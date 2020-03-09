Клайпедский «Наш класс» Оскараса Коршуноваса, или Домашнее задание на сегодня

Уже прошло 27 января - День памяти жертв Холокоста, день освобождения Освенцима. В этом году прогрессивное человечество отметило уже 75 лет, что прошли с того момента, когда солдаты Красной армии распахнули ворота самого кровавого лагеря смерти, и было остановлено «окончательное решение еврейского вопроса».
Шесть миллионов евреев методично истреблялись в цивилизованном мире! Да как вообще такое могло произойти и интересует ли это кого-нибудь сегодня? И что еще должно произойти, чтобы убедить всех, что евреи - тоже люди и имеют право на жизнь? Как можно искоренить столь пещерный антисемитизм? И надо ли вообще в этом разбираться или проще свалить на кого-то и где-то там? Но прошло-то всего - 75 лет! Ведь еще живы некоторые, кто видел этот ужас своими глазами и выжил. О причинах же трагедии многие уже успели или захотели забыть?
Конечно же, в основе такого «промывания мозгов» лежала пропаганда. А что сегодня? Почему популярные ныне сериал «Охотники» или фильм Романа Поланского «Офицер и шпион» называют весьма своевременными, хотя действие в сериале происходит в США в 70-х годах, а знаменитое антисемитское «дело Дрейфуса» во Франции вообще на пороге ХХ века? То есть это все было давно и вообще не наше?
«В Европе снова процветает популистский национализм, а от него до нацизма - иногда один шаг. Открытого пламени нет, но искры неожиданно появляются то там, то здесь, а ресурсы человечности значительно подусохли, поэтому возможность пожара довольно велика», - считает известный театральный режиссер Оскарас Коршуновас.
«Уже нет религиозного антисемитизма или научного расизма. Политический ксенофобский экстремизм, может, за исключением Венгрии и Польши, тоже практически не имеет значения. Народный антисемитизм и народная ксенофобия разных видов прекрасно распространяются и дальше. А в Литве всего этого дерьма хоть пруд пруди. Достаточно почитать комментарии читателей на портале Delfi или, скажем, забраться в фейсбук, и ты там оказываешься во всём этом по уши. Кризис беженцев, книга Ванагайте, улица Шкирпы, доска Норейки и так далее. Все это быстро разжигает очаги ненависти и раздора», - пишет он в своей статье «Тьма когда-нибудь рассеется».
«Шесть миллионов - это статистика, не поддающаяся ни осознанию с помощью ума, ни воссозданию силой воображения, но история каждого отдельного человека из этого количества потрясает до глубины души своим трагизмом» - отмечает Оскарас Коршуновас. Надо ли в этом разобраться? Способны ли мы, в Литве, посмотреть правде в глаза? Разобраться в своих героях и преступниках? Или проще запретить, навсегда отречься, а иное мнение строго преследовать по закону? Или дождемся возрождения нацистской партии?
Театр может заставить здравомыслящих думать. Особенно, если режиссер хорошо понимает то, о чем хочет сказать, не может молчать и говорит во весь голос. Оскарас Коршуновас не еврей. Он просто необыкновенно смелый и честный творец, глубоко мыслящий и чувствующий неправду и чужую боль. Он не боится вступить в неприятный диалог. Он шел с гордо поднятой головой во время марша жизни в Молетай и рядом с ним шли актеры его театра.
Они двигались по улице маленького литовского города, как когда-то шли на смерть тысячи евреев. Только те евреи шли, подгоняемые своими же соседями, расстреливавшими их в яме. А эти люди шли бок о бок с литовцами, поляками, русскими и потомками чудом уцелевших евреев Литвы. Шли все те, кто понимает «по ком звонит колокол», чтобы ничего похожего ни с одним народом мира больше не произошло.
Наверное, поэтому столь пронзительный и сильный спектакль Оскараса Коршуноваса «Наш класс» появился именно сейчас в Клайпедском драматическом театре.
Потрясающую пьесу поляка Тадеуша Слободзянека «Наш класс» ставят сегодня во многих театрах мира. Оскарас Коршуновас вначале поставил эту пьесу в Осло, а потом, через несколько лет и в Клайпеде, чувствуя в этом острую необходимость.
Пьеса драматурга Тадеуша Слободзянека рассказывает историю одного класса из польского Едвабне, начавшуюся в 1925 году и продолжающуюся до наших дней. Герои пьесы - одноклассники, евреи и поляки, дружно и весело живущие до войны. А потом приходят сначала русские, а затем и немцы, устанавливающие свои порядки. Недавние однокашники превращаются в жертв и насильников, а класс раскалывается на евреев и антисемитов.
«В пьесе хорошо показано, как при столкновении двух тоталитарных идеологий можно дойти до такого безумия» - говорит Оскарас Коршуновас. А автор Тадеуш Слободзянек считает: «В пьесе «Наш класс» исторический фон играет второстепенную роль – главной темой является ненависть по отношению друг к другу, которую начали испытывать люди, бывшие в прошлом друзьями. Я пытаюсь поставить вопрос: почему то, что произошло летом 1941 года не только в Едвабне или Радзилове, но и во многих других небольших городах Польши, мучит меня? Я стараюсь узнать больше о механизме событий, так трагически повлиявших на судьбы людей, оказавшихся в определенном месте в определенное время, в клубке различных социальных и психологических отношений, истории, идеологии и религии. Почему это произошло? Что привело к этому? Кто в этом виноват? Но не мое дело отвечать на эти вопросы. Мое дело задавать их».
В 2010 году пьеса Слободзянека, вызвавшая на родине бурные дискуссии, была удостоена польской литературной премии «Ника».
Те же вопросы задает зрителю и Оскарас Коршуновас. Он-то хорошо знает, что это не просто история Польши, это большая часть и истории Литвы («нашей истории», как говорит и профессор истории Саулюс Сужиеделис). И может быть не случайно Дора, героиня спектакля Оскараса Коршуноваса в польском городке, поет колыбельную песню на идише, написанную в вильнюсском гетто, через несколько лет после событий в Едвабне, как бы напоминая, что и литовскую землю потом зальет еврейская кровь и в живых останется только 3 % от всей еврейской общины Литвы, а 190 000 исчезнут навсегда.
«Драма, повествующая о событиях в восточной Польше, универсальна и понятна там, где возникают глубокие этнические конфликты, и частная жизнь должна соответствовать политике», - говорит польский режиссер Ондрей Списак. А постановки Оскараса Коршуноваса, это не просто спектакли, это целый мир открытий и откровений.
Спектакль «Наш класс» стал явлением и в Литве. Хотя и очень достойны внимания и прежняя постановка в Вильнюсе «Нашего класса» Яны Росс в Национальном драматическом театре Литвы и спектакль Гинтараса Варнаса «Гетто» в Каунасском драматическом театре.
Спектакль Коршуноваса необычный, он не давит на психику, он очень интересно поставлен, но при этом весьма насыщен и многообразен. Сценическое действо жизненно и человечно, в нем много чувств и трагичны судьбы героев. А необыкновенно харизматичные актерские работы творят просто настоящие чудеса, что в какой-то момент начинаешь переживать даже за отрицательных персонажей. Ведь как же он так мог поступить, он же так ее любил? А этот, казалось бы, положительный герой, как он мог так? А что же ему надо было делать? Ведь ему так хотелось жить!
Все герои и их судьбы весьма неоднозначны, все актеры достойны пристального внимания, а их роли, бесспорно, перевернули сознание и самих артистов. Они живут, любят и страдают за всех нас, а мы – зрители лишь наблюдаем и сопереживаем.
Очень выразительна сценография Гинтараса Макарявичюса, исторический видеоряд Микаса Жукаускаса. Безлики куклы, созданные Юлией Скуратовой, как часть персонажей и сценических костюмов. В довоенную одежду и школьную форму одела своих героев Александра Яцовските. А музыка Гинтараса Содейки вместе со всеми другими составляющими спектакля приходит на помощь зрителю, чтобы попытаться донести авторскую мысль и достучаться до каждого.
Разбудить и заставить поверить, отбросив все сомнения, если они еще остались.
Великий режиссер современности Оскарас Коршуновас и гениальная пьеса Тадеуша Слободзянека передают горькое послание, полное боли создателей и желания проникнуть в разум аудитории: «Самое прекрасное, что даровано человеку, - это жизнь! И никто не имеет права распоряжаться чужой жизнью. А нам просто надо разобраться в своей истории, чтобы не оставалось серых пятен и не поднялась рука на другого. Мир - это самое главное, не поддаваться пропаганде зла и насилия!»
14 марта на сцене Молодежного театра в Вильнюсе Клайпедский драматический театр всего лишь один раз покажет спектакль «Наш класс». К сожалению, зал здесь небольшой и не сможет разместить всех желающих. Те же, кто не сможет попасть на него в Молодежный театр, смогут посмотреть этот репертуарный спектакль уже в Клайпеде.
Фото со спектакля из архива Клайпедского драматического театра
«В Европе снова процветает популистский национализм, а от него до нацизма - иногда один шаг. Открытого пламени нет, но искры неожиданно появляются то там, то здесь, а ресурсы человечности значительно подусохли, поэтому возможность пожара довольно велика», - считает известный театральный режиссер Оскарас Коршуновас.
«Уже нет религиозного антисемитизма или научного расизма. Политический ксенофобский экстремизм, может, за исключением Венгрии и Польши, тоже практически не имеет значения. Народный антисемитизм и народная ксенофобия разных видов прекрасно распространяются и дальше. А в Литве всего этого дерьма хоть пруд пруди. Достаточно почитать комментарии читателей на портале Delfi или, скажем, забраться в фейсбук, и ты там оказываешься во всём этом по уши. Кризис беженцев, книга Ванагайте, улица Шкирпы, доска Норейки и так далее. Все это быстро разжигает очаги ненависти и раздора», - пишет он в своей статье «Тьма когда-нибудь рассеется».
«Шесть миллионов - это статистика, не поддающаяся ни осознанию с помощью ума, ни воссозданию силой воображения, но история каждого отдельного человека из этого количества потрясает до глубины души своим трагизмом» - отмечает Оскарас Коршуновас. Надо ли в этом разобраться? Способны ли мы, в Литве, посмотреть правде в глаза? Разобраться в своих героях и преступниках? Или проще запретить, навсегда отречься, а иное мнение строго преследовать по закону? Или дождемся возрождения нацистской партии?
Театр может заставить здравомыслящих думать. Особенно, если режиссер хорошо понимает то, о чем хочет сказать, не может молчать и говорит во весь голос. Оскарас Коршуновас не еврей. Он просто необыкновенно смелый и честный творец, глубоко мыслящий и чувствующий неправду и чужую боль. Он не боится вступить в неприятный диалог. Он шел с гордо поднятой головой во время марша жизни в Молетай и рядом с ним шли актеры его театра.
Они двигались по улице маленького литовского города, как когда-то шли на смерть тысячи евреев. Только те евреи шли, подгоняемые своими же соседями, расстреливавшими их в яме. А эти люди шли бок о бок с литовцами, поляками, русскими и потомками чудом уцелевших евреев Литвы. Шли все те, кто понимает «по ком звонит колокол», чтобы ничего похожего ни с одним народом мира больше не произошло.
Наверное, поэтому столь пронзительный и сильный спектакль Оскараса Коршуноваса «Наш класс» появился именно сейчас в Клайпедском драматическом театре.
Потрясающую пьесу поляка Тадеуша Слободзянека «Наш класс» ставят сегодня во многих театрах мира. Оскарас Коршуновас вначале поставил эту пьесу в Осло, а потом, через несколько лет и в Клайпеде, чувствуя в этом острую необходимость.
Пьеса драматурга Тадеуша Слободзянека рассказывает историю одного класса из польского Едвабне, начавшуюся в 1925 году и продолжающуюся до наших дней. Герои пьесы - одноклассники, евреи и поляки, дружно и весело живущие до войны. А потом приходят сначала русские, а затем и немцы, устанавливающие свои порядки. Недавние однокашники превращаются в жертв и насильников, а класс раскалывается на евреев и антисемитов.
«В пьесе хорошо показано, как при столкновении двух тоталитарных идеологий можно дойти до такого безумия» - говорит Оскарас Коршуновас. А автор Тадеуш Слободзянек считает: «В пьесе «Наш класс» исторический фон играет второстепенную роль – главной темой является ненависть по отношению друг к другу, которую начали испытывать люди, бывшие в прошлом друзьями. Я пытаюсь поставить вопрос: почему то, что произошло летом 1941 года не только в Едвабне или Радзилове, но и во многих других небольших городах Польши, мучит меня? Я стараюсь узнать больше о механизме событий, так трагически повлиявших на судьбы людей, оказавшихся в определенном месте в определенное время, в клубке различных социальных и психологических отношений, истории, идеологии и религии. Почему это произошло? Что привело к этому? Кто в этом виноват? Но не мое дело отвечать на эти вопросы. Мое дело задавать их».
В 2010 году пьеса Слободзянека, вызвавшая на родине бурные дискуссии, была удостоена польской литературной премии «Ника».
Те же вопросы задает зрителю и Оскарас Коршуновас. Он-то хорошо знает, что это не просто история Польши, это большая часть и истории Литвы («нашей истории», как говорит и профессор истории Саулюс Сужиеделис). И может быть не случайно Дора, героиня спектакля Оскараса Коршуноваса в польском городке, поет колыбельную песню на идише, написанную в вильнюсском гетто, через несколько лет после событий в Едвабне, как бы напоминая, что и литовскую землю потом зальет еврейская кровь и в живых останется только 3 % от всей еврейской общины Литвы, а 190 000 исчезнут навсегда.
«Драма, повествующая о событиях в восточной Польше, универсальна и понятна там, где возникают глубокие этнические конфликты, и частная жизнь должна соответствовать политике», - говорит польский режиссер Ондрей Списак. А постановки Оскараса Коршуноваса, это не просто спектакли, это целый мир открытий и откровений.
Спектакль «Наш класс» стал явлением и в Литве. Хотя и очень достойны внимания и прежняя постановка в Вильнюсе «Нашего класса» Яны Росс в Национальном драматическом театре Литвы и спектакль Гинтараса Варнаса «Гетто» в Каунасском драматическом театре.
Спектакль Коршуноваса необычный, он не давит на психику, он очень интересно поставлен, но при этом весьма насыщен и многообразен. Сценическое действо жизненно и человечно, в нем много чувств и трагичны судьбы героев. А необыкновенно харизматичные актерские работы творят просто настоящие чудеса, что в какой-то момент начинаешь переживать даже за отрицательных персонажей. Ведь как же он так мог поступить, он же так ее любил? А этот, казалось бы, положительный герой, как он мог так? А что же ему надо было делать? Ведь ему так хотелось жить!
Все герои и их судьбы весьма неоднозначны, все актеры достойны пристального внимания, а их роли, бесспорно, перевернули сознание и самих артистов. Они живут, любят и страдают за всех нас, а мы – зрители лишь наблюдаем и сопереживаем.
Очень выразительна сценография Гинтараса Макарявичюса, исторический видеоряд Микаса Жукаускаса. Безлики куклы, созданные Юлией Скуратовой, как часть персонажей и сценических костюмов. В довоенную одежду и школьную форму одела своих героев Александра Яцовските. А музыка Гинтараса Содейки вместе со всеми другими составляющими спектакля приходит на помощь зрителю, чтобы попытаться донести авторскую мысль и достучаться до каждого.
Разбудить и заставить поверить, отбросив все сомнения, если они еще остались.
Великий режиссер современности Оскарас Коршуновас и гениальная пьеса Тадеуша Слободзянека передают горькое послание, полное боли создателей и желания проникнуть в разум аудитории: «Самое прекрасное, что даровано человеку, - это жизнь! И никто не имеет права распоряжаться чужой жизнью. А нам просто надо разобраться в своей истории, чтобы не оставалось серых пятен и не поднялась рука на другого. Мир - это самое главное, не поддаваться пропаганде зла и насилия!»
14 марта на сцене Молодежного театра в Вильнюсе Клайпедский драматический театр всего лишь один раз покажет спектакль «Наш класс». К сожалению, зал здесь небольшой и не сможет разместить всех желающих. Те же, кто не сможет попасть на него в Молодежный театр, смогут посмотреть этот репертуарный спектакль уже в Клайпеде.
Фото со спектакля из архива Клайпедского драматического театра