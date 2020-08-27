Еврокомиссар подал в отставку из-за гольфа 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Алексей Витвицкий



Обед игроков в гольф привел к отставке нескольких высокопоставленных чиновников Ирландии и одного еврокомиссара, сообщает



"Сегодня вечером я подал заявление об уходе с поста комиссара ЕС по торговле... Становилось все более очевидным, что разногласия по поводу моего недавнего визита в Ирландию отвлекали меня от моей работы в качестве комиссара ЕС и могли бы подрывать мою работу в предстоящие ключевые месяцы", - говорится в заявлении Хогана, опубликованном на сайте Еврокомиссии. Обед игроков в гольф привел к отставке нескольких высокопоставленных чиновников Ирландии и одного еврокомиссара, сообщает Sputnik Латвия . Еврокомиссар по торговле Фил Хоган (Ирландия) подал прошение об отставке после так называемого гольфгейта - резонансной истории, связанной с несоблюдением им правил по борьбе с COVID-19 во время поездки в Ирландию."Сегодня вечером я подал заявление об уходе с поста комиссара ЕС по торговле... Становилось все более очевидным, что разногласия по поводу моего недавнего визита в Ирландию отвлекали меня от моей работы в качестве комиссара ЕС и могли бы подрывать мою работу в предстоящие ключевые месяцы", - говорится в заявлении Хогана, опубликованном на сайте Еврокомиссии.



Хоган, который к тому же не прошёл двухнедельную самоизоляцию по правилам для лиц, прибывающих в Ирландию, трижды приносил извинения за произошедшее, но этого оказалось недостаточно.



"Я глубоко сожалею о том, что моя поездка в Ирландию - страну, которую я с гордостью представляю в качестве государственного служащего большую часть своей сознательной жизни, - вызвала такое беспокойство. Я всегда старался соблюдать все соответствующие правила по COVID-19 в Ирландии и понял, что я соблюдал все соответствующие рекомендации общественного здравоохранения, особенно после отрицательного результата теста на COVID-19. Я повторяю свои сердечные извинения ирландскому народу за ошибки, которые я сделал во время моего визита", - говорится в заявлении.



"Важно отметить, что я не нарушал никаких законов, но как общественному представителю мне следовало более строго придерживаться рекомендациям по COVID", - заявил он.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уважает решение Хогана.



Tonight Commissioner @PhilHoganEU submitted his resignation. I respect his decision. I am grateful for his work as a Trade Commissioner and a member of my team. https://t.co/xPcdLX3kmy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 26, 2020



"Комиссар Фил Хоган подал в отставку. Я уважаю его решение. Я очень благодарна ему за его неустанную работу в качестве комиссара по торговле с начала этого мандата (в конце прошлого года - ред.) и за его успешное пребывание на посту комиссара по сельскому хозяйству в предыдущем составе коллегии (еврокомиссаров - ред.) Он был ценным и уважаемым членом коллегии. Я желаю ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении фон дер Ляйен. Как сообщает BBC, 19 августа Хоган принял участие в Ирландии в обеде, устроенном обществом игроков в гольф ирландского парламента. Обед, на котором присутствовали порядка 80 человек, был устроен на следующий день после того, как правительство Ирландии, ввиду ухудшившейся ситуации с COVID-19, сократило разрешенное количество участников мероприятий. Ранее "гольфгейт" стал причиной отставки министра сельского хозяйства и вице-спикера парламента Ирландии.Хоган, который к тому же не прошёл двухнедельную самоизоляцию по правилам для лиц, прибывающих в Ирландию, трижды приносил извинения за произошедшее, но этого оказалось недостаточно."Я глубоко сожалею о том, что моя поездка в Ирландию - страну, которую я с гордостью представляю в качестве государственного служащего большую часть своей сознательной жизни, - вызвала такое беспокойство. Я всегда старался соблюдать все соответствующие правила по COVID-19 в Ирландии и понял, что я соблюдал все соответствующие рекомендации общественного здравоохранения, особенно после отрицательного результата теста на COVID-19. Я повторяю свои сердечные извинения ирландскому народу за ошибки, которые я сделал во время моего визита", - говорится в заявлении."Важно отметить, что я не нарушал никаких законов, но как общественному представителю мне следовало более строго придерживаться рекомендациям по COVID", - заявил он.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уважает решение Хогана."Комиссар Фил Хоган подал в отставку. Я уважаю его решение. Я очень благодарна ему за его неустанную работу в качестве комиссара по торговле с начала этого мандата (в конце прошлого года - ред.) и за его успешное пребывание на посту комиссара по сельскому хозяйству в предыдущем составе коллегии (еврокомиссаров - ред.) Он был ценным и уважаемым членом коллегии. Я желаю ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении фон дер Ляйен. lv.sputniknews.ru Категории: в Европе, чп и криминал, политика Ключевые слова: отставка, ЕК, еврокомиссар — статья прочитана 153 раза Комментарии