У спецслужб США нет данных, что другие страны пытаются вмешаться в голосование по почте 🔊 Воспроизвести



Представитель органов безопасности страны также отметил, что спецслужбы США не видели никакой "деятельности, направленной на фальсификацию результатов выборов", сообщает



Спецслужбы США не располагают данными, свидетельствующими о попытках каких-либо государств вмешаться в процесс голосования по почте на предстоящих в ноябре выборах президента. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на представителей американских спецслужб.



"У нас нет разведданных, которые бы свидетельствовали о том, что какое-либо государство пытается подорвать [голосование по почте]", - заявил источник агентства. Представитель органов безопасности страны также отметил, что спецслужбы США не видели никакой "деятельности, направленной на фальсификацию результатов выборов", сообщает ТАСС Спецслужбы США не располагают данными, свидетельствующими о попытках каких-либо государств вмешаться в процесс голосования по почте на предстоящих в ноябре выборах президента. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на представителей американских спецслужб."У нас нет разведданных, которые бы свидетельствовали о том, что какое-либо государство пытается подорвать [голосование по почте]", - заявил источник агентства. Другой представитель органов безопасности страны также подчеркнул, что спецслужбы США "к настоящему времени не видели" никакой "скоординированной деятельности, направленной на фальсификацию результатов выборов" ни со стороны иностранных государств, ни со стороны кого-либо еще.



Президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте, который демократы предлагают масштабно использовать на нынешних выборах в США из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.



Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа. ТАСС Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, голосование, спецслужбы, вмешательство — статья прочитана 151 раз Комментарии