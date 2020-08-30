Не угнаться за летом 🔊 Воспроизвести



Да, лето – оно такое, на какую машину его ни посади, оно – вжик! – и умчалось куда-то в туманную осень.



Не так уж много найдётся тех, кто прощается с летом радостно, с чувством большого облегчения. И это несмотря на недавние жалобы на жару за тридцать и вечное присутствие липкого пота.



А уж если у вас есть дети или внуки, которым вскоре предстоит пойти в школу, то тогда вам вдвойне-втройне не хочется прощаться с летом.



Впрочем, даже если бы лето и захотело нас утешить и задержаться календарно, а не только погодно, у него это не получится, поскольку у калитки уже нетерпеливо переминается с ноги на ногу осень. В эти дни в соцсетях всё чаще встречается иллюстрация, на которой миленький котёнок, одетый в форму дорожной полиции, стоит на обочине шоссе, а рядом написано, что пора уже штрафовать … лето за превышение скорости.Да, лето – оно такое, на какую машину его ни посади, оно – вжик! – и умчалось куда-то в туманную осень.Не так уж много найдётся тех, кто прощается с летом радостно, с чувством большого облегчения. И это несмотря на недавние жалобы на жару за тридцать и вечное присутствие липкого пота.А уж если у вас есть дети или внуки, которым вскоре предстоит пойти в школу, то тогда вам вдвойне-втройне не хочется прощаться с летом.Впрочем, даже если бы лето и захотело нас утешить и задержаться календарно, а не только погодно, у него это не получится, поскольку у калитки уже нетерпеливо переминается с ноги на ногу осень. И пойдут снова наши детки в школу… Вот только как сложится у них новый учебный год, не сделает ли из него слабое подобие нормальной учёбы явно загостившийся у нас коронавирус?



Окончание прошлого учебного года со всей очевидностью показало, что как бы мы ни обставляли себя самыми последними новинками цифрового мира, они сами по себе ещё не гарантируют достаточно высокого качества обучения.



Они могут быть только помощниками живому учителю во время его живого общения с учениками.



Значит, надо думать, каким образом можно было бы усовершенствовать дистанционную форму обучения. Вот только в любом случае такая форма, как выяснилось, является сильнейшим стрессом не только для учеников и их родителей, но и для учителей, многие из которых заявляют, что второго карантинного учебного года они не переживут.



Хватает и тех, кто не собирается дожидаться «повторения пройденного» и увольняется уже сейчас.



И снова встаёт вопрос: что нужно сделать, чтобы в стране были хорошие врачи и хорошие учителя (ограничимся в данном случае упоминанием о представителях только этих профессий, хотя те же, например, водитель автобуса и парикмахер также необходимы государству)?



Постепенным повышением одной «минималки» (преимущественно перед выборами) обеспечить общество учителями и врачами в нужном количестве и высокой квалификации вряд ли удастся.



А школа и здравоохранение – это, пожалуй, главные сегодня направления, на которых, по идее, должны сосредоточить своё внимание наши власти, то и дело отвлекающиеся на выдачу ценных советов для соседей.



Коронавирус упорно навязывает нам мысль, что пора бы и нам в этот сложный период и в этом по-прежнему глобальном мире рассчитывать прежде всего на свои силы и возможности. Следовательно, нам нужно уже сегодня думать о том, чтобы у Литвы и через десятилетие-другое было образованное и здоровое население. И желательно, не завозное… Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233 — статья прочитана 128 раз Комментарии