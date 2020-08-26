Глава МИД Литвы написал ответ Макею о новой реальности в Белоруссии 🔊 Воспроизвести © Photo : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs / Gabrielė Niekytė



В обращении Линкявичюс снова заявил о необходимости "новых, прозрачных, демократических выборов главы государства", только после которых можно будет говорить о сотрудничестве между странами, сообщает



"Да, Владимир, я знаю Тебя, Беларусь и еще больше узнаю белорусов, которые как никогда раньше решили не молчать, не взирая на насилие, запугивания, заключения", - говорится в изображении с текстом, которое опубликовано на странице Линкявичюса (* орфография и пунктуация сохранены). В обращении Линкявичюс снова заявил о необходимости "новых, прозрачных, демократических выборов главы государства", только после которых можно будет говорить о сотрудничестве между странами, сообщает Sputnik Литва . Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс опубликовал на своей странице в Twitter "ответ Владимиру Макею" – главе МИД Белоруссии."Да, Владимир, я знаю Тебя, Беларусь и еще больше узнаю белорусов, которые как никогда раньше решили не молчать, не взирая на насилие, запугивания, заключения", - говорится в изображении с текстом, которое опубликовано на странице Линкявичюса (* орфография и пунктуация сохранены). При этом чиновник не уточнил, по какому именно вопросу ведется переписка и на какие именно реплики своего белорусского коллеги он отвечает. Также не указывается, будет ли этот ответ направлен официально или он уже отправлен в Белоруссию.



По утверждению министра, "это действительно новая реальность, и не видеть ее просто недопустимо и непростительно".



Также глава МИД Литвы упомянул санкции ЕС против Белоруссии, которые были введены ранее, но, по утверждению Линкявичюса, были "отозваны решением ЕС, поскольку мы верили в прогресс, в искренности намерений отказаться от репрессий, направленных против оппозиции, чему свидетельством было освобождение политзаключенных".



Как утверждает литовский министр в своем ответе, руководство Белоруссии "собственноручно разрушило эту надежду, как и те хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога".



В завершении послания Линкявичюс заявил о необходимости "новых, прозрачных, демократических выборов главы государства", которые помогут выйти из "тупика" и способствовать возможности "нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений".



В конце прошлой недели на сайте белорусского МИД появилось обращение Макея к министрам иностранных дел стран ЕС.



"Вы прекрасно знаете меня, знаете Беларусь и белорусов. Сейчас не 18 век, не 2010 и даже не 2015 год. Республика Беларусь - уже реальность. Реальность для Европы, реальность для Евросоюза, реальность для каждой из ваших стран. Поэтому призываю жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью", - говорилось в обращении белорусского министра.



Как отметил Макей, известно, что у Белоруссии и других стран далеко не всегда совпадают подходы, однако "при первых серьезных испытаниях" Евросоюз сразу начинает призывать к санкциям против Белоруссии.



"Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами", - отметил Макей.



По его словам, это не первые санкции в истории Белоруссии, но страна пройдет их так же, как и прошлые.



Также Макей призвал ЕС общаться с Белоруссией без использования "политических, финансовых и других очевидных рычагов", которые в Минске воспринимают как "недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь" и будут оказывать на это противодействие.



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Л.Линкявичюс белорусскому коллеге: преступления против граждан – неприемлемы



ВИЛЬНЮС, 26 августа, BNS - Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в письме к руководителю дипломатического ведомства Беларуси заявил, что нарушения прав граждан страны и возможные преступления против них являются неприемлемыми, а единственный выход из "морального и политического тупика" - новые прозрачные выборы.



Отвечая на публичный призыв Владимира Макея не вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси и на критику по поводу вводимых санкций, Л. Линкявичюс заявил, что руководство Беларуси "собственноручно разрушило" существовавшую в ЕС надежду, что страна намеревается отказаться от репрессий против оппозиции, а также и "хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога".



"Вопиющие нарушения гражданских прав, возможные преступления против собственных граждан неприемлемы демократическому суверенному государству и никак не могут оправдываться суверенитетом или внутренними порядками", - утверждает Л. Линкявичюс.



Он признал, что "мы не намерены и не имеем права вмешиваться во внутренние дела другого государства", и добавил, что "независимость и суверенитет Белaруси является так же и нашим национальным интересом".



"Мы наблюдаем неспособность власти вести диалог со своими гражданами", - утверждает министр.



„Да, мы действительно верим в возможность и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами, но только с обязательным присутствием именно цивилизованных отношений и диалога власти и гражданского общества. Выходом из этого морально и политического тупика могут послужить только новые, прозрачные, демократические выборы главы государства“, – подчеркивает Л. Линкявичюс.



В свою очередь В. Макей ранее признал в публичном письме, что в Беларуси "сейчас сложная ситуация", однако призвал Запад прекратить помогать оппозиции.



„У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов“, – заявил он.



Беларусь сотрясает глубокий политический кризис, начавшийся после прошедших 9 августа выборов президента. Победителем в них был объявлен Александр Лукашенко, руководящий страной в 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы сфальсифицированными, а массовые протесты подавляются силой.



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Обвинения из уст России в том, что Литва вмешивается во внутренние дела Беларуси - необоснованные, и не России учить другие государства, что нельзя вмешиваться в дела других стран, говорит министр иностранных дел Литвы.



"Не России учить о применении насилия и вмешательстве в дела других стран. Знаем из опыта, что уж точно не им учить", - сказал Линас Линкявичюс журналистам в среду в Вильнюсе.



Так он отреагировал на сформулированные накануне представителем МИД России обвинения в том, что Литва дестабилизирует ситуацию в Беларуси и вмешивается во внутренние дела этой страны.



"Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание "помочь" белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям "правильное" с его точки зрения решение", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



"Не России учить правилам этикета, которые она сама давно не соблюдает", - ответил ей Л. Линкявичюс.



Он отметил, что Литва не навязывает Беларуси никаких решений или мнений.



"Только один момент, когда мы вмешались - помогли людям, перед которыми встала угроза - прямая угроза их здоровью, а, может, и жизни, как знать - здесь мы точно помогли, но это не вмешательство во внутренние дела страны", - сказал Л. Линкявичюс.



Литва приняла несколько представителей белорусской оппозиции и участников акций протеста, которые опасаются за свою безопасность в Беларуси. В Литве сейчас живет и бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.



Руководство Литвы призывает международное сообщество добиваться проведения в Беларуси честных президентских выборов и решительно осудить репрессии белорусских властей. Литва также инициировала создание фонда Евросоюза для пострадавших от репрессий белорусов. lt.sputniknews.ru bns.lt Категории: в Европе, общество, политика Ключевые слова: выборы, евросоюз, Восточное партнерство, МИД, Лукашенко, протесты, Линкявичюс, Макей — статья прочитана 150 раз Комментарии