное, поэтому столь пронзительный и сильный спектакль Оскараса Коршуноваса «Наш класс» появился именно сейчас в Клайпедском драматическом театре.Потрясающую пьесу поляка Тадеуша Слободзянека «Наш класс» ставят сегодня во многих театрах мира. Оскарас Коршуновас вначале поставил эту пьесу в Осло, а потом, через несколько лет и в Клайпеде, чувствуя в этом острую необходимость.Пьеса драматурга Тадеуша Слободзянека рассказывает историю одного класса из польского Едвабне, начавшуюся в 1925 году и продолжающуюся до наших дней. Герои пьесы - одноклассники, евреи и поляки, дружно и весело живущие до войны. А потом приходят сначала русские, а затем и немцы, устанавливающие свои порядки. Недавние однокашники превращаются в жертв и насильников, а класс раскалывается на евреев и антисемитов.«В пьесе хорошо показано, как при столкновении двух тоталитарных идеологий можно дойти до такого безумия» - говорит Оскарас Коршуновас. А автор Тадеуш Слободзянек считает: «В пьесе «Наш класс» исторический фон играет второстепенную роль – главной темой является ненависть по отношению друг к другу, которую начали испытывать люди, бывшие в прошлом друзьями. Я пытаюсь поставить вопрос: почему то, что произошло летом 1941 года не только в Едвабне или Радзилове, но и во многих других небольших городах Польши, мучит меня? Я стараюсь узнать больше о механизме событий, так трагически повлиявших на судьбы людей, оказавшихся в определенном месте в определенное время, в клубке различных социальных и психологических отношений, истории, идеологии и религии. Почему это произошло? Что привело к этому? Кто в этом виноват? Но не мое дело отвечать на эти вопросы. Мое дело задавать их».В 2010 году пьеса Слободзянека, вызвавшая на родине бурные дискуссии, была удостоена польской литературной премии «Ника».Те же вопросы задает зрителю и Оскарас Коршуновас. Он-то хорошо знает, что это не просто история Польши, это большая часть и истории Литвы («нашей истории», как говорит и профессор истории Саулюс Сужиеделис). И может быть не случайно Дора, героиня спектакля Оскараса Коршуноваса в польском городке, поет колыбельную песню на идише, написанную в вильнюсском гетто, через несколько лет после событий в Едвабне, как бы напоминая, что и литовскую землю потом зальет еврейская кровь и в живых останется только 3 % от всей еврейской общины Литвы, а 190 000 исчезнут навсегда.«Драма, повествующая о событиях в восточной Польше, универсальна и понятна там, где возникают глубокие этнические конфликты, и частная жизнь должна соответствовать политике», - говорит польский режиссер Ондрей Списак. А постановки Оскараса Коршуноваса, это не просто спектакли, это целый мир открытий и откровений.Спектакль «Наш класс» стал явлением и в Литве. Хотя и очень достойны внимания и прежняя постановка в Вильнюсе «Нашего класса» Яны Росс в Национальном драматическом театре Литвы и спектакль Гинтараса Варнаса «Гетто» в Каунасском драматическом театре.Спектакль Коршуноваса необычный, он не давит на психику, он очень интересно поставлен, но при этом весьма насыщен и многообразен. Сценическое действо жизненно и человечно, в нем много чувств и трагичны судьбы героев. А необыкновенно харизматичные актерские работы творят просто настоящие чудеса, что в какой-то момент начинаешь переживать даже за отрицательных персонажей. Ведь как же он так мог поступить, он же так ее любил? А этот, казалось бы, положительный герой, как он мог так? А что же ему надо было делать? Ведь ему так хотелось жить!Все герои и их судьбы весьма неоднозначны, все актеры достойны пристального внимания, а их роли, бесспорно, перевернули сознание и самих артистов. Они живут, любят и страдают за всех нас, а мы – зрители лишь наблюдаем и сопереживаем.Очень выразительна сценография Гинтараса Макарявичюса, исторический видеоряд Микаса Жукаускаса. Безлики куклы, созданные Юлией Скуратовой, как часть персонажей и сценических костюмов. В довоенную одежду и школьную форму одела своих героев Александра Яцовските. А музыка Гинтараса Содейки вместе со всеми другими составляющими спектакля приходит на помощь зрителю, чтобы попытаться донести авторскую мысль и достучаться до каждого.Разбудить и заставить поверить, отбросив все сомнения, если они еще остались.Великий режиссер современности Оскарас Коршуновас и гениальная пьеса Тадеуша Слободзянека передают горькое послание, полное боли создателей и желания проникнуть в разум аудитории: «Самое прекрасное, что даровано человеку, - это жизнь! И никто не имеет права распоряжаться чужой жизнью. А нам просто надо разобраться в своей истории, чтобы не оставалось серых пятен и не поднялась рука на другого. Мир - это самое главное, не поддаваться пропаганде зла и насилия!»на сцене Молодежного театра в Вильнюсе Клайпедский драматический театр всего лишь один раз покажет спектакль «Наш класс». К сожалению, зал здесь небольшой и не сможет разместить всех желающих. Те же, кто не сможет попасть на него в Молодежный театр, смогут посмотреть этот репертуарный спектакль уже в Клайпеде. Люция ИВАНАУСКАЙТЕ , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Оскарас Коршуновас, Клайпедский драматический театр, «Наш класс», День памяти жертв Холокоста, день освобождения Освенцима, Едвабне — статья прочитана 87 раз Комментарии