Премьер Японии Абэ решил уйти в отставку 🔊 Воспроизвести Фото: KIMIMASA MAYAMA/EPA/ТАСС



Глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ объявил руководству правящей Либерально-демократической партии о решении покинуть пост, сообщило агентство Киодо.



Абэ также проинформировал о своем решении руководство партии «Новая Комэйто» – союзника ЛДП по правящей коалиции, сообщает ТАСС.



Свое решение Абэ объяснил невозможностью принимать верные решения из-за болезни. Он уточнил, что будет исполнять обязанности премьера Японии до выбора преемника на этом посту, передает



Очередные выборы председателя ЛДП, который автоматически станет премьером, запланированы на сентябрь. Глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ объявил руководству правящей Либерально-демократической партии о решении покинуть пост, сообщило агентство Киодо.Абэ также проинформировал о своем решении руководство партии «Новая Комэйто» – союзника ЛДП по правящей коалиции, сообщает ТАСС.Свое решение Абэ объяснил невозможностью принимать верные решения из-за болезни. Он уточнил, что будет исполнять обязанности премьера Японии до выбора преемника на этом посту, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».Очередные выборы председателя ЛДП, который автоматически станет премьером, запланированы на сентябрь. Ожидается, что официально о своем решении премьер объявит на специальной пресс-конференции, которая пройдет в 17.00 по местному времени (11.00 мск).



Ранее в пятницу СМИ сообщили, что глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ намерен уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья.



У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.



Впервые Абэ был избран премьер-министром Японии в 2006 году, став самым молодым главой кабинета со времен Второй мировой войны. Однако спустя год Абэ заявил о намерении уйти в отставку и сложил полномочия.



В сентябре 2012 года Абэ вновь возглавил Либерально-демократическую партию Японии, и 26 декабря 2012 года был утвержден парламентом на должность премьер-министра. В 2014 году Абэ сохранил за собой свой пост после роспуска парламента и досрочных выборов и стал 97-м премьер-министром Японии по результатам голосования депутатов.



В 2017 году после роспуска нижней палаты парламента Абэ в третий раз был избран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, сохранив за собой и пост главы правительства Японии.



В августе 2020 года Абэ установил рекорд по непрерывной длительности пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности он непрерывно возглавляет кабинет 2799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года. В ноябре 2019 года Абэ уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьера Японии за всю историю страны. vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: отставка, премьер, Япония, Аэ — статья прочитана 130 раз Комментарии