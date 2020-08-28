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Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

Reuters © Sergey Dolzhenko


Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил полицию «за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе в Харьковской области, где группа вооружённых молодых людей совершила нападение на автобус», сообщает RT.

Президент в своём Facebook написал, что «такая эффективность должна стать нормой».

Он отметил, что «общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон, а гражданин должен получить ощущение защищённости».

«Мы не должны допустить возвращения лихих 90-х с дерзкими разборками на улицах», — заявил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что «ни принадлежность к определённым политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений».

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев — Харьков представители националистических организаций обстреляли автобус, в котором находились члены общественного движения «Патриоты — За жизнь».

Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство». В регионе была введена полицейская операция «Сирена».

Позднее стало известно, что после нападения на автобус в Харьковской области задержаны 14 человек.
russian.rt.com
Категории: чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: полиция, стрельба, реакция, погибшие, Зеленский
География: Украина
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добавлена сегодня, 28 августа, 13:00

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