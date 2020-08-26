Вильнюсские «рыцари» идут дальше 🔊 Воспроизвести Фото: alyga.lt







Вильнюсский футбольный клуб „Riteriai“ в первом отборочном раунде Лиги Европы УЕФА обыграл команду „Derry City“ из Северной Ирландии со счетом 3: 2 и вышел во второй отборочный раунд.



Голы у команды хозяев забили Гитис Паулаускас (39 и 49 мин.) и Донатас Казлаускас (91). Причём решающий гол был забит уже в дополнительное время. Вильнюсский футбольный клуб „Riteriai“ в первом отборочном раунде Лиги Европы УЕФА обыграл команду „Derry City“ из Северной Ирландии со счетом 3: 2 и вышел во второй отборочный раунд.Голы у команды хозяев забили Гитис Паулаускас (39 и 49 мин.) и Донатас Казлаускас (91). Причём решающий гол был забит уже в дополнительное время. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига Европы, „Riteriai“ — статья прочитана 157 раз Комментарии