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Клинтон призвала Байдена не признавать поражения «ни при каких обстоятельствах»
Экс-кандидат в президенты обвинила республиканцев в попытках «внести сумятицу» в заочное голосование, чтобы получить преимущество на выборах, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ.
Хиллари Клинтон призвала кандидата в президенты от демократов Джо Байдена не признавать поражения до окончания подсчета всех голосов.
«Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, – заявила Клинтон. – Потому что я думаю, что процесс затянется, и я действительно верю, что, в конце концов, он победит, если мы не уступим не дюйма и будем столь же сфокусированы и непреклонны, как другая сторона».
Кандидат в президенты от Демократической партии в 2016 году, Клинтон тогда проиграла выборы Дональду Трампу.
Клинтон предположила, что кандидаты покажут близкие результаты и обвинила республиканцев в попытке повлиять на результаты, «внеся сумятицу в заочное голосование», чтобы получить небольшое преимущество в коллегии выборщиков.
«У нас должно быть масштабное юридическое обеспечение, – сказала она. – И я знаю, что штаб Байдена работает над этим».
Клинтон заявила об этом в интервью программе «Цирк» на канале Showtime, часть которой вышла в эфир во вторник.
golos-ameriki.ru
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