Экс-шеф разведки США разоблачил ложь команды Обамы о «сговоре» Трампа с Россией 🔊 Воспроизвести Фото: Chris Emil Janssen/ imago stock&people/Global Look Press



Дело о якобы имевшем место сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой во время выборов в США 2016 года было основано на фальшивых данных, заявил бывший и. о. главы нацразведки США Ричард Гренелл.



«В качестве исполняющего обязанности директора национальной разведки я видел полностью все подготовленное демократами дело о сговоре с Россией, и от того, что я увидел, мне просто стало плохо», – передает



«Администрация Обамы и Байдена тайно начала операцию по слежке за кампанией Трампа и заставила замолчать многих смелых представителей спецслужб, которые выступали против. Они представили вместо фактов фальшивую информацию и наврали судьям, а потом засекретили все, что могло подорвать это дело», – подчеркнул он, выступая на национальном съезде Республиканской партии. Дело о якобы имевшем место сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой во время выборов в США 2016 года было основано на фальшивых данных, заявил бывший и. о. главы нацразведки США Ричард Гренелл.«В качестве исполняющего обязанности директора национальной разведки я видел полностью все подготовленное демократами дело о сговоре с Россией, и от того, что я увидел, мне просто стало плохо», – передает ВЗГЛЯД со ссылкой на ТАСС слова Гренелла.«Администрация Обамы и Байдена тайно начала операцию по слежке за кампанией Трампа и заставила замолчать многих смелых представителей спецслужб, которые выступали против. Они представили вместо фактов фальшивую информацию и наврали судьям, а потом засекретили все, что могло подорвать это дело», – подчеркнул он, выступая на национальном съезде Республиканской партии. Он добавил также, что администрация президента США Дональда Трампа всегда будет на стороне тех, кто отстаивает свою свободу, в том числе когда речь идет о протестах в Белоруссии.



«Когда люди, которые стремятся к свободе, идут на огромный личный риск в местах вроде Гонконга, Тегерана или Минска, нет сомнений в том, кого поддерживает администрация Трампа. Мы всегда будем на стороне тех, кто сражается за данные им Богом свободы», – сказал Гренелл.



В августе Washington Times сообщала, что комитет Сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования. vz.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, президент, выборы, вмешательство, Трамп — статья прочитана 160 раз Комментарии