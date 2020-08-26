МИД Литвы просит ОБСЕ отреагировать на ситуацию в Беларуси 🔊 Воспроизвести Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс фото: LRT



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс просит отреагировать на события в Беларуси Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



Как сообщает Министерство иностранных дел Литвы, Л. Линкявичюс обратился из-за ситуации в Беларуси к премьер-министру Албании, председательствующей в ОБСЕ, и министру по иностранным и европейским делам Эди Раму, а также к министру иностранных дел Швеции, которая будет председательствовать в следующем году, Анне Линде.



"Беларусь, как и все входящие в ОБСЕ страны, обязалась уважать права и свободы человека, включая и права на свободу мирных собраний, защиту правозащитников и представителей СМИ, а также обеспечивать условия для их работы без вмешательства силовых структур", - написано в обращении. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс просит отреагировать на события в Беларуси Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Как сообщает Министерство иностранных дел Литвы, Л. Линкявичюс обратился из-за ситуации в Беларуси к премьер-министру Албании, председательствующей в ОБСЕ, и министру по иностранным и европейским делам Эди Раму, а также к министру иностранных дел Швеции, которая будет председательствовать в следующем году, Анне Линде."Беларусь, как и все входящие в ОБСЕ страны, обязалась уважать права и свободы человека, включая и права на свободу мирных собраний, защиту правозащитников и представителей СМИ, а также обеспечивать условия для их работы без вмешательства силовых структур", - написано в обращении. Министр призывает международное сообщество "не остаться равнодушными к создавшейся ситуации и требовать от руководства Беларуси ответственности", т.е. в первую очередь выпустить участников мирных протестов из мест задержания и призвать к ответственности представителей силовых структур за жестокое поведение.



Л. Линкявичюс призывает мирно передать власть в ходе диалога с оппозицией и гражданским обществом, организовать новые, отвечающие демократическим стандартам выборы.



По утверждению министра, ОБСЕ может сыграть важную роль в этом процессе.



В Беларуси после официальной победы А. Лукашенко на выборах, которые Запад и оппозиция этой страны называют сфальсифицированными, продолжаются многотысячные протесты, они подавляются при помощи насилия, идут массовые задержания. Сообщается о грубом обращении с задержанными, подтверждено несколько смертей.



Евросоюз рассматривает возможность введения санкций для ответственных за насилие и фальсификацию выборов должностных лиц. Литва подготовила и национальные санкции - список лиц еще должна утвердить министр внутренних дел.



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Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции должностным лицам, ответственным за фальсификацию выборов и чрезмерное применение силы против мирных протестующих, в списке более 100 лиц.



"Министерство иностранных дел передало в Министерство внутренних дел уточненный список. Сейчас в нем 118 лиц, на которых предлагается наложить санкции", - в среду заявила BNS советник Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене.



Ранее МИД предлагал включить в "черный список" обвиняемого в фальсификации выборов президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 30 человек.



Лицам, включенным в "черный список", будет запрещен въезд в Литву. Окончательное решение примет министр внутренних дел Рита Тамашунене.



Евросоюз также обсуждает возможность введения персональных санкций должностным лицам Беларуси. Источники BNS утверждают, что в списке 20 фамилий должностных лиц Беларуси, решение будет принято не ранее сентября.



Вопрос санкций министры иностранных дел ЕС планируют обсудить в четверг в Берлине в ходе неформальной двухдневной встречи.



Санкции могут включать запрет на въезд в ЕС, замораживание средств. Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, ОБСЕ, Лукашенко, протесты, реакция — статья прочитана 172 раза Комментарии