Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом 🔊 Воспроизвести Reuters © Sergey Dolzhenko



Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил полицию «за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе в Харьковской области, где группа вооружённых молодых людей совершила нападение на автобус», сообщает



Президент в своём Facebook написал, что «такая эффективность должна стать нормой».



Он отметил, что «общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон, а гражданин должен получить ощущение защищённости».



«Мы не должны допустить возвращения лихих 90-х с дерзкими разборками на улицах», — заявил украинский лидер. Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил полицию «за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе в Харьковской области, где группа вооружённых молодых людей совершила нападение на автобус», сообщает RT Президент в своём Facebook написал, что «такая эффективность должна стать нормой».Он отметил, что «общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон, а гражданин должен получить ощущение защищённости».«Мы не должны допустить возвращения лихих 90-х с дерзкими разборками на улицах», — заявил украинский лидер. Зеленский подчеркнул, что «ни принадлежность к определённым политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений».



Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев — Харьков представители националистических организаций обстреляли автобус, в котором находились члены общественного движения «Патриоты — За жизнь».



Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство». В регионе была введена полицейская операция «Сирена».



Позднее стало известно, что после нападения на автобус в Харьковской области задержаны 14 человек. russian.rt.com Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: полиция, стрельба, реакция, погибшие, Зеленский География: Украина — статья прочитана 196 раз Комментарии