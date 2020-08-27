«Зенит» споткнулся в Москве 🔊 Воспроизвести фото: РИА Новости







Первое в новом сезоне поражение действующему чемпиону по футболу нанёс не претендент на место в Лиге чемпионов, тем более, что в будущем году этих мест у России будет меньше, а московское «Динамо».



Но этим результатом сюрпризы тура не ограничились.



Совершенно неожиданно уступил на своём поле «Ахмату» московский «Локомотив», готовящийся стартовать как раз в Лиге чемпионов. «Железнодорожникам» не помогло и то, что они полчаса играли в большинстве. К слову, в матче «Локомотив» - «Ахмат» было показано в общей сложности 15 жёлтых карточек.



Чемпионат России по футболу.



Сезон 2020/2021



5-й тур



«Тамбов» — «Сочи» — 0:1 (гол: К.Нобоа, 90+1). Но этим результатом сюрпризы тура не ограничились.Совершенно неожиданно уступил на своём поле «Ахмату» московский «Локомотив», готовящийся стартовать как раз в Лиге чемпионов. «Железнодорожникам» не помогло и то, что они полчаса играли в большинстве. К слову, в матче «Локомотив» - «Ахмат» было показано в общей сложности 15 жёлтых карточек.«Тамбов» — «Сочи» — 0:1 (гол: К.Нобоа, 90+1). «Арсенал» (Тула) — «Химки» (Московская обл.) – 1:1 (Э.Кангва, 76 – К.Алиев, 30). Удаление: Д.Казанцев, 77 – «Химки».



«Ротор» (Волгоград) – «Спартак» (Москва) — 0:1 (З.Бакаев, 55 – с пен.).



«Рубин» (Казань) — «Уфа» — 3:0 (Хван Ин Бём, 47, Д.Макаров, 56, 69).



«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:3 (Ан.Миранчук, 48 – с пен., Гж.Крыховяк, 77 – В.Ильин, 3, А.Тимофеев, 45, Б.Бериша, 58). Удаления: М.Быстров, 63, А.Швец, 90+2 (оба – «Ахмат»).



«Краснодар» — ЦСКА (Москва) — 1:1 (Вандерсон, 80 – К.Кучаев, 28).



«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (К.Хасимото, 59).



«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (Т.Шуньич, 40). Удаления: Д.Скопинцев, 75 – «Динамо», В.Барриос, 83 – «Зенит».







Бомбардиры: 1-3. Денис Макаров («Рубин»), Сердар Азмун («Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи») – по 4 гола.



Положение команд: 1. «Зенит» - 12 очков (разница мячей: 10-3), 2. «Спартак» - 11 (8-4), 3. «Сочи» - 11 (9-6), 4. «Динамо» - 10 (5-2), 5. «Ахмат» - 10 (8-6), 6. «Ростов» - 9 (3-4), 7. «Локомотив» - 7 (7-6), 8. «Рубин» - 7 (8-7), 9. ЦСКА - 7 (7-6), 10. «Краснодар» – 7 (6-3), 11. «Арсенал» - 5 (5-6), 12. «Урал» - 5 (3-5), 13. «Уфа» - 4 (4-10), 14. «Тамбов» - 3 (3-8), 15. «Химки» - 2 (3-7), 16. «Ротор» - 1 (2-8).







В 6-м туре 29-30 августа встречаются: «Спартак» - «Арсенал», «Химки» - «Ротор», «Уфа» - «Динамо», «Локомотив» - «Зенит», «Рубин» — «Тамбов», «Ахмат» - ЦСКА, «Сочи» — «Урал», «Краснодар» - «Ростов».



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 137 раз Комментарии