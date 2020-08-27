Клинтон призвала Байдена не признавать поражения «ни при каких обстоятельствах» 🔊 Воспроизвести Хиллари Клинтон



Экс-кандидат в президенты обвинила республиканцев в попытках «внести сумятицу» в заочное голосование, чтобы получить преимущество на выборах, сообщает



Хиллари Клинтон призвала кандидата в президенты от демократов Джо Байдена не признавать поражения до окончания подсчета всех голосов.



«Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, – заявила Клинтон. – Потому что я думаю, что процесс затянется, и я действительно верю, что, в конце концов, он победит, если мы не уступим не дюйма и будем столь же сфокусированы и непреклонны, как другая сторона».



Кандидат в президенты от Демократической партии в 2016 году, Клинтон тогда проиграла выборы Дональду Трампу.



Клинтон предположила, что кандидаты покажут близкие результаты и обвинила республиканцев в попытке повлиять на результаты, «внеся сумятицу в заочное голосование», чтобы получить небольшое преимущество в коллегии выборщиков.



«У нас должно быть масштабное юридическое обеспечение, – сказала она. – И я знаю, что штаб Байдена работает над этим».



Клинтон заявила об этом в интервью программе «Цирк» на канале Showtime, часть которой вышла в эфир во вторник. Экс-кандидат в президенты обвинила республиканцев в попытках «внести сумятицу» в заочное голосование, чтобы получить преимущество на выборах, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ Хиллари Клинтон призвала кандидата в президенты от демократов Джо Байдена не признавать поражения до окончания подсчета всех голосов.«Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, – заявила Клинтон. – Потому что я думаю, что процесс затянется, и я действительно верю, что, в конце концов, он победит, если мы не уступим не дюйма и будем столь же сфокусированы и непреклонны, как другая сторона».Кандидат в президенты от Демократической партии в 2016 году, Клинтон тогда проиграла выборы Дональду Трампу.Клинтон предположила, что кандидаты покажут близкие результаты и обвинила республиканцев в попытке повлиять на результаты, «внеся сумятицу в заочное голосование», чтобы получить небольшое преимущество в коллегии выборщиков.«У нас должно быть масштабное юридическое обеспечение, – сказала она. – И я знаю, что штаб Байдена работает над этим».Клинтон заявила об этом в интервью программе «Цирк» на канале Showtime, часть которой вышла в эфир во вторник. golos-ameriki.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, клинтон, Трамп, Байден — статья прочитана 199 раз Комментарии