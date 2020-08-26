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Вильнюсские «рыцари» идут дальше
Вильнюсский футбольный клуб „Riteriai“ в первом отборочном раунде Лиги Европы УЕФА обыграл команду „Derry City“ из Северной Ирландии со счетом 3: 2 и вышел во второй отборочный раунд.
Голы у команды хозяев забили Гитис Паулаускас (39 и 49 мин.) и Донатас Казлаускас (91). Причём решающий гол был забит уже в дополнительное время.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, Лига Европы, „Riteriai“
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